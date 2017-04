Linke will radikale Umgestaltung der Rentenversicherung

10.4.2017 – Die Parteispitze der Linkspartei hat Vorschläge für ein Wahlproramm zur Bundestagswahl veröffentlicht, das unter anderem für eine radikale Neuausrichtung der Rentenpolitik wirbt. Auch in der Altersvorsorge wird wie im Steuerrecht eine Umverteilung von oben nach unten angestrebt, in dem letztlich die Beitragsbemessungs-Grenze ganz aufgehoben wird, die Rentenhöhe aber bei hohen Einkommen abgeflacht werden soll. Die Basis bildet die solidarische Mindestrente von 1.050 Euro im Monat, wobei generell eine Rückkehr zu einem Rentenniveau von 53 Prozent unterstellt wird.

„Niemand darf im Alter arm sein“, heißt es in dem Programmentwurf der Linkspartei zur Bundestagswahl. Dies sollte in einem der reichsten Länder der Welt selbstverständlich sein. „Wir wollen eine solidarische Mindestrente von 1.050 Euro im Monat – darunter droht Armut.“

Beitragsplus von 33 Euro sichert Rentenniveau von 53 Prozent

Ohne Gegensteuern droht nach Ansicht der Linken ein steter Rückgang des Rentenniveaus von heute rund 48 Prozent auf bis zu 41,7 Prozent. „Das Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente muss wieder auf 53 Prozent erhöht werden.“ Dies wäre möglich, wenn der Rentenbeitrag für einen Durchschnittsverdiener mit einem Monatseinkommen von 3.022 Euro um 33 Euro angehoben würde. Auch die Arbeitgeber müssten einen Anteil von 33 Euro übernehmen.

„Die staatlich geförderte Riester-Rente ist gescheitert“, stellt Die Linke weiter fest. Es würden Milliarden an Subventionen verpulvert, die in „den Kassen der Versicherungskonzerne“ statt auf den Konten der Rentner landen würden. Wenn der Durchschnittsverdiener nicht mehr vier Prozent seines Einkommens für die Riester-Rente ausgeben würde, dann hätte dieser trotz des höheren Rentenbeitrags noch 75 Euro mehr in der Tasche, rechnet Die Linke weiter vor.

Anspruch auf die solidarische Mindestrente soll jeder haben, unabhängig davon ob das Leben durch Erwerbstätigkeit, Berufsunfähigkeit, Zeiten von Arbeitslosigkeit oder Kindererziehung geprägt war. Niemand dürfe gezwungen sein, „zum Überleben Pfandflaschen zu sammeln“, heißt es in dem Programmentwurf zu Umsteuern in der Rentenpolitik. Die Regelaltersgrenze soll wieder auf 65 Jahre zurückgenommen werden – und wer 40 Jahre lang Beträge geleitet habe, soll mit 60 Jahren abschlagsfrei Rente beziehen können.

Beitragsbemessungs-Grenze letztlich abschaffen

In die solidarische Bürger-Rentenversicherung sollen alle einzahlen, auch Politiker, Beamte, Selbstständige, Freiberufler und Manager. Für Langzeitarbeitslose müssten endlich wieder Beiträge in die Rentenkasse gezahlt werden. Schließlich soll die Mütterrente je Kind mit einheitlich drei Rentenentgeltpunkten bewertet werden.

„Die Beitragsbemessungs-Grenze wollen wir vereinheitlichen, dann drastisch anheben und schließlich aufheben.“ Wer ein Monatseinkommen von 10.000 Euro habe, der müsse auch für 10.000 Euro Rentenbeiträge leisten. „Die Rentenhöhe der Rentenansprüche über dem Doppelten des Durchschnittes soll abgeflacht werden“, heißt es in dem Programmentwurf weiter. Damit würde dann ein Einkommensumverteilung von oben nach unten vollzogen.

Skeptisch sieht Die Linke auch die betriebliche Altersversorgung. Die Entgeltumwandlung dürfe nicht als Alibi für ein weiter sinkendes Rentenniveau missbrauch werden. Die Befreiung von Sozialabgaben wird dabei abgelehnt, weil diese die gesetzliche Rentenversicherung schwäche und die eigenen Rentenansprüche absenke. Das geplante Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (BRSG) wird ebenfalls abgelehnt, da die Beschäftigten nicht den Risiken des Kapitalmarktes ausgesetzt werden dürften.