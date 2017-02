Ruppiges Damenturnier – hart und unfair?

13.2.2017 – Wird eine Spielerin beim Frauenfußball verletzt, so gelten die gleichen Haftungsregeln wie bei Fußballspielen unter Männern. Das hat das Oberlandesgericht Hamm mit einem Hinweisbeschluss vom 22. Dezember 2016 entschieden (9 U 138/16).

Der Entscheidung lag der Fall zweier Fußballerinnen zugrunde, die sich bei einem Bezirksligaspiel im Juni 2015 in die Quere gekommen waren.–

Die als Mittelfeldspielerin agierende Klägerin war wenige Minuten nach Spielbeginn in den 16-Meterraum der gegnerischen Frauschaft gestürmt und hatte einen Torschuss abgegeben. Dabei wurde sie von der ihr entgegen kommenden Torfrau durch einen Tritt an den rechten Unterschenkel so schwer verletzt, dass sie notfallmäßig operiert werden musste.

Komplikationen im Heilungsverlauf machten weitere Operationen erforderlich. Die Spielerin ist auch heute noch gehbehindert.

Schadenersatz und Schmerzensgeld gefordert

Mit der Begründung, dass sie von der Torhüterin absichtlich mit gestrecktem Bein gefoult worden sei, verklagte sie sie auf Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld.

In ihrer Klageerwiderung bestritt die Torfrau ein absichtliches Foulspiel. Sie sei im Kampf um den Ball einen Sekundenbruchteil, nachdem die Klägerin den Ball habe ins Tor spitzeln können, mit ihr zusammengeprallt. Weil beide Beteiligten mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ball gestürmt seien, habe sie den Zusammenstoß nicht verhindern können. Im Übrigen habe der Schiedsrichter kein Foul gepfiffen.

Beachtliches Gefahrenpotenzial

Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht wies die Klage als unbegründet zurück. Denn nach Ansicht der Richter hat sich die Klägerin ihre Verletzung bei einem sportlichen Wettkampf mit beachtlichem Gefahrenpotenzial zugezogen.

Es müsse daher davon ausgegangen werden, dass die Teilnehmerinnen auch Verletzungen in Kauf nehmen würden, die bei einer regelkonformen Ausübung der Sportart nicht zu vermeiden sind. Eine Haftung für Verletzungen komme folglich nur bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Regelwidrigkeiten und beim Überschreiten der Grenze zwischen noch gerechtfertigter Härte und einem unfairen Regelverstoß in Betracht.

Einen derartigen Regelverstoß habe die Klägerin jedoch nicht beweisen können. Ihre Klage sei daher zurückzuweisen.

Gleiches Recht für alle

Dem schloss sich das in Berufung mit dem Fall befasste Hammer Oberlandesgericht in vollem Umfang an. Nach Ansicht des Gerichts sind im Frauenfußball nämlich die gleichen haftungsrechtlichen Regeln wie im Männerfußball anzuwenden. Nichts anderes habe die Vorinstanz getan.

Im Übrigen ließen die Aussagen der Zeuginnen und Zeugen nicht den Schluss zu, dass es der beklagten Torfrau darum gegangen sei, die Klägerin für ihren Torschuss zu bestrafen. Es könne daher weder von einer vorsätzlichen, noch von einer grob fahrlässigen Regelwidrigkeit ausgegangen werden.

Die Entscheidung ist rechtskräftig. Denn die Klägerin hat nach dem Hinweisbeschluss des Oberlandesgerichts Hamm ihre Berufung zurückgenommen.