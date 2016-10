Kastration mit tödlichem Ausgang

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Versicherer und Versicherte sind sich nicht in jedem Fall über den Deckungsumfang einer Betriebshaftpflicht-Versicherung einig. So auch in einem vom Stuttgarter Oberlandesgericht entschiedenen Fall. mehr ...

11.10.2016 –

Nicht jede Verkehrssituation ist so eindeutig, wie sie auf den ersten Blick scheint. So auch in einem vor dem Dortmunder Amtsgericht verhandelten Fall, in dem es um eine Kollision zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer ging. mehr ...