Nahles: Gesetzliche Rente braucht Ergänzung

17.2.2017 – Allein die gesetzliche Rentenversicherung könne den Lebensstandard nicht sichern, sagte Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles gestern in Berlin auf einer Fachveranstaltung zur Altersvorsorge. Zugleich skizzierte die Ministerin die Herausforderungen, die in der Alterssicherung in der kommenden Legislaturperiode angegangen werden müssen. Nahles ließ dabei erkennen, dass sie diese Aufgaben gerne als Ministerin auch in Angriff nehmen will.

Bundesarbeits- und -sozialministerin Andrea Nahles (SPD) gab gestern auf dem MCC-Zukunftsmarkt Altersvorsorge ein klares Bekenntnis zum Drei-Säulen-System der Altersvorsorge ab. „Eine Lebensstandard sichernde Rente schafft die gesetzliche Rentenversicherung nicht allein“, sagte Nahles.

In diesem Zusammenhang verwies die Ministerin zunächst auf die von der großen Koalition jetzt auf den Weg gebrachten Reformvorhaben (Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (VersicherungsJournal 13.2.2017) sowie Ost-West-Rentenangleichung und Verbesserungen bei den Erwerbsminderungsrenten (VersicherungsJournal 16.2.2017)), die noch in der zu Ende gehenden Legislaturperiode abgeschlossen werden sollen.

Bei dem Blick in die nächste Legislaturperiode wagte Professor Dr. Bert Rürup, Präsident des Handelsblatt Research Institut, mit Blick auf die anhaltenden Diskussionen über die künftige Regelarbeitszeit die Aussage, dass eine Anhebung der Altersgrenze von 67 auf 69 Jahre im Wahlkampf keine Rolle spielen werde.

Dem pflichtete Nahles, die sich bei einem entsprechenden Wahlergebnis offen für eine weitere Amtszeit äußerte, voll bei: „Ich bin nicht selbstmörderisch veranlagt.“ Zudem sei es ja noch ein weiter Weg zur Rente mit 67 Jahren.

Nahles will klare Haltelinien in der gesetzlichen Rentenversicherung

Nahles zufolge hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihre Idee, Haltelinien beim Rentenniveau und dem Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung einzuziehen, für richtig empfunden.

Allerdings habe die Union von CDU/CSU, als es konkret werden sollte, nicht mehr mitgespielt. Die Arbeits- und Sozialministerin will das Rentenniveau bis 2045 bei 46 Prozent und den Beitragssatz bei maximal 25 Prozent halten (VersicherungsJournal 28.11.2016).

Dabei sieht Nahles zunächst eine wichtige Aufgabe darin, den Menschen deutlich zu machen, was das Rentenniveau wirklich ausmacht. Hier gebe es viele Missverständnisse. Zum anderen müsse man der jüngeren Generation deutlich machen, dass am Ende des Tages auch ein Rentenniveau herauskomme, für das es jahrzehntelange Beitragszahlungen auch lohne, ohne die Menschen bei der Beitragshöhe zu überfordern.

Klar sei auch, dass der Einzug solcher Haltelinien auch durch zusätzliche Zuschüsse des Staates untermauert werden müsse. Die Ministerin spricht hier von einem Demografiezuschuss. Es sei heute jedem bewusst, dass die Baby-Boomer der 1960er-Jahre absehbar in Rente gehen würden. Sie kritisierte dabei auch, dass niemand den Blick über den Tellerrand wirklich wagen wolle. „Bis 2030 kann ich mir auch einen schlanken Fuß rechnen.“

Nahles: Selbstständige in die Altersvorsorge einbeziehen

Für Nahles ist auch klar, dass eine der Aufgaben in der kommenden Legislaturperiode darin besteht, die etwa drei Millionen Selbstständigen in die Altersvorsorge einzubeziehen. Hierüber wird heute auf Antrag der Linksfraktion im Bundestag diskutiert werden. Die Arbeits- und Sozialministerin ist sich sicher, dass es bei diesem Thema „Auseinandersetzungen über den richtigen Weg“ geben wird.

Sicherlich werde auch die Altersarmut zunehmen, aber man müsse doch die Proportionen beachten, sagte Nahles unter Hinweis darauf, dass nur 2,5 Prozent der Älteren hiervon betroffen seien. Heute habe Armut in Deutschland ein „Kindergesicht“.

Sie erneuerte ihren Vorschlag zur Einführung einer Solidarrente für langjährig Versicherte, die zehn Prozent oberhalb der regional unterschiedlichen Grundsicherungssätze liegen sollte. Leider gebe es von der Unionsseite keinen Gegenvorschlag, sagte Nahles.