Lebensversicherung: Schamgrenze für Run-offs massiv gesunken

2.5.2017 – Die Rettungsaktion der Mannheimer Leben 2003 war der erste externe Run-off eines Lebensversicherers in Deutschland. Seither hat es weitere neun Abwicklungen von Gesellschaften gegeben. In den nächsten fünf Jahren könnten es nach Einschätzung der Ratingagentur Fitch deutlich mehr werden. Warum dies so ist, beleuchten die Rater in ihrem Spezialreport „Run-off Deals in German Life Insurance to Rise“.

Einen „Run-off-Boom“ unter den Lebensversicherern erwartet Fitch Ratings Inc. zwar nicht, wohl aber eine deutliche Zunahme von Abwicklungen in den nächsten fünf Jahren.

Nach Berechnungen der Ratingagentur befinden sich aktuell zehn Gesellschaften mit 90 Milliarden Vermögenswerten beziehungsweise neun Prozent des Lebensgeschäftes im Run-off. Mittelfristig könnte dieses Volumen auf 150 Milliarden Euro beziehungsweise 15 Prozent des Marktes steigen.

Bedeutung der Plattformen wächst

Dabei geht die Ratingagentur davon aus, dass die Bedeutung externer Abwicklungsgesellschaften wachsen wird. Bislang sind knapp 30 Prozent der Run-offs (nach verwalteten Assets) auf externe Dienstleister übertragen worden.

Dahinter stecken insgesamt sechs Transaktionen, von denen allerdings zwei – nämlich die Übertragung der Arag Lebensversicherung AG sowie der in Salvamus AG umbenannte Bestand der Protektor Lebensversicherungs-AG (beides) auf die Frankfurter Lebensversicherung AG – noch nicht abgeschlossen sind (VersicherungsJournal 23.9.2016, 4.6.2017).

Externe Run-off-Deals Gesellschaft Käufer Jahr Asset-Größe* Anmerkung Mannheimer Leben Protektor Leben 2003 2,9 Rettungs-Maßnahme Skandia Leben Viridium** 2013 3,5 Fokus Fondspolicen-Geschäft Heidelberger Leben Viridium** 2014 7,0 Fokus Fondspolicen-Geschäft Delta Lloyd Leben Athene 2015 4,9 Inkl. Hamburger Lebensversicherung AG Basler Leben Frankfurter Leben 2017 1,8 Arag Leben Frankfurter Leben offen 2,9 Transaktion noch nicht abgeschlossen Salvamus/ Protektor*** Viridium** offen 1,9 Transaktion noch nicht abgeschlossen

Dass das Schwergewicht noch auf den Abwicklungen durch die Unternehmen selbst liegt, beruht auf den Run-offs der Victoria Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 20.11.2009) und der Ergo Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 2.6.2016) im Ergo-Konzern.

Interne Run-offs Gesellschaft Eigentümer Jahr Asset-Größe* Bayerische Beamten Leben a.G. BBV Holding 2010 4,0 Plus Leben Stuttgarter Leben 2010 0,4 Victoria Leben Ergo-Gruppe 2010 19,9 Ergo Leben Ergo-Gruppe 2016 40,9

Mittelfristig sei jedoch mit mehr Abwicklungen über spezialisierte Konsolidierungs-Plattformen zu rechnen, so die Rater, die eine Reihe von ökonomischen Vorteilen sehen. Dieser Markt sei aber erst im Entstehen. Noch seien die Deals relativ teuer – und dies sei ein Hindernis für Verkauf solcher Portfolios an Dritte.

...im Zeitablauf

Zunächst könnten die Unternehmen es vorziehen, ihre Bestände selbst abzuwickeln, weil sie so die größten Einsparungen ohne Veräußerung des Portfolios erzielen könnten. Diese Einsparungen ergäben sich aus sinkenden Anschaffungskosten und einer geringeren Gewinnbeteiligungen der Versicherungsnehmer.

In einem späteren Stadium, wenn das Portfolio geschrumpft sei, stellten sich negative Skaleneffekte ein, die auf die Verwaltungskosten drückten. Dann sei ein Verkauf an eine professionelle Plattform wahrscheinlicher.

Da die klassischen Garantieprodukte – die Hauptgruppe der Run-offs – 80 bis 85 Prozent der Deckungsrückstellungen ausmachten, sei das Marktpotenzial für die Abwicklung beziehungsweise die Abwickler groß. Die durchschnittliche Garantie im Markt liege bei etwa 2,9 Prozent.

Fitch erwartet, dass der Anteil der von Externen abgewickelten Portfolios von derzeit 2,5 Prozent auf sechs Prozent wächst.

