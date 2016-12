Rentenversicherung wird für Gutverdiener teurer

21.12.2016 – In der gesetzlichen Rentenversicherung ändert sich zum 1. Januar 2017 einiges. So werden die reguläre Altersgrenze und die diejenige für die Abschlagsfreie Rente ab 63 weiter angehoben. Auch die Beitragsbemessungs-Grenzen erhöhen sich, wodurch Arbeitnehmer mit einem Verdienst oberhalb der neuen Grenzen mehr Rentenbeitrag zahlen müssen.

Mit dem Jahreswechsel kommt es auch zu einer ganzen Reihe von Veränderungen in der gesetzlichen Rentenversicherung, über die die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) jetzt einen Überblick geliefert hat.

So erhöhen sich unter anderem die Beitragsbemessungs-Grenzen auf monatlich 6.350 (2016: 6.200) Euro in den alten und 5.700 (5.400) Euro in den neuen Bundesländern. Deren Anhebung folgt der allgemeinen Neufestsetzung der Rechengrößen in der Sozialversicherung (VersicherungsJournal 28.11.2016).

Für Gutverdiener wird es teurer

Dadurch steigen die Monatsbeiträge für gut verdienenden Arbeitnehmer, deren Einkommen 2017 oberhalb der neuen Beitragsbemessungs-Grenze, bei einem Beitragssatz von 18,7 Prozent um 28,05 Euro im Westen und 56,10 Euro im Osten. Dabei werden Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen Teile mehr belastet.

Darüber hinaus erhöhen sich nach DRV-Angaben zudem die regulären Altersgrenzen für die Standardrente ab dem 65. Lebensjahr auf dem Weg zur Rente mit 67 Jahren und die abschlagsfreie Rente für langjährig Versicherte ab dem 63. Lebensjahr.

Rentenzugang des Jahrgangs 1952 steigt auf 65 Jahre und sechs Monate

Der Weg zur Regelarbeitszeit bis zum 67. Lebensjahr hatte mit dem Geburtsjahrgang 1947 begonnen. Zunächst erhöht sich die Regelaltersgrenze um einen Monat je Jahr. Das heißt, dass im kommenden Jahr der Geburtenjahrgang 1952, der dann das 65. Lebensjahr erreicht, bis zum regulären Renteneintritt noch ein halbes Jahr länger arbeiten muss.

Auch die insbesondere von der SPD getragene, abschlagsfreie Rente für langjährig Versicherte mit 63 Jahren (VersicherungsJournal 3.6.2015) wächst weiter an bis zum 65. Lebensjahr. Für 2017 heißt dies, dass diese Altersgrenze auf 63 Jahre und vier Monate ansteigt. Diese gilt für Versicherte, die 1954 geboren wurden und in 2017 dann 63 Jahre alt werden.

Längeres Arbeiten führt zu höheren Rentenansprüchen

Ein Ziel des jüngsten Rentenpakets der Bundesregierung ist es, Menschen zu einem längeren Verbleib im Arbeitsleben zu ermutigen. Bislang ist es so, dass ein Arbeitnehmer, der über die Regelarbeitszeit hinaus weiter arbeitet, keine eigenen Beiträge mehr in die Rentenversicherung einzahlt. Der Arbeitgeber muss der Beitragspflicht nachkommen, ohne dass diese Leistungen dem Arbeitnehmer zugutekommen.

Vom kommenden Jahr an wird nun die Möglichkeit eröffnet, eigene Beiträge in die Rentenkasse einzuzahlen. Zugleich wirken die Arbeitgeberbeiträge dann auch rentensteigernd, so dass der Rentenanspruch insgesamt weiter steigen kann.

Mehr Rente für Pflege

Das ebenfalls 2017 in Kraft tretende Dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG III – VersicherungsJournal 15.12.2016) wirkt auch auf die Rentenansprüche von Pflegenden nach. So erwerben in vielen Fällen nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen höhere Rentenanwartschaften.

Die Rentenversicherungs-Pflicht tritt schon dann ein, wenn eine Pflegeperson eine oder mehrere pflegebedürftige Personen mit mindestens Pflegegrad 2 mindestens zehn Stunden auf wenigstens zwei Tage in der Woche verteilt betreut. Bislang betrug der wöchentliche Mindestaufwand 14 Stunden.

Mindestbeitrag zur freiwilligen Versicherung bleibt stabil

Für Personen, die nicht der Versicherungspflicht der gesetzlichen Rentenversicherung unterliegen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben (unabhängig von der Staatsangehörigkeit) und die mindestens 16 Jahre alt sind, besteht die Möglichkeit der freiwilligen Versicherung in der Rentenversicherung.

Der Mindestbeitrag in den alten und neuen Bundesländern wird 2017 stabil bei 84,15 Euro im Monat liegen. Der Höchstbeitrag steigt allerdings auf 1.187,45 Euro von 1.159,40 Euro pro Monat. Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass diese Regelungen auch für Deutsche gelten, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben. „Eine Altersvollrente nach Erreichen der regulären Altersgrenze dürfen sie allerdings noch nicht beziehen.“