Rechtsstreit um Schutzbriefleistungen

5.10.2016 – Sehen die Schutzbriefbedingungen eines Automobilklubs für den Fall, dass ein Fahrzeug im Ausland abgeschleppt werden muss, lediglich eine Kostenerstattung vor, so kann der Klub für durch ein fremdes Unternehmen beim Abschleppen verursachte Schäden nicht in Anspruch genommen werden. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Urteil des Amtsgerichts München vom 11. Januar 2016 hervor (251 C 18763/15).

Die Klägerin ist Mitglied eines großen deutschen Automobilklubs. Bei einem Aufenthalt in Dänemark erlitt ihr Fahrzeug einen Motorschaden. Es musste daher abgeschleppt werden.

Vom Abschleppwagen gekippt

Da die eigenen Helfer des Clubs in so einem Fall im Ausland nicht tätig werden, beauftragte dessen Mitarbeiter auf Wunsch der Klägerin ein dänisches Abschleppunternehmen. Bei dem Abschleppvorgang fiel das Fahrzeug der Klägerin jedoch versehentlich von dem Abschleppfahrzeug.

Die Klägerin machte gegenüber ihrem Automobilklub daher nicht nur die Abschlepp-, sondern auch die durch den Absturz ihres Fahrzeugs entstandenen Reparaturkosten geltend. Der Klub fühlte sich für den Zwischenfall jedoch nicht verantwortlich. Er war daher lediglich dazu bereit, die Abschleppkosten zu übernehmen.

Zu Recht, urteilte das Münchener Amtsgericht. Es wies die Klage der Frau auf Erstattung der Reparaturkosten von knapp 5.000 Euro als unbegründet zurück.

Kostenerstattungs-Prinzip

Zur Begründung berief sich das Gericht auf die Bedingungen der Schutzbriefversicherung des Automobilklubs. Denn anders als für Abschleppleistungen im Inland, die durch den Klub selbst beziehungsweise durch ihn autorisierte Vertragspartner durchgeführt werden, gilt bei einem Abschleppen im Ausland lediglich ein Kostenerstattungs-Prinzip.

Das aber heißt, dass der Automobilklub im Ausland nur vermittelnd tätig wird, ohne Auftraggeber oder Erfüllungsgehilfe des ausländischen Abschleppunternehmens zu sein. „Hieran ändert auch nichts, dass die Beklagte das Tätigwerden des Abschleppunternehmens vor Ort veranlasst hat“, so das Gericht.

Die Klägerin kann daher nur versuchen, das dänische Abschleppunternehmen in Anspruch zu nehmen. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.