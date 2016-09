Priips-Vorschriften vom EU-Parlament abgeschmettert

15.9.2016 – Kunden sollen zu „Priips“ – dazu gehören auch „Versicherungs-Anlageprodukte“ – künftig Kurzinformations-Dokumente erhalten. Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Bestimmungen über deren Inhalt und Aussehen hat das EU-Parlament am Mittwoch aber abgelehnt. Anbieter fordern nun, dass das Inkrafttreten der Priips-Verordnung verschoben wird. Der Termin Ende 2016 sei nicht mehr zu halten.

Per Ende 2016 tritt die „Verordnung über Basisinformations-Blätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungs-Anlageprodukte“ in Kraft. Beschlossen worden ist sie bereits 2014 (VersicherungsJournal 4.4.2014, 16.4.2014).

Der auch als „Priips“-Verordnung bekannte Rechtstext – zu Priips zählen unter anderem „Versicherungs-Anlageprodukte“ wie fonds- und indexgebundene Lebensversicherungen – verlangt, dass den Kunden zu ebendiesen Produkten Kurzinformations-Dokumente (KIDs) zur Verfügung gestellt werden.

Wie diese genau aussehen, sollte eine Durchführungs-Verordnung der EU-Kommission regeln. Allerdings war dieser Vorschlag vor knapp zwei Wochen vom Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments (Econ) schlichtweg abgelehnt worden (VersicherungsJournal 5.9.2016).

Parlament will Überarbeitung

Am Mittwoch hat nun das Plenum des EU-Parlaments getagt und sich mit dem Kommissionsvorschlag befasst. Die Abgeordneten schlossen sich mit überwältigender Mehrheit dem Econ-Votum an: 602 von 616 Mandataren sprachen sich dafür aus, dass die Kommission Änderungen vornehmen muss.

Die Bestimmungen, die die Kommission in ihrem Entwurf für „regulatorische technische Standards“ (RTS) präsentiert hatte, seien inadäquat und „so mangelhaft und irreführend“, dass sie sogar dazu führen könnten, dass Anleger Geld verlieren.

Die Kommission müsse nun neue RTS zur Umsetzung der Priips-Verordnung vorschlagen. Die Resolution, für die die EU-Parlamentarier stimmten, lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor, soll aber in Kürze unter diesem Link abrufbar sein.

Ferber: Priips-Verordnung sollte erst später in Kraft treten

„Die Beipackzettel für Finanzprodukte sollen dem Kunden die Anlageentscheidung erleichtern. Der Vorschlag der Kommission hätte das glatte Gegenteil zur Folge gehabt“, meint Markus Ferber (CSU), seines Zeichens erster stellvertretender Vorsitzende des Econ.

„Produkte wären kaum vergleichbar gewesen und der Risikoindikator ist so unverständlich, dass das Verlustrisiko des Finanzprodukts kaum einzuschätzen ist“, so Ferber weiter. „Im Ergebnis waren die Vorschläge der Kommission ein Bürokratiemonster ohne Mehrwert.“

Ferber forderte die Kommission auf, nachzubessern, „damit wir am Ende zu Beipackzetteln für Finanzprodukte kommen, die dem Endverbraucher wirklich weiterhelfen“.

Die Kommission müsse sich auch eingestehen, dass der Zeitplan angesichts der notwendigen Überarbeitungen nicht mehr zu halten sein werde. „Der nächste Schritt muss eine Verschiebung des Inkrafttretens der Verordnung sein.“

GDV: Vorschläge der Kommission waren zu unklar

Thomas Ilka, Geschäftsführer Europa beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), begrüßte den Parlamentsbeschluss in einer ersten Reaktion als „vernünftige Entscheidung im Interesse von Verbrauchern und Unternehmen“.

Die Vorgaben für die Unternehmen seien in der vorgeschlagenen Form so unklar gewesen, dass sie nicht rechtssicher hätten umgesetzt werden können, so Ilka. „Die Kommission sollte ihre Vorschläge nun in Ruhe überarbeiten und gleichzeitig mit der Priip-Verordnung zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft treten lassen.“

Insurance Europe über Parlamentsbeschluss erfreut

Auch der europäische Versicherungsverband Insurance Europe ist über die Entscheidung des EU-Parlaments erfreut. Der Zeitrahmen für die Umsetzung der Priips-Verordnung müsse nun angepasst werden, so Generaldirektorin Michaela Koller.

Sie erinnert daran, dass üblicherweise zwei Jahre für die Umsetzung europäischer Gesetze zur Verfügung stünden. Nunmehr würden aber innerhalb dieser Zweijahresfrist noch zusätzliche Durchführungsmaßnahmen entwickelt, womit der Versicherungsindustrie im Endeffekt viel weniger Zeit für die Implementierung bleibe.

Ein solcher „äußerst enger Zeitrahmen“ setze die – mit der Erarbeitung der Standards betrauten – EU-Behörden zum Nachteil der Qualität der RTS unnötig unter Druck. Die EU-Institutionen sollten nun prüfen, wie am besten sichergestellt werden kann, dass genügend Zeit für die Umsetzung zur Verfügung stehe.

BVI für Verlängerung der Umsetzungsfrist

Für eine Verschiebung plädiert auch der BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. „Für die Lösung der praktischen Probleme brauchen alle Beteiligten mehr Zeit“, so Hauptgeschäftsführer Thomas Richter in einem Pressestatement. Der BVI ist für eine Verlängerung der Umsetzungsfrist bis zum 3. Januar 2018.

Die Priips-Verordnung ohne RTS in Kraft treten zu lassen, wäre nach Ansicht des BVI „absurd“. Wenn Verordnung und RTS nicht gemeinsam starten, „würde jedes Land seine eigenen Standards schaffen“, sagt Richter. Statt der beabsichtigten europaweiten Harmonisierung und Vergleichbarkeit käme es zu einem „Wildwuchs nationaler Regeln“.

Zudem widerspreche es rechtsstaatlichen Grundsätzen, die Fondsanbieter in der EU durch unklare und strafbewehrte Vorgaben unkalkulierbaren Haftungsrisiken auszusetzen, argumentiert der BVI.

DK warnt vor „erheblichen Rechtsunsicherheiten“

Die in der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) zusammengeschlossenen Spitzenverbände der Banken und Sparkassen warnten in einer Stellungnahme vor „erheblichen Rechtsunsicherheiten“. Ohne die vom Parlament zurückgewiesenen RTS gebe es für Banken und Sparkassen keine rechtsverbindliche Grundlage, wie Basisinformationsblätter gestaltet werden sollen.

Da nun gut drei Monate vor Inkrafttreten der Verordnung „keine klaren Gestaltungsvorgaben“ vorlägen, müsse der EU-Gesetzgeber die Anwendbarkeit der Priip-Verordnung verschieben, fordert auch die DK. Denn: „Aus Sicht der deutschen Banken und Sparkassen kann unter diesen Umständen keinesfalls die Verordnung zum Jahresende 2016 angewendet werden.“