Schlechten Aussichten für deutsche Lebensversicherer

19.12.2016 – Wegen geringer Rentabilität wird der deutsche Lebensversicherungssektor von den Fitch-Analysten negativ bewertet. Im Jahr 2017 erwarten sie ein stagnierendes Neugeschäft mit einem sinkenden Anteil an klassischen Produkten. Die öffentlich-rechtlichen Versicherer sind hier schlechter als der Markt aufgestellt. Bei den Schaden- und Unfallversicherern ist die Situation insgesamt stabil. Erwartet werden ein langsameres Wachstum und ein sinkendes Prämienniveau in Kraftfahrt.

Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings sieht kaum Wachstumsimpulse für die deutsche Versicherungsbranche. Im Ratingausblick prognostiziert sie für die deutsche Schaden- und Unfallversicherung für das Jahr 2017 ein Prämienwachstum von zwei Prozent.

In Leben wird nach Meinung der Analysten das Neugeschäft weiterhin stagnieren beziehungsweise zurückgehen. Im vergangenen Jahr lag der Neuzugang nach Policen auf einem Zehnjahrestiefststand (VersicherungsJournal 17.10.2016).

Deutscher Lebensversicherungs-Sektor mit negativem Ausblick

Für das kommende Jahr haben die Fitch-Analysten den deutschen Lebensversicherungs-Sektor in ihrem Ausblick, einem Indikator für fundamentale Trends, mit „negativ“ bewertet. Begründet wird dies mit der weiterhin erwarteten geringen Rentabilität.

Auf der Basis der einzelnen Lebensversicherer, die diese Agentur mit einem Rating beauftragen, bleibt der kumulierte Ausblick allerdings „stabil“. Dabei schließt Fitch Herabstufungen im Jahr 2017 nicht aus.

Stagnierendes Neugeschäft in Leben

Wie bereits in den letzten Jahren gehen die Fitch-Analysten davon aus, dass das Zinsniveau niedrig bleibt. Damit seien auch Lebensversicherungen wenig attraktiv. Zudem würden moderne Produkte von den Kunden erst allmählich akzeptiert. Im Ergebnis werde das Neugeschäft stagnieren.

Die Umstellung auf moderne Produkte, die beispielsweise mit weniger Kapital unterlegt werden müssen oder sich auf biometrische Risiken fokussieren, brauche Zeit. Insgesamt werde die Bedeutung von Garantien sinken.

Fitch erwartet, dass der Anteil der klassischen Lebensversicherungs-Produkte im laufenden Jahr auf 30 Prozent sinkt. Der Anteil der hybriden und fondsgebundenen Produkte am Gesamtabsatz dürfte sich im Gegenzug auf rund 40 Prozent erhöhen. Der Anteil der Biometrieprodukte wird auf 25 Prozent geschätzt.

Öffentliche Versicherer schneiden in Leben unterdurchschnittlich ab

In der gesonderten Studie „German Public Sector Insurer“ kommt Fitch zu dem Ergebnis, dass das Schaden-/Unfallsegment bei den öffentlich-rechtlichen Versicherern dauerhaft von operativer Stärke geprägt ist, das Lebensegment dagegen nicht.

In Leben sei der Produkt-Mix unterdurchschnittlich. So lagen die fondsgebundenen Kapitalanlagen zum Jahresende 2015 bei 3,3 Prozent der Bilanzsumme, während sie im Markt 9,7 Prozent betrugen. Auch die Beitragseinnahmen in der Berufsunfähigkeitsversicherung lag unter dem Marktschnitt. Als Folge sei auch die Diversifikation der Überschüsse aus Zins-, Risiko- und Kostenergebnis geringer.

Fitch hebt die starke versicherungstechnische Ertragslage im Schaden-/Unfallsegment hervor, die trotz des hohen Anteils an Wohngebäude-Versicherungen bestehe, und die unterdurchschnittliche Resistenz gegenüber langanhaltend niedrigen Zinsen im Lebensegment.

Stabiler Ratingausblick in Schaden und Unfall

Der Ratingausblick für die deutsche Schaden- und Unfallversicherung insgesamt bleibt für das Jahr 2017 bei Fitch Ratings auf stabil. Gleiches gilt für den Branchenausblick.

Dabei erwartet die Agentur sinkende Prämien in der Kraftfahrtversicherung und ein insgesamt langsameres Wachstum. Gerechnet wird mit einer verbesserten Schaden-Kosten-Quote. Das Segment sei gut kapitalisiert. Die Rückflüsse aus dem Anlageportfolio würden aber weiterhin unter Druck stehen.