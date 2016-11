Leben-Policen: „Warnhinweis” soll erst später kommen

10.11.2016 – Die Verordnung über Basisinformations-Blätter zu den sogenannten „Priips“ – darunter fonds- und indexgebundene Lebensversicherungen – soll nach einem Vorschlag der EU-Kommission nicht bereits im Januar 2017 angewandt werden. Produktgebern und -vertreibern solle noch bis Anfang 2018 Zeit gelassen werden, damit eine „reibungslose Implementierung“ und Rechtssicherheit gewährleistet ist. Hintergrund: Das EU-Parlament hatte kürzlich die Begleitbestimmungen abgelehnt, diese werden jetzt überarbeitet.

Rückblende: 2014 war auf EU-Ebene die „Verordnung über Basisinformations-Blätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlage-Produkte“ verabschiedet worden (VersicherungsJournal 4.4.2014, 16.4.2014).

Dieses auch als „Priips“-Verordnung bezeichnete Gesetz – das Kürzel steht für „Packaged Retail and Insurance-based Investment Products“ – verpflichtet die Anbieter, kurz gehaltene „Basisinformations-Blätter“ zu den von der Verordnung erfassten Produkten bereitzustellen. Zu diesen gehören unter anderem fonds- und indexgebundene Lebensversicherungen.

Ruf nach Änderungen und Verschiebung

Eigentlich sollte die Priips-Verordnung einschließlich der von der EU-Kommission vorgelegten Begleitbestimmungen im Januar 2017 in Kraft treten. Letztere enthalten konkretere Details zur Ausgestaltung der Basisinformations-Blätter.

Das EU-Parlament brachte den Zeitplan allerdings gehörig durcheinander: Es verwarf die vorgeschlagenen Begleitbestimmungen im September mit großer Mehrheit. Das Parlament sah in dem Text substanzielle Mängel und forderte eine Überarbeitung (VersicherungsJournal 15.9.2016).

Markus Ferber (Europäische Volkspartei, CSU), erster stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im EU-Parlament, meinte damals: „Der nächste Schritt muss eine Verschiebung des Inkrafttretens der Verordnung sein.“

Ähnlich äußerte sich Michaela Koller, Generaldirektorin des europäischen Versicherungsverbandes Insurance Europe: Der Zeitrahmen für die Umsetzung der Priips-Verordnung müsse angepasst werden.

Besser mit als ohne Begleitbestimmungen

Die Kommission hatte im Zuge der parlamentarischen Beratungen zwar gemeint, sie sei auch auf den Fall vorbereitet, dass die Priips-Regulierung trotz ausständiger technischer Standards in Kraft trete.

Diese Variante stieß im EU-Parlament und in der Branche nicht auf Gegenliebe. Sie dürfte nun aber vom Tisch sein: Am Mittwoch ließ die Kommission verlauten, dass sie die Verschiebung der Anwendbarkeit der Priips-Verordnung anpeilt; dies wolle auch eine große Mehrheit der EU-Staaten. Produktgebern und Vertreibern solle bis zum 1. Januar 2018 Zeit gegeben werden, um die Vorgaben umzusetzen.

Die Kommission hält zwar die Priips-Verordnung an sich für hinreichend klar; die Verordnung selbst inhaltlich aufzuschnüren, steht laut Kommission auch nicht auf dem Plan. Es sei aber besser, die Priips-Verordnung erst dann anzuwenden, wenn auch die Begleitbestimmungen dazu unter Dach und Fach sind.

Man schlage die Verschiebung vor, um eine „reibungslose Implementierung für die europäischen Konsumenten und Rechtssicherheit für den Sektor sicherzustellen“, heißt es von der Kommission.

Neuer Text sollte im ersten Halbjahr 2017 vorliegen

Ferber forderte die Brüsseler Behörde dazu auf, nun „schnellstmöglich sinnvolle Umsetzungsrechtsakte vor[zu]legen, damit es zu keinen weiteren Verzögerungen kommt“.

Die Kommission teilte mit, sie arbeite nun eng mit den europäischen Aufsichtsbehörden zusammen, um die neu gefassten Begleitbestimmungen auf den Weg zu bringen. Unter anderem sollen Bestimmungen über Multioptionsprodukte, Performance-Szenarien und Kostendarstellung unter die Lupe genommen werden.

Die Aufsichtsbehörden haben laut Kommission nun sechs Wochen Zeit, die revidierten „regulatorischen technischen Standards“ – so die offizielle Bezeichnung – an sie zu übermitteln. Um in Kraft zu treten, muss der neue Text dann von der Kommission verabschiedet werden und der Überprüfung durch EU-Parlament und EU-Ministerrat (Regierungsvertreter der Mitgliedsstaaten) standhalten.

Die Kommission geht davon aus, dass die neu gefassten Begleitbestimmungen im Lauf des ersten Halbjahres 2017 vorliegen werden.