Politische Instabilität treibt Maklern Kunden zu

4.5.2017 – Ende April fand in Baden-Baden eine Tagung des Maklernetzwerks Eubronet statt. Diskutiert wurden die Auswirkungen der aktuellen internationalen Politik auf den Absicherungsbedarf von Gewerbekunden. Insbesondere ein neuer Protektionismus in den USA und die mit dem Brexit einhergehenden Unsicherheiten stellen die Versicherungswirtschaft und Makler vor neue Herausforderungen, so der Tenor unter den Teilnehmern der Veranstaltung.

Die Versicherungsmakler von Eubronet warnen davor, die Folgen des Brexit zu unterschätzen. „London sollte sich Sorgen machen und es macht sich Sorgen“, sagte Conrad Foa vom New Yorker Makler Foa & Son Corp. auf einer Konferenz des internationalen Maklernetzwerks.

Unternehmen benötigen mehr Sicherheit

Protektionismus und politische Instabilität waren das beherrschende Thema auf der Eubronet-Tagung am 28. April in Baden-Baden. Eubronet ist ein Zusammenschluss von 17 Maklern aus Europa und den USA. Deutsches Mitglied ist die Baden-Badener Artus Gruppe.

„Niemand weiß derzeit genau, was passieren wird“, sagte Roscoe Fawcett, Director of International bei der in Manchester beheimateten Bridge Insurance Brokers Ltd. „Die Unternehmen suchen nach Sicherheit.“ Durch die politische Unsicherheit werde der Rat von Versicherungsmaklern mit internationalem Netzwerk stärker nachgefragt. Der britische Makler stellt das beispielsweise anhand der steigenden Nachfrage nach Betriebsunterbrechungs-Deckungen fest.

Rechtliche Unsicherheit in den USA steigt

Ähnliches bestätigen die Makler von Artus. Von ihren Kunden aus der mittelständischen Industrie bekommen die Versicherungsmakler der Baden-Badener Unternehmens-Gruppe regelmäßig Fragen zu der Entwicklung in den USA gestellt. Das familiengeführte Unternehmen umfasst dreizehn Industrie- und Gewerbemakler und gehört zu den zehn größten Industriemaklern Deutschlands.

„Jeder wird etwas ängstlich, weil man nicht weiß, wie es weitergeht”, stellte Conrad Foa, Vorsitzender von Foa & Son fest. Er ist Mitglied der demokratischen Partei und kritisiert US-Präsident Donald Trump. „Wir brauchen professionelle Politiker“, sagte Foa vor den etwa 50 Teilnehmern der Eubronet-Konferenz.

Trumps Vorstoß, den Obersten Gerichtshof neu zu besetzen, wird die rechtliche Unsicherheit in den USA erhöhen – mit Konsequenzen für Versicherer. „Versicherung basiert auf Berechenbarkeit, auch im Justizsystem“, warnte Foa. Haftpflichtrisiken in den USA gehören zu den größten Risiken exportierender Unternehmen.

Zugang zum EU-Markt gefährdet

Durch den Brexit wird Großbritannien im Wettstreit der Versicherungsstandorte hinter die USA zurückgeworfen, sagte Foa. Anfang des Jahres haben sich die USA und die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) auf eine gegenseitige Anerkennung der Aufsicht geeinigt. Dadurch müssen Versicherer im transatlantischen Geschäft keine Sicherheiten mehr stellen. Bei einem harten Brexit gerieten britische Versicherer dadurch gegenüber den USA in Nachteil.

„Geschäftsleute hoffen, dass der Zugang zu dem EU-Markt erhalten bleibt“, berichtete Roscoe Fawcett vom britischen Makler Bridge Insurance Brokers Ltd. Durch den Brexit wird London als Standort im Finanzgewerbe tendenziell teurer. „Wir können Marktanteile an die USA oder an Frankfurt verlieren“, warnte Fawcett. Das könnte nicht nur Versicherer betreffen. 2.700 britische Makler verfügen über Passport-Rechte für die gesamte EU.

Christoph Baltzer

Der Autor arbeitet im Bereich PR und Marketing bei dem IT-Beratungsunternehmen Sollers Consulting.