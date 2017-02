Rentenreformen: Rentenversicherung muss Milliardenlasten tragen

16.2.2017 – Die Bundesregierung hat gestern die Reformen zur Angleichung des Ost-West-Rentenrechts und zur Verbesserung der Erwerbsminderungsrenten beschlossen. Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) sagte vor der Presse in Berlin, sie könne mit den ausbalancierten Kompromissen gut leben. Sie äußerte sich auch überzeugt, dass die Deutsche Rentenversicherung die aus den Reformen entstehenden finanziellen Belastungen stemmen kann. Vorzeitige Beitragssatzerhöhungen werden nicht erwartet.

WERBUNG

Nach den vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlichten Gesetzentwürfen zur Rentenangleichung Ost/West und zur Verbesserung der Erwerbsminderungsrenten muss die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) zunächst die ersten der sieben Schritte zur Rentenangleichung zwischen den neuen und alten Bundesländern alleine stemmen.

Im Jahr 2022 wird der Bund dann zunächst 200 Millionen Euro zuschießen und diesen Betrag in den drei Folgejahren um jeweils 600 Millionen Euro aufstocken. Ab 2025 wären dann die Lasten mit jeweils zwei Milliarden Euro gleich verteilt. Bundesarbeits- und -sozialministerin Andrea Nahles (SPD) sagte, die Lasten für die DRV würden geringer ausfallen, wenn die Löhne in den neuen Bundesländern – wie erhofft – schneller steigen würden.

Für Nahles ist eindeutig, dass die Mehrkosten bei den Erwerbsminderungsrenten originär der Rentenversicherung zuzuordnen sind. Mit der schrittweisen Anhebung der Zurechnungszeiten auf 65 von 62 Jahren seien zunächst nur geringe Mehrausgaben verbunden, heißt es im Gesetzentwurf. Bis zum Jahr 2030 würden sich die Mehrausgaben dann aber auf 1,5 Milliarden Euro summieren.

Nahles: Höherwertung der Ostlöhne auf Dauer nicht zu rechtfertigen

Die Ministerin wies Kritik an der langen Übergangszeit bis zu einem einheitlichen Rentenrecht im Jahr 2025 zurück. Damit werde ein sanfter Übergang geschaffen, in dem zum einen der Rentenwert Ost unabhängig von der tatsächlichen Lohnentwicklung schrittweise auf das Westniveau angehoben werde. Und zum anderen werde die Höherwertung der Ostlöhne entsprechend reduziert.

Auf Dauer sei eine Höherwertung der Ostlöhne – wie sie etwa Die Linke fordert – nicht begründbar und den Menschen im Westen auch nicht vermittelbar, sagte Nahles. Die bis zum Jahr 2024 höher bewerteten Verdienste im Osten blieben aber erhalten. Ab 2025 gibt es dann keine Höherbewertung mehr. Zudem wird die Beitragsbemessungs-Grenze Ost schrittweise an die höhere im Westen angenähert, so dass am 1. Januar 2025 diese Grenze dann für ganz Deutschland gilt.

Jährlich über 170.000 Neuzugänge bei den Erwerbsminderungsrenten

Die Ministerin sagte, mit der nach 2014 zweiten Anhebung der Zurechnungszeiten auf dann 65 Jahre werde die Erwartung verbunden, dass weniger Erwerbsminderungsrentner auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen sein werden. Die Armutsgefährdungsquote liegt bei dieser Gruppe mit 15 Prozent überdurchschnittlich hoch.

Von den Verbesserungen sind allerdings nur die Neuzugänge betroffen – jährlich kommen etwa 170.000 Personen hinzu, die aus dem Erwerbsleben ausscheiden oder nur noch eingeschränkt arbeiten können. Für die etwa 1,8 Millionen Bestandsrentner ändert sich nichts. Eine Verbesserung auch für diese Erwerbsminderungsrentner würde die Finanzierungs-Möglichkeiten sprengen, sagte Nahles.