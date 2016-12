Schäuble hält längeres Arbeiten für generationengerecht

5.12.2016 – Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble (74) ist bereit, auch nach der Bundestagswahl 2017 erneut Verantwortung zu übernehmen. Schäuble äußerte sich in einem Interview mit der Bild am Sonntag zugleich kritisch über die Rentenpläne seiner Kabinettskollegin Andrea Nahles (SPD). Er selbst plädiert dafür, dass nach 2030 die Regelarbeitsgrenze weiter angehoben wird. Zudem will er sich weiterhin für einen ausgeglichenen Haushalt einsetzen.

Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble will auch über die kommende Bundestagswahl hinaus für den Bundestag kandidieren, dem er seit 1972 angehört. Dies mache er nicht, um sich vier entspannte Jahre zu machen. „Ich will –soweit das gewünscht wird – wieder Verantwortung übernehmen“, so Schäuble in einem Interview mit der Bild am Sonntag (Print-Ausgabe).

Er äußerte sich zugleich überzeugt, dass kein SPD-Kanzlerkandidat eine Chance gegen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) habe. Schäuble, dem es in jüngster Vergangenheit erstmals gelungen war, ohne neue Schulden auszukommen, will auch künftig an diesem Kurs festhalten. „Keine neuen Schulden aufzunehmen, hat sich als richtig erwiesen.“ Dies halte die Bundesregierung auch in Zukunft handlungsfähig.

Höhe des Rentenniveaus ist kein „Wünsch-dir-was“

Wolfgang Schäuble (Bild: Brüss)

Das von Arbeits- und Sozialministerin Nahles (SPD) vorgestellte Rentenkonzept (VersicherungsJournal 28.11.2016) bezeichnete Schäuble in dem Interview als „unausgereift“. Bei dem Wettlauf, wer biete mehr, mache die Union nicht mit. „Das ist unseriöse Politik.“ Nahles hat eine Haltelinie beim Rentenniveau ab 2020 von 46 Prozent vorgeschlagen. Die Linke will die Rückkehr zu 53 Prozent.

Schäuble äußerte sich überzeugt, dass die Bevölkerung wisse, dass mit der Lebenserwartung auch das Renteneintrittsalter steigen müsse. Alles andere sei der jüngeren Generation nicht zuzumuten. Wenn zu wenige Menschen berufstätig seien, dann werde es auch weniger Wohlstand in Deutschland geben. Da mag die SPD noch so sehr die Augen vor der Realität verschließen wollen.

Strittig ist zwischen Schäuble und Nahles auch die Finanzierung der Rentenangleichung Ost auf Westniveau bis zum Jahr 2025. Schäuble sagte: „Ganz sicher wird das nicht einfach aus Steuermitteln beglichen.“ Die Angleichung der Ost-Renten sei schon jetzt Teil des beitragsfinanzierten Rentensystems.

Haushaltspolitik erlaubt Steuersenkungspaket von 15 Milliarden Euro

Schäuble sagte, er habe mit dem Unions-Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder (CDU) vereinbart, dass die Steuern nach der Bundestagswahl um 15 Milliarden Euro gesenkt werden können. Insbesondere werde es darum gehen, die niedrigen und mittleren Einkommen bei der Lohn- und Einkommensteuer zu entlasten.

Schäuble sprach sich zudem dafür aus, den Solidaritätszuschlag auf die Einkommen- und Körperschaftssteuer von 5,5 Prozent ab dem Jahr 2020 schrittweise jährlich um 0,5 Prozentpunkte abzusenken. „Dann ist er 2030 weg.“ Für den Bundeshaushalt sei dies schmerzlich, da dann jedes Jahr fast zwei Milliarden Euro wegfallen würden.