Während die Anzahl der tatsächlichen Abflüsse klein ist, erwägen

Treiber für die Run-Offs sei die geringe Profitabilität bestimmter Geschäftsfelder. Dies betreffe vor allem das traditionelle Garantiegeschäft, aber auch Produktlinien mit nur kleinen Beständen.

Denn mit der risikoorientierten Berechnung des neuen Eigenkapitalregimes Solvency II müsse dies mit mehr Eigenkapital unterlegt werden. Das mache diese Bestände weniger rentabel. Solvency ll selbst sei aber nicht für die Unattraktivität verantwortlich, sondern verhelfe nur zu mehr Transparenz über die höheren Risiken dieses Geschäftes – weshalb es auch einer höheren Kapitalunterlegung bedürfe.

Zu kleine Bestände würden durch die mit Solvency ll gestiegenen regulatorischen Eigenkapital-Anforderungen und die größere Komplexität von IT-Systemen unrentabel. Die Entscheidung, solche Bestände aufzugeben, hänge von der bisherigen Entwicklung ab, und ob das jeweilige Unternehmen genügend Marktpotenzial sieht, um positive Effekte zu entwickeln.

Deutliche Kostensenkung

Für die Run-offs der Delta Lloyd Leben Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 5.2.2016), der Basler Leben AG Direktion für Deutschland AG (VersicherungsJournal 9.1.2017), der Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (die Bayerische) (VersicherungsJournal 14.7.2009) und Victoria Lebensversicherung AG zeigt Fitch, dass die Anschaffungskosten in allen Fällen nach dem ersten Jahr um 50 Prozent und im zweiten Jahr um 80 Prozent fielen.

Die Anschaffungskosten machen etwa 80 Prozent der Gesamtkosten eines Lebensversicherers aus. Des Weiteren könnten die Unternehmen bei den Gewinnbeteiligungen der Versicherten in bestimmten Grenzen sparen, da sie keine attraktiven Renditen für potenzielle Neukunden mehr zeigen müssten.

Schrumpfe der Bestand, wozu nicht nur Abläufe, sondern auch teils höhere Storni betrügen, könnten die Fixkosten zum Problem werden. Denn insgesamt lasse sich die gesamte Kostenbasis nicht proportional abbauen. Das sei dann die Stunde der Dienstleister, die mit mehreren Beständen Größen- und Diversifikations-Vorteile erzielen könnten.

Die Gründe gegen den Run-off

Die Haupthürde für einen Run-off sei vor allem der Vertrieb. Dieser dränge oft auf Produkte mit Garantiemerkmalen, weshalb auch Altbestände fortgeführt würden. Fitch verweist hier auf eine nicht weiter benannte Umfrage von Willis Towers Watson unter Versicherungs-Unternehmen. Danach fürchteten die Unternehmen (noch) die intern wie extern mit einem Run-off verbundenen Reputationsverluste.

Mit einer zunehmenden Zahl dieser Geschäfte könne sich die Haltung im Laufe der Zeit ändern, so Fitch. Dies gelte, wenn der Ausstieg als Reaktion auf Veränderungen der Marktbedingungen und nicht als Folge eines schlechten Managements wahrgenommen werde.

Eher B als A

Fitch wende auf Run-off-Versicherungs-Unternehmen die gleichen Rating-Methode an wie auf Gesellschaften mit fortlaufenden Geschäften. Das Fehlen einer laufenden Franchise für interne Abläufe berge aber zusätzliche Risiken, die sich im Rating widerspiegelten.

Dazu gehört eine schwächere Fähigkeit, neue, gewinnbringende Unternehmen zu entwickeln, um potenzielle oder tatsächliche Verluste aus dem bestehenden Geschäft auszugleichen. Deshalb werde dieses Geschäft kaum mehr als eine Ratingnote „BBB“ erhalten. Dies gelte nicht für Abwicklungsplattformen. Diese betrachte man als aktive Versicherungs-Organisationen.

Mehr Kapital für Athene

Auf den wachsenden Markt haben sich Investoren längst eingestellt. Jüngst meldet die Ager Bermuda Holding Ltd., die Gesellschafterin der deutschen Konzerngesellschaften der Athene Holding Ltd. eine Kapitalerhöhung von 2,2 Milliarden Euro.

„Wir sehen im deutschen und im europäischen Markt eine nie da gewesene Nachfrage nach Eigenkapital- und Rückversicherungs-Lösungen, um Run-off-Portfolios und Rückversicherungs-Transaktionen von geschlossenen Portfolien zu unterstützen, insbesondere solche mit hohen Garantien“, wird Deepak Rajan, Chef der Ager, in einer Pressemitteilung zitiert. Die Kapitalzusage soll „in verschiedenen europäischen Ländern Transaktionen erheblichen Umfangs“ ermöglichen.