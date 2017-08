Planlos in den Ruhestand

4.8.2017 – Fast die Hälfte der Frauen zwischen 35 und 55 Jahren befasst sich nicht mit dem Thema Altersvorsorge. Das ergab eine Umfrage unter 1.000 Frauen, die die Vermögensverwaltungs-Gesellschaft Amundi durchgeführt hat. 37 Prozent der Befragten gab an, dass ihr Finanzwissen nicht ausreiche, um sich mit ihrer Altersvorsorge zu beschäftigen. Zwar wissen die Teilnehmerinnen der Umfrage mehrheitlich, dass festverzinste Sparprodukte in der Niedrigzinsphase keine ausreichende Altersvorsorge darstellen. Dennoch investiert über die Hälfte in derartige Produkte.

Der Vermögensverwalter Amundi S.A. hat 1.000 Frauen im Alter zwischen 35 und 55 Jahren zum Thema private Altersvorsorge befragt. Unter anderem wurde die persönliche Einstellung zur Relevanz der privaten Vorsorge, zu finanzspezifischen Aspekten und zu Themen, die Frauen im Besonderen betreffen, erfragt.

44 Prozent beschäftigen sich nicht mit Altersvorsorge

Die Studie zeigt, dass sich 44 Prozent der Befragten nicht mit dem Thema private Altersvorsorge beschäftigen. Das Alter der Befragten spiele, so heißt es in den Studienunterlagen, dabei keine bemerkenswerte Rolle. Etwa eine von drei Frauen (32 Prozent) spart überhaupt nicht privat für das Alter und 37 Prozent gaben an, zwar etwas für den Ruhestand zu sparen, aber nicht regelmäßig.

37 Prozent der befragten Frauen erklärten, über nicht genügend Finanzwissen zu verfügen, um ihre private Vorsorge planen zu können. Etwa jede vierte Frau (24 Prozent) möchte sich dennoch nicht mehr Finanzwissen aneignen.

Sicherheit ist oberstes Gebot

Wenn Frauen ihr Geld anlegen, dann tun sie es laut Amundi vor allem dann, wenn die Anlageart Sicherheit bietet (54 Prozent). Eine Rendite ist neun Prozent der Befragten wichtig, jeweils sechs Prozent legen hohen Wert darauf, dass ihre Anlage flexibel und das Produkt verständlich ist. Jede Zwanzigste will, dass ihre Anlage vor Inflation geschützt ist.

„Mit Blick auf die gegenwärtigen Mini-Zinsen ist es überraschend, dass gerade die Angst vor Wertverlust durch Inflation offenbar eine nachrangige Rolle spielt“, finden die Autoren der Untersuchung.

Im Niedrigzinsumfeld glaubt jede dritte Umfrageteilnehmerin, dass sie jetzt oder in naher Zukunft etwas für ihre Altersvorsorge tun muss, da sie sonst ihre persönlichen Sparziele nicht erreichen könne. Dennoch wollen Frauen (92 Prozent) bei der Geldanlage kein Risiko eingehen.

Zwar ist sich die Mehrheit der Befragten (61 Prozent) bewusst, dass klassische, festverzinsliche Anlageformen nicht mehr ausreichend für die private Altersvorsorge sind. Trotzdem haben fast genauso viele (59 Prozent) ihr Geld in solche Anlagen investiert.

Rentenlücke schließen

79 Prozent der befragten Frauen gehen davon aus, dass Frauen mit Auszeiten und Teilzeitarbeit in ihrer Erwerbsbiografie eine Versorgungslücke im Alter haben werden. Knapp vier von fünf Befragten (76 Prozent) sind der Meinung, dass besonders alleinerziehende Mütter von der Versorgungslücke betroffen sein werden.

Die Mütterrente, die Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung anerkennt, bewerten 56 Prozent der Teilnehmerinnen positiv. Vom Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (VersicherungsJournal 30.5.2017) hat bisher nur jede Zweite gehört. Lediglich 14 Prozent glauben, dass das Gesetz positive Auswirkungen haben wird.

Frauen sind häufiger von Altersarmut bedroht

Dass Frauen im Durchschnitt nur 47 Prozent der Alterseinkommen von Männern zur Verfügung haben, erklärten erst kürzlich Bündnis 90/Die Grünen nach einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung.

Demnach beträgt die Rentenlücke zwischen Mann und Frau in Deutschland aktuell 53 Prozent. Die größte Lücke gibt es laut der Anfrage mit 60 Prozent in der betrieblichen Altersversorgung, die kleinste mit 14 Prozent in der Privatvorsorge (VersicherungsJournal 21.7.2017).

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sieht in der Versorgungslücke der Frauen aufgrund von Erziehungszeiten und Teilzeitarbeit einen wichtigen Ansatz für den Vertrieb von Altersvorsorgeprodukten. Da Frauen meist keine gradlinige Erwerbsbiografie haben, sei für sie eine spezifische Ansprache mit Produkten, die ihren Bedürfnissen und Lebenssituationen entsprechen, gefragt (VersicherungsJournal 8.2.2017).