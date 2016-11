Kollision mit ausscherendem Feuerwehrfahrzeug

8.11.2016 – Der Fahrer eines Feuerwehrautos war nach links aus einer Kolonne ausgeschert, um einen Unfall mit einem in seine Fahrbahn einfahrenden Fahrzeug zu vermeiden, wobei es zu einem mit einem Überholenden kam. In einem solchen Fall kann sich der Fahrer nicht auf ein unabwendbares Ereignis berufen, wie das Landgericht Magdeburg mit Urteil vom 16. Juli 2015 entschieden hat (11 O 332/15).

Im Juni 2013 befuhr eine Kolonne von rund 50 Feuerwehrfahrzeugen mit eingeschaltetem Blaulicht eine vierspurige Bundesstraße.

Missachtete Vorfahrt

Der Fahrer eines Personenkraftwagens nutzte eine Lücke zwischen zwei der Feuerwehrautos, um auf die Bundesstraße aufzufahren. Er scherte unmittelbar danach auf die linke Fahrbahn aus, um die Kolonne zu überholen.

Wenige Augenblicke später wollte auch eine Frau mit ihrem Fahrzeug auf die Bundesstraße auffahren. Sie nutzte jedoch keine Lücke, sondern missachtete die Vorfahrt eines der Feuerwehrfahrzeuge.

Um eine Kollision zu vermeiden scherte dessen Fahrer nach links aus. Dabei kollidierte er mit dem erstgenannten Personenkraftwagen.

Regressansprüche des Kaskoversicherers

Dieser ließ den an seinem Fahrzeug entstandenen Schaden in Höhe von knapp 6.500 Euro durch seinen Vollkaskoversicherer regulieren. Dieser wollte anschließend den Kommunalen Schadenausgleich in Regress nehmen. Denn letztlich sei der Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs durch sein Ausweichmanöver für den Schaden an dem Fahrzeug des Versicherten verantwortlich.

Das sahen die Verantwortlichen des Kommunalen Schadenausgleichs anders. Sie gingen davon aus, dass der Unfall für den Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs unabwendbar war. Denn schließlich sei dieser durch die Fahrerin des zweiten Personenkraftwagens zu dem Ausweichmanöver gezwungen worden.

Im Übrigen habe sich die Kolonne zum Zeitpunkt des Unfalls in der Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten befunden und somit unter dem Schutz von § 27 StVO gestanden, wonach geschlossenen Verbänden besondere Rechte zustünden.

Dieser Argumentation wollten sich die Richter des Magdeburger Landgerichts nicht anschließen. Sie gaben der Regressklage des Versicherers in vollem Umfang statt.

Allgemeine Straßenverkehrsregeln

Nach Ansicht des Gerichts gelten auch bei der Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten zunächst einmal die allgemeinen Straßenverkehrsregeln. Danach habe der Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs das Vorrecht des ihn überholenden, bei der Klägerin versicherten Personenkraftwagens verletzt, indem er nach links auf die von diesem genutzte Fahrbahn auswich.

Denn er hätte ohne Weiteres auf der rechten Spur verbleiben können, auch wenn es dann mit größter Wahrscheinlichkeit zu einer Kollision mit dem von rechts auf die Fahrbahn einfahrenden Pkw der Frau gekommen wäre.

Der Fahrer des deutlich größeren Feuerwehrfahrzeugs konnte es sich in dieser Situation quasi aussuchen, mit welchem der beiden Fahrzeuge er kollidieren wollte. Da er sich für ein Ausweichmanöver auf die Überholspur entschied, ist er nach Überzeugung des Gerichts für den Schaden an dem dort fahrenden Fahrzeug verantwortlich.

Der Fahrer habe auch nicht unter dem Schutzzwecke des § 27 StVO gestanden. Denn diese Norm solle bewirken, dass ein Verband als solcher geschützt ist und als einheitlich angesehen wird. Sie solle aber keinen Schutz bieten, wenn wie im vorliegenden Fall einzelne Fahrzeuge des Verbandes einen Verkehrsverstoß begehen.