Nahles geht im Bundestag auf Merkel und Schäuble los

6.9.2017 – Arbeits- und Sozialministerin Nahles (SPD) warb gestern in einer Bundestagsdebatte erneut für Haltelinien beim Rentenniveau und Beitragssatz und griff Kanzlerin Merkel (CDU) und Finanzminister Schäuble (CDU) frontal an. Die Spitzen von CDU/CSU verwiesen auf eine erfolgreiche, vierjährige gemeinsame Regierungsarbeit, die man sich jetzt von der SPD nicht kleinreden lasse. Und in der Rente seien die Linien bis zum Jahr 2030 klar abgesteckt.

Gestern fand die letzte Sitzung des deutschen Bundestags in der aktuellen Legislaturperiode statt. Die Bundesarbeits- und -sozialministerin Andrea Nahles (SPD) und der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann beließen es in der dreistündigen Sitzung zunächst jeweils bei der knappen Feststellung, dass die Koalitionsregierung gute Arbeit geleistet habe.

Dann hagelte es aber Vorwürfe an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). „Die solidarische Mindestrente ist mit Ihnen nicht zu machen“, sagte Oppermann. Und Nahles warf der Kanzlerin und Schäuble vor, sie beim Thema Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit „am langen Arm verhungert“ haben zu lasen.

Nahles kämpft weiter für Haltelinien in der gesetzlichen Rente

Die Arbeits- und Sozialministerin sagte, man müsse wieder das Vertrauen in die Stärke der gesetzlichen Rentenversicherung herstellen. Deshalb müsse man Haltelinien beim Rentenniveau von derzeit 48 Prozent und dem Beitragssatz einziehen. Das SPD-Konzept mit den Haltelinien sieht vor, dass der Staat die Mehrkosten in Form eines Demografie-Zuschusses übernimmt.

Nahles warf Merkel vor, in der Rentenpolitik nur leere Versprechungen abzugeben. Es sei ja schön, wenn die Kanzlerin jetzt sage, dass es mit ihre keine Rente mit 70 Jahren geben werden. Die Arbeitsministerin forderte Merkel auf, klar zu erklären, dass sie eine Kopplung von Regelarbeitszeit und Lebenserwartung ablehne. Und dass die Kanzlerin den Anspruch zur Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit blockiert habe, sei ein Skandal, da man so vor allem Frauen hängen lasse, schimpfte Nahles.

Union hält an Rentenpakt bis 2030 fest

Die scheidende CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt erinnerte daran, dass die Union gemeinsam mit der SPD und den Grünen dem Rentenpakt bis 2030 zugestimmt habe. Und die Entwicklung habe gezeigt, dass man heute besser dastehe als früher gedacht. Man dürfe jetzt die Menschen nicht verunsichern. Deshalb plädiere die Union für die Einsetzung einer Rentenkommission, die die Schritte für eine Rentenreformpolitik nach 2030 vorschlagen solle.

Bundesfinanzminister Schäuble sagte, es mache jetzt keinen Sinn, bei der Rente Verschiebungen bei der Finanzierung zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Staat vorzunehmen. Bis 2030 sei der Weg in die Rente mit 67 vorgezeichnet. Unions-Fraktionschef Volker Kauder mahnte die SPD zu Besonnenheit: „Es wird nicht gelingen, gleichzeitig in der Regierung und in der Opposition zu sein.“

Sprecher der Linken und der Grünen warnten davor, dass es mit dem Einzug der FDP in den Bundestag erneut zu einer schwarz-gelben Koalition kommen könnte. Auch ließen die Sprecher klar erkennen, dass ein rot-rot-grünes Bündnis nach der Bundestagswahl schier ausgeschlossen scheint.

Die Themen Bürger-Rentenversicherung und Bürger-Krankenversicherung – obwohl von rot-rot-grün in den Wahlprogrammen propagiert (VersicherungsJournal 7.8.2017, 3.8.2017) – spielten in der Debatte nur am Rande eher eine kleine Nebenrolle. Gestritten wurde vielmehr auch über Bildung und (Auf)-Rüstung.