Pflegereformen sollen ab 2017 voll wirksam werden

14.9.2016 – Mit dem Dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG III) werden die Pflegereformen in dieser Legislaturperiode abgeschlossen. Die Regierung sieht Eilbedürftigkeit, von daher wird sich heute der Gesundheitsausschuss des Bundesrates mit dem Gesetzentwurf befassen. Nahezu geräuschlos vollzieht sich unterdessen der Aufbau der Demografiereserve in der sozialen Pflegeversicherung (SPV).

In der sozialen Pflegeversicherung (SPV) wird jetzt durch das sogenannte dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG III) der Reformprozess abgeschlossen und ab 1. Januar 2017 vor allem durch die Einführung der neuen Pflegegrade umgesetzt.

Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) bat den Bundesrat, den Gesetzentwurf zügig zu beraten. Deshalb findet heute eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses des Bundesrates statt, der eine Stellungnahme der Länderkammer für die Bundesratssitzung am 23. September vorbereiten wird. Der Deutsche Bundestag wird ebenfalls in der kommenden Woche in erster Lesung über das Gesetz beraten.

Bald über vier Millionen Pflegebedürftige

Der vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) eingebrachte „Entwurf eines Dritten Gesetzes zu Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften“ (Drittes Pflegestärkungsgesetz – PSG III) (Bundestagsdrucksache 18/9518) geht auf Empfehlungen einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zurück. Diese sehen insbesondere Vorschläge zur stärkeren Einbindung der Kommunen in die Pflege vor Ort vor.

In dem Gesetzentwurf wird davon ausgegangen, dass die Zahl der pflegebedürftigen Menschen von derzeit 2,7 Millionen bis zum Jahr 2030 auf etwa 3,5 Millionen ansteigen wird. Und diese Zahl werde in den darauffolgenden zwei Jahrzehnten auf über vier Millionen ansteigen.

„Dies macht es notwendig, die Strukturen im Bereich der Pflege weiter zu verbessern und Angebote für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen stärker als bisher zu verzahnen“, heißt es in der Vorlage.

Zusammenspiel von Bund, Ländern, Kommunen und Pflegekassen stärken

Nach Einschätzung der Bundesregierung können nur im engen Zusammenspiel von Bund, Ländern, Kommunen, Pflegekassen und Pflegeeinrichtungen die Versorgung pflegebedürftiger Menschen und die Unterstützung ihrer Angehörigen angemessen erfolgen. Dabei hätten alle zum Ziel, einen möglichst langen Verbleib in der vertrauten häuslichen und familiären Umgebung zu unterstützen und ein selbstbestimmtes Leben zu gewährleisten.

Auch mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeits-Begriffs und den neuen Pflegegraden, die die drei Pflegestufen zum 1. Januar 2017 ablösen werden (VersicherungsJournal 15.8.2016), sei auch zukünftig keine Vollabsicherung des Pflegerisikos durch die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung (SPV) beabsichtigt.

Und auch die Kosten für Unterkunft und Verpflegung würden von der Pflegeversicherung nicht übernommen. In dem Gesetzentwurf wird daran erinnert, dass die gesetzliche Pflegeversicherung damals eingeführt worden sei, damit Pflegebedürftige in ihrer überwiegenden Zahl nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen sein sollten.

Die private Krankenversicherung (PKV) bietet zur weiteren Absicherung des Pflegerisikos Zusatzversicherungen an, darunter auch den sogenannten Pflege-Bahr, der einen staatlichen Zuschuss von monatlich fünf Euro vorsieht. Ende 2015 gab es nach vorläufigen Zahlen immerhin knapp 2,6 Millionen Pflegezusatz-Versicherungen und knapp 700.000 geförderte Pflege-Bahr-Absicherungen (VersicherungsJournal 23.6.2016).

Die Demografie-Reserve in der Pflege wächst geräuschlos

Im Rahmen der bereits in Kraft getretenen Pflegereformen war unter anderem auch eine Beitragserhöhung um 0,1 Prozentpunkte beschlossen worden, um bei der Deutschen Bundesbank eine Demografiereserve in der gesetzlichen Pflegeversicherung aufzubauen (VersicherungsJournal 17.10.2014). Diesen Pflegevorsorgefonds gibt es seit dem 1. Januar 2015.

Jährlich fließen nach Angaben des Gesundheitsministeriums etwa 1,2 Milliarden Euro auf das Bundesbank-Konto. Ende Juni 2016 hatten sich etwa 1,8 Milliarden Euro angesammelt. Ab 2035, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in die Altersgruppen mit hohen Pflege-Wahrscheinlichkeiten hineinwachsen, können den Angaben zufolge Teile des Vermögens für die Finanzierung der Pflegeversicherung abgerufen werden.

In der aktuellen Diskussion um eine Stabilisierung des gesetzlichen Rentenniveaus werden auch zunehmend Vorschläge zum Aufbau einer Demografiereserve bekannt, um die Renten-Mehrkosten der Baby-Boomer abfangen zu können (VersicherungsJournal 9.9.2016).