Private Unfallversicherung: Vom Ertragsbringer zum Sorgenkind?

28.9.2016 – Einer der Gewinnbringer des Kompositgeschäfts, die private Unfallversicherung, gerät in die Bredouille, so das Fazit einer Fachtagung. Die Konsequenzen für betroffene Unternehmen sind hart, denn deutliche Erhöhungen der Beiträge oder Reduzierungen der Versicherungssumme dürften in dem stark umkämpften Markt zum Verlust der betroffenen Kundenbeziehungen führen.

„Es gibt mittlerweile einige Versicherern die in der Sparte Unfall eine Combined Ratio von über 100 Prozent haben“, sagte Andrè Jambon von der Risk-Consulting Prof. Dr. Walter Meyer GmbH gestern auf dem 10. MCC-Fachforum Unfallversicherung in Köln.

Besorgniserregende Entwicklung

Dies sei besorgniserregend. Es drohe die Gefahr, dass die Sparte vom lukrativen Ertragsbringer zum Sorgenkind werde. Harter Wettbewerb und mehr Schadenfälle seien die Ursache. Vor allem Bestände mit vielen älteren Menschen könnten schnell in die Unterkalkulation geraten.

„Die Prämien in der Unfallversicherung sind in den letzten fünf Jahren um rund ein Prozent gestiegen, der Aufwand für Schäden aber um 1,3 Prozent“, stellte Peter Schneider, Geschäftsführer des Analysehauses Morgen & Morgen GmbH fest.

Markt noch auskömmlich

Insgesamt ist die private Unfallversicherung noch auskömmlich. Im Marktdurchschnitt liegt die Schadenquote bei rund 61 Prozent und die Combined Ratio bei etwa 80 Prozent. Trotzdem warnten die Experten des Forums, dass „die Luft dünner“ werde. Bei Unternehmen, die bereits mit ihrer kombinierten Schaden-Kosten-Quote die 100-Prozent-Schwelle überschritten haben, wären Prämienerhöhungen unvermeidlich.

Dies ist in der privaten Unfallversicherung ein schwieriges Unterfangen, denn hier drohe schnell der Verlust der Kundenbeziehung, wie Teilnehmer am Rande der Konferenz feststellten. Empfohlen wurde, die Erhöhungen nach Altersgruppen zu staffeln. Einzelne Versicherer hätten eine solche Anpassung nach Alter bereits in ihren Bedingungen vereinbart.

Andrè Jambon (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Das halte ich für den besten Weg, das höhere Schadenrisiko vor allem bei Senioren abzufedern“, so der Aktuar (DAV) Jambon. Alternativ zu Beitragserhöhungen könnten die Versicherungssummen für Ältere regelmäßig gesenkt werden.

„Das halte ich aber für schwierig, denn die Absenkung muss erheblich sein und dürfte bei den Kunden wohl meist schlecht ankommen“, warnte Jambon.

Automatisch zur Senioren-Police

Mögliche wäre es auch, für Senioren bereits bedingungsmäßig einen gleitenden Übergang in ein angepasstes Produkt zu ermöglichen. Jambon: „Dann könnte die Leistungen vor allem um Hilfeleistungen erweitert werden.“

Durch die Analyse von Unfallbeständen konnte der Aktuar zudem nachweisen, dass Versicherte, die bereits einen Unfall gehabt haben, eine erheblich höhere künftige Schadenfrequenz haben.

Strengere Annahmepolitik

Hinsichtlich der Gründe dieser Tatsache konnte der Versicherungsmathematiker nur spekulieren. So könnte ein erster Unfall die Konstitution des Betroffenen beinträchtigen und ihn anfälliger machen. Möglich sei aber auch, dass das Wissen um den Versicherungsschutz und eine erfolgte Leistung das Anspruchsdenken des Versicherten erhöhe.

Als Konsequenz aus dieser Analyse könnten Versicherer ihre Annahmepolitik ändern. Einzelne Versicherer fragen bereits bei Antragstellung, ob in den letzten Jahren ein Unfallereignis zur einer medizinischen Behandlung geführt hat.

Gefährlicher Trend zu Mager-Policen

Sehr negativ wurde der Trend bewertet, dass einzelne Anbieter sogenannte Ausschnitts-Deckungen auf den Markt gebracht haben. So seien Angebote wie „Rund um den Arenabesuch“ für Fußballfans, „Trainer-Schutz“ für Pokémon-Go-Spieler (VersicherungsJournal 5.08.2016), „WasenSchutz“ und „WiesnSchutz“ (VersicherungsJournal 20.09.2016) für Volksfestbesucher oder die „ADAC-Wintersport-Versicherung“ regelmäßig vollkommen unzureichend.

Zudem seien die Policen in der Regel unverhältnismäßig teuer. Kritik ernteten auch situative Unfallversicherungen, die über das Smartphone abgeschlossen werden können. „Die Anbieter, meist neue Fintech-Unternehmen, können keine individuelle Beratung für diese Angebote darstellen“, warnte Arne Bröker, Leiter Key Account Management der Domcura AG.