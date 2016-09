Raffelhüschen warnt vor teuren Rentenversprechen

29.9.2016 – Professor Dr. Bernd Raffelhüschen erläuterte auf einer INSM-Veranstaltung, dass Altersarmut nicht gezielt und effizient durch ein höheres Rentenniveau verhindert werden könne. Deshalb solle die Politik das Thema Rente beim anstehenden Bundestagswahlkampf außen vor lassen. Dem stimmte der SPD-Rentenexperte Professor Dr. Karl Lauterbach, zu, denn in der Rentenpolitik würden aus Gefühlen Fakten. Den CDU-Rentenexperte Jens Spahn treibt eher die Sorge, dass aus Opportunismus – wie die Schaffung einer Haltelinie beim Rentenniveau – wieder Milliardensummen falsch eingesetzt werden. Beim noch offenen Thema solidarische Lebensleistungsrente sehen Lauterbach und Spahn noch viel Diskussionsbedarf.

Auf Einladung der wirtschaftsnahen Neuen Initiative Soziale Marktwirtschaft (INSM) diskutierten gestern führende Vertreter der Koalitionsfraktionen sowie der Sozialwissenschaftler Professor Dr. Bernd Raffelhüschen in Berlin über das Thema „Unsere Rente: Gerecht aber wie“.

Der Wissenschaftler von der Universität Freiburg sagte auf der Veranstaltung, er könne der Politik nur raten, das Thema Rente aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Mit teuren Rentenversprechen würden nur die künftigen Beitragszahler einseitig belastet.

Raffelhüschens Schätzungen zufolge werden Beitragszahler ab 2040 voraussichtlich fast 27 Prozent ihres Einkommens in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssen. Davon würden dann die Rentner profitieren die im Schnitt nur 20 Prozent gezahlt hätten.

Gerechtes Rentensystem?

Er provozierte aber zugleich mit den Themen und Angstgefühlen, die die Menschen und damit die Wähler verunsichern können. Natürlich sei das System der gesetzlichen Rentenversicherung gerecht: Wer wenig arbeite, bekomme eine kleine Rente – und wer überdurchschnittlich verdiene, erhalte eben eine höhere Rente.

Er griff auch weitere Themen aus der aktuellen Rentendiskussion auf. So sagte der Gesundheitsökonom zum Thema Altersarmut, diese gebe es nicht (nur drei Prozent der Senioren gelten als arm), da sollte man sich besser die übrige Bevölkerung (Anteil: sieben Prozent) anschauen.

Wer zu wenig Kinder in die Welt setzt, muss die Folgen tragen

Zum zuletzt vieldiskutierten, und auch von Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) angesprochenen Aufbau einer Haltelinie beim Rentenniveau (VersicherungsJournal 26.9.2016), sagte er: „Dass das Rentenniveau absinkt, ist doch logisch und die Quittung für die demografische Entwicklung, wenn man zu wenig Kinder in die Welt setzt.“

Zum Thema Renteneintritt mit 69 Jahren oder in Abhängigkeit der Lebenserwartung nach 2030 vertrat Raffelhüschen folgende These: „Was denn sonst, wer dann länger leben will, der muss eben vormittags arbeiten, um dann nachmittags die Rente genießen zu können.“

Auch die Zuwanderung griff er auf. Diese müsse beim Arbeitsmarkt ankommen und nicht bei den sozialen Systemen – „Wir brauchen junge Leute, Alte haben wir genug“, so der Sozialwissenschaftler. Zudem sei die Grundsicherung für den durchschnittlichen Zuwanderer vorprogrammiert.

Denn wenn diese (im Schnitt 29 Jahre alten Menschen) nach sechsjähriger Integration mit 35 Jahren dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stünden, dann müssten sie illusorischer Weise bis zum 75. Lebensjahr arbeiten, um über das Grundsicherungsniveau zu kommen.

SPD für Haltelinie beim Rentengesamtniveau

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Professor Dr. Karl Lauterbach, sprach sich wie seine Partiekollegin Nahles für eine Haltelinie beim Rentenniveau aus. Lauterbach sagte allerdings, dabei sollte man nicht nur die gesetzliche Rentenversicherung in den Blick nehmen. sondern auch die betriebliche Altersversorgung (bAV) und die staatlich geförderte private Altersversorgung.

Allerdings sei es illusorisch zu glauben, dass man das gesetzliche Rentenniveau von derzeit etwa 47,5 Prozent nicht nur halten, sondern auch wieder erhöhen könne, sagte Lauterbach mit Blick auf Forderungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB – VersicherungsJournal 7.9.2016) oder der Fraktion Die Linke.

Der riet der Parlamentarische Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) äußerte sich in Bezug auf eine Haltelinie zurückhaltender. Er gab sich optimistisch, dass dank der guten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland das Renteniveau bis zum Jahr 2030 nicht auf die Untergrenze von 43 Prozent fallen wird. Wolle man das Rentenniveau neu fixieren, dann müsse man sehen, dass es nur wenige Stellschrauben gebe: Höhere Zuschüsse des Bundes, höhere Beiträge der Arbeitnehmer oder geringere Rentensteigerungen.

Spahn sagte zur Fixierung des gesetzlichen Rentenniveaus: „Meine Sorge ist, dass viel Geld ausgegeben wird, das uns die [Fehlentscheidung] später auf die Füße fallen wird.“ Dann fehle etwa Geld für Erwerbsminderungs-Rentner oder für Frauen und Solo-Selbstständige, bei denen dringend etwas getan werden müsse.

Lauterbach: Lebensleistungsrente wird kommen – wahrscheinlich

Thematisiert wurde auch ein noch offenes Rentenprojekt der großen Koalition, die sogenannte solidarische Lebensleistungsrente (VersicherungsJournal 24.3.2016), die Raffelhüschen als „Lebens-Nichtleistungsrente“ brandmarkte.

Auch Spahn wollte hinterfragt wissen, was denn eine Lebensleistung sei, wenn eine Person mit einer Lebenserwartung von 80 Jahren nur 30 oder 40 Jahre gearbeitet habe. Er sehe hier jedenfalls noch erheblichen Diskussionsbedarf.

Für den Sozialdemokraten Lauterbach steht außer Frage, dass die Lebensleistungsrente oberhalb der Grundsicherung wie im Koalitionsvertrag vereinbart kommen muss. „Wir machen das – wahrscheinlich“, sagte Lauterbach. Der SPD-Politiker zeigte sich davon überzeugt, dass Geringverdiener oder Arbeitnehmer mit gebrochenen Erwerbsbiografien auch eine geringere Lebenserwartung hätten.