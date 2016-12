Schleudern auf glatter Fahrbahn

23.12.2016 – Kommt ein Fahrzeug bei winterlichen Straßenverhältnissen ohne äußeren Anlass ins Schleudern, so spricht der Beweis des erstens Anscheins für einen Fahrfehler. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt/Main mit Urteil vom 3. September 2015 entschieden (22 U 89/14).

Der Kläger war nach einem Bericht des Deutschen Anwaltvereins mit seinem Personenkraftwagen auf einer Autobahn unterwegs, als das vor ihm fahrende Fahrzeug des Beklagten ins Schleudern geriet.

Um nicht mit dem Auto zu kollidieren, lenkte der Kläger sein Fahrzeug nach rechts auf den Standstreifen. Dort schrammte er mit der rechten Fahrzeugseite an einer Leitplanke entlang. Zu einer Berührung mit dem frontal in die Leitplanke gekrachten Personenkraftwagen des Beklagten kam es nicht.

Beweis des ersten Anscheins

Seinen bei dem Unfall entstandenen Schaden in Höhe von rund 7.500 Euro machte der Kläger gegenüber dem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Beklagten geltend. Das begründete er damit, dass er sich ausschließlich wegen dessen schleuderndem Fahrzeugs dazu veranlasst gesehen habe, auf den Standstreifen auszuweichen. Der Beklagte sei daher allein für die Folgen des Unfalls verantwortlich.

Dieser Argumentation schlossen sich sowohl die Richter des Frankfurter Landgerichts als auch ihre in Berufung mit dem Fall befassten Kollegen des Oberlandesgerichts an. Sie gaben der Klage in vollem Umfang statt.

Nach Ansicht beider Gerichte spricht der Beweis des ersten Anscheins für ein alleiniges Verschulden des Beklagten. Denn dass sein Fahrzeug ins Schleudern geraten sei, sei entweder darauf zurückzuführen, dass er zu schnell gefahren sei – oder darauf, dass er es an der notwendigen Aufmerksamkeit habe fehlen lassen.

Hinweise darauf, dass es der Kläger versäumt habe, den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten, gebe es hingegen nicht. Denn dann wäre er auf das Fahrzeug des Beklagten aufgefahren.

Besondere Sorgfaltspflichten, aber …

Bei glatten Straßen würden zwar auch die Führer nachfolgender Fahrzeuge besondere Sorgfaltspflichten treffen. Denn sie müssten jederzeit mit Fahrfehlern vor ihnen befindlicher Fahrzeugführer rechnen und ihre Geschwindigkeit so einstellen, dass sie auch auf Schleudervorgänge reagieren können.

Die Beweisaufnahme habe aber keinen Fahrfehler des Klägers ergeben. Den aber hätte der Beklagte angesichts des gegen ihn sprechenden Anscheinsbeweises belegen müssen, um zumindest von einem Mitverschulden des Klägers ausgehen zu können.

Es spreche hingegen einiges dafür, dass der Beklagte das Fahrzeug des Klägers überholt und schleudernd vor diesem eingeschert ist. Der Kläger habe in dieser Situation keine Chance gehabt, den erforderlichen Sicherheitsabstand herzustellen.

Gründe für die Zulassung einer Revision zum Bundesgerichtshof sahen die Richter nicht.