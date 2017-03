Schützt das Provisionsabgabeverbot die Verbraucher?

23.3.2017 – Über das Für und Wider am Festhalten des Provisionsabgabeverbots wird seit langem gestritten. Überraschender Weise hatte die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf zur IDD-Umsetzung in deutsches Recht für die Beibehaltung plädiert. Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme darum gebeten, dies noch einmal zu überprüfen. Dazu sieht die Bundesregierung keinen Anlass. Abgelehnt werden auch die künftige Verpflichtung der Versicherer, stets auch eine Netto-Police anzubieten, eine einheitliche Begriffsbestimmung für Honorarberatung einzuführen oder Informationenpflichten über Provisionen analog zur Mifid-2-Richtlinie umzusetzen.

WERBUNG

Der Bundesrat hat vor knapp zwei Wochen in erster Lesung eine Stellungnahme zum „Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb und zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes“ (VersicherungsJournal 19.1.2017) beschlossen. In der Stellungnahme ist eine ganze Reihe von Änderungswünschen und Prüfbitten enthalten (VersicherungsJournal 13.3.2017).

Mit der jetzt beschlossenen Gegenäußerung der Bunderegierung, die dem VersicherungsJournal vorliegt, dürfte auch der Weg in die parlamentarischen Beratungen im Bundestag im Wesentlichen vorgezeichnet sein.

Regierung pro Provisionsabgabeverbot

Nach Ansicht der Regierung wird mit der Beibehaltung des Provisionsabgabeverbots die „Provisionsweitergabe als Verkaufsargument“ verhindert. Eine in Aussicht gestellte Provisionsabgabe könnte den Verbraucher in die Irre leiten.

„Darüber hinaus, ist aus Sicht der Bundesregierung keine alternative Maßnahme ersichtlich, die gleichermaßen verbraucherschützende Wirkung entfaltet, zugleich schnell und effektiv wirkt, und die Versicherungs-Unternehmen weniger belastet“, heißt es in der Beschlussfassung.

Bundesregierung will weitgehende 1:1-IDD-Umsetzung

In ihrer Gegenäußerung bleibt die Bundesregierung bei ihrem Kurs, die europäischen IDD-Vorgaben nicht als Mindestregelungen zu begreifen und national schärfere Regeln zu erlassen, sondern diese möglichst 1:1 umzusetzen.

Dies gelte auch für den Artikel über Vorgaben zu Kunden-Informationen und zur Ausgestaltung von Provisionen beim Vertrieb von Versicherungs-Anlagenprodukten (§ 48a Absätze 4 und 6 VAG-E). Man wolle einer stärkeren Anpassung an den Vertriebsvorgaben für Finanzanlagen (Mifid 2) nicht folgen und lehne deshalb diese Prüfbitte ab.

Keinen Handlungsbedarf sieht die Bundesregierung auch darin, die Versicherungs-Unternehmen zu verpflichten, flächendeckend Nettotarif einzuführen. Dies würde bei den Versicherern zu einem erheblichen Aufwand führen. Richtig sei auch, dass bei einem Angebot von Nettotarifen 20 Prozent der kalkulierten Kosten beim Versicherer verbleiben sollten, um diese nicht unangemessen zu belasten.

Regierung sieht im Fernabsatz neue Kommunikations-Möglichkeiten

Der Bundesrat hatte sich dafür ausgesprochen, dass die Ausnahmebestimmung für die Beratungs- und Dokumentationspflichten von Versicherern im Fall der Vermittlung des Versicherungsvertrags von einem Versicherungsmakler oder bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz beibehalten werden, da sie sich bewährt hätten.

Die Bundesregierung sieht für eine solche Prüfung keinen Anlass. Eine Beibehaltung dieser Ausnahmeregelung sei nicht mehr notwendig, da sich die Möglichkeiten der Kommunikation im Fernabsatz deutlich geändert hätten. „Dass Direktversicherer mit ihren Kunden nicht kommunizieren könnten, lässt sich kaum noch sagen“, heißt es in der Gegenäußerung. Eine Einschränkung des Verbraucherschutzes sei an dieser Stelle nicht mehr angebracht.

Klare Begriffsbestimmung für Honorarberatung weiter offen

Dem Wunsch des Bunderates, für die von der Bundesregierung ja gewollte Stärkung der Honorarberatung zu einer einheitlichen Begriffsbestimmung für die Honorarberatung über alle Bereiche hinweg zu definieren, steht die Bundesregierung skeptisch gegenüber.

Auch im Bereich der Versicherungen sei der Zusatz „unabhängiger“ Versicherungsberater offenbar nicht zielführend. Ein mit Verbänden diskutiertes Gutachten habe jedenfalls ein „uneinheitliches“ Meinungsbild ergeben.

Auch eine gesetzliche Verankerung des Begriffs „unabhängiger Finanzberater“ würde über die Umsetzung der IDD hinausgehen. Hier wäre zudem zu prüfen, inwieweit „die unterschiedlich ausgestalteten Anforderungen an Berater, die über Honorare finanziert werden, etwa in Bezug auf deren Sachkunde, über verschiedene Produktkategorien hinweg miteinander kompatibel sind“, heißt es in der Gegenäußerung.