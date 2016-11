Kundenvertrauen in Fintechs hat noch „Luft nach oben”

3.11.2016 – Die Hälfte der Finanzdienstleistungs-Kunden nutzt Fintech-Angebote. Zugleich gibt nur ein knappes Viertel an, Vertrauen in Fintechs zu haben. Etablierte Anbieter sind hier im Vorteil: Ein gutes Drittel vertraut ihnen. Das sind Ergebnisse einer aktuellen Studie („World Fintech Report 2017“) von Capgemini, Linkedin und Efma, die in 15 Ländern durchgeführt wurde.

„Fintechs“, jene jungen Unternehmen, die auf Basis neuer Technologien Services im Bereich der Finanzdienstleistung anbieten, sind in Zeiten der Digitalisierung in aller Munde. Für entsprechende Versicherungsangebote hat sich der Begriff „Insurtech“ eingebürgert.

Die weltweit tätige Unternehmensberatung Capgemini hat nun gemeinsam mit der Plattform Linkedin und in Zusammenarbeit mit dem Finanzdienstleister-Netzwerk Efma im Rahmen des „World Fintech Report 2017“ untersucht, wie Bankkunden Fintechs gegenüberstehen.

In den Report sind Stellungnahmen von über 8.000 Kunden aus 15 Ländern – Australien, Belgien, China, Frankreich, Großbritannien, Hong Kong, Indien, Japan, Kanada, Niederlande, Singapur, Spanien, Türkei, USA und Vereinigte Arabische Emirate – sowie von Branchenvertretern und -analysten eingeflossen.

Der am Mittwoch veröffentlichte Bericht fördert dabei eine gewisse Ambivalenz in der Haltung der (Bank-) Kunden zutage.

Jeder zweite Kunde nutzt mindestens ein Fintech-Angebot

So nutze in Summe die Hälfte (50,2 Prozent) der Finanzdienstleistungs-Kunden Produkte oder Dienstleistungen mindestens eines Fintech-Unternehmens, um damit Bank-, Versicherungs-, Zahlungs- oder Investmentmanagement-Geschäfte zu tätigen.

Fintechs befänden sich im Aufschwung – was vor allem auf das Kundenverhalten in aufstrebenden Märkten zurückzuführen sei. Den Angaben zufolge nehmen 75 Prozent der Kunden in China und Indien Fintech-Dienste in Anspruch, dicht gefolgt von Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Hongkong.

„Die größten Zuwächse konnten Fintechs bei der Vermögensverwaltung erzielen.“ Hier nutzen laut Studienergebnissen 17,4 Prozent (Europa: 16,5 Prozent) aller Kunden ausschließlich Fintechs, während weitere 27,4 Prozent (Europa: 19,5 Prozent) Fintechs zusätzlich zu ihren bisherigen Anbietern in Anspruch nahmen.

Viele Fintechs seien auf Nischen-Services spezialisiert, deshalb nutze ein großer Teil der Kunden (46,2 Prozent) Dienstleistungen von mehr als drei Fintech-Anbietern.

Kundenvertrauen in Fintechs „bleibt niedrig“

Aber: „Trotz wachsender Bedeutung bleibt das Kundenvertrauen niedrig.“ Zwar wirkten Fintech-Anbieter „weiter disruptiv auf den Markt, aber Kunden setzen nur geringes Vertrauen in sie“.

Nur 23,6 Prozent (Europa: 16,1 Prozent) der Bankkunden gaben an, Fintech-Anbietern zu vertrauen. Wenn es um „traditionelle“ Anbieter geht, liegt der entsprechende Wert mit immerhin 36,6 Prozent (Europa: 24,1 Prozent) doch merklich höher.

„Die Verbraucher gaben an, dass traditionelle Banken gegenüber Fintechs noch immer viele Vorzüge bei Betrugsschutz, Service-Qualität und Transparenz haben“, so Capgemini, Linkedin und Efma in einer gemeinsamen Mitteilung.

Fruchtbarer Boden für Fintechs

„Technologiefortschritte, steigende Kundenerwartungen an ein personalisierteres und verbessertes Online-Erlebnis, ein besserer Zugang zu Risikokapital und geringere Eintrittshürden haben einen fruchtbaren Boden für wachsende Fintechs geschaffen“, sagt Penry Rice, Vice President Marketing Solutions bei LinkedIn.

„Indem sie Bedürfnisse erfüllen, die etablierte Branchenführer noch nicht bedienen können, gewinnen Fintechs immer mehr an Bedeutung. Doch sind viele zu intransparent, um Kundenvertrauen zu gewinnen und so marktbedingte Chancen optimal zu nutzen.“

60 Prozent sehen Fintechs als Partner

Was die Herangehensweise an Fintechs betrifft, so zeige sich weniger als die Hälfte (44 Prozent) der Führungskräfte der traditionellen Finanzinstitute von ihrer Fintech-Strategie überzeugt.

Nur 34,7 Prozent gaben an, eine „gut strukturierte und proaktive Innovationsstrategie“ implementiert zu haben, die auch in der Unternehmenskultur verankert ist. 40,3 Prozent der Führungskräfte sagten, dass ihre Organisation nicht innovationsfördernd sei.

Laut der Studie verfolgen etablierte Unternehmen in Bezug auf Fintechs eine große Bandbreite an Strategien. Sechs von zehn Finanzinstituten betrachten Fintechs als potenzielle Partner. Zugleich bauen aber ebenso viele (59,2 Prozent) unternehmensinterne Ressourcen auf.

Cover World Fintech Report 2017

(Bild: Capgemini, Linkedin und Efma)

Darüber hinaus gibt es verschiedene weitere Handlungsalternativen: Zum Beispiel investiert ein gutes Drittel (38 Prozent) in Fintechs, ein kleiner Teil (18,6 Prozent) kauft Fintechs auf.

Schlankere und effizientere operative Prozesse

Wie die Erhebung weiter ergeben habe, wird bei etablierten Unternehmen solchen Investitionen in Technologien hohe Priorität eingeräumt, die operative Prozesse verschlanken und effizienter gestalten.

Außerdem wolle man so „das Kundenerlebnis im Tagesgeschäft verbessern“.

Fast 90 Prozent der Führungskräfte hätten angegeben, sich hauptsächlich auf die Implementierung von Big Data und Analytics zu konzentrieren, gefolgt vom Internet der Dinge (55,8 Prozent) und Blockchain (54,7 Prozent).

„Nur eine Frage der Zeit“

„Das Aufkommen von Fintechs hat dafür gesorgt, dass sich das Kundenerlebnis in der ganzen Branche sehr viel schneller verbessert hat.

Doch es ist noch immer nicht auf dem Level, auf dem es dem Willen der Kunden nach sein müsste“, meint Vincent Bastid, Secretary General bei Efma.

„Es ist nur eine Frage der Zeit“, so Bastid, „bis auch große Technologieanbieter sowie führende E-Commerce- und Telekommunikations-Unternehmen in den Markt eintreten und ihren Teil vom Kuchen der Branchen-Disruption fordern.“

Der 48-seitige „World Fintech Report 2017“ kann bei Capgemini oder Efma heruntergeladen werden.