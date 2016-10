Kabinett beschließt Sozialversicherungs-Grenzwerte für 2017

13.10.2016 – Im kommenden Jahr steigen die Beitragsbemessungs-Grenze in der Renten- sowie in der Kranken- und Pflegeversicherung. Auch die Versicherungspflicht-Grenze in der Krankenversicherung wird nach der gestern vom Bundeskabinett verabschiedeten „Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2017“ erhöht.

Die bundesweit geltende Versicherungspflicht-Grenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wird nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) Anfang 2017 um 1.350 Euro beziehungsweise 2,4 Prozent auf 57.600 Euro angehoben.

Dies ist der gestern vom Kabinett verabschiedeten „Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2017 (Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2017)“ zu entnehmen. Damit wird der Wechsel in die private Krankenversicherung (PKV) erst ab einem monatlichen Bruttoeinkommen von mehr als 4.800 (2016: 4.687,50) Euro möglich.

Bundesrat muss noch zustimmen

Formal muss der Bundesrat der Verordnung zwar noch zustimmen. Dies gilt jedoch als reine Formsache, da die Veränderung der Grenzwerte festen mathematischen Vorgaben folgt, nämlich der Entwicklung der Löhne und Gehälter im Vorvorjahr, aktuell also 2015.

Die Steigerung bezifferte das BMAS auf 2,65 Prozent im Bundesgebiet – in den alten Bundesländern waren es demnach 2,46 Prozent, in den neuen Bundesländern 3,91 Prozent.

Beitragsbemessungs-Grenzen steigen sowohl in der Kranken-…

Auch die ebenfalls bundeseinheitlich geltende Beitragsbemessungs-Grenze (BBMG) in der GKV wird den Ministeriumsangaben zufolge zum 1. Januar Anfang 2017 um 1.350 Euro auf 52.200 Euro im Jahr beziehungsweise auf 4.350 (2016: 4.237,50) Euro im Monat erhöht.

Dadurch wird der Krankenkassenbeitrag (bei 1,1 Prozent Zusatzbeitrag und vollem Beitragssatz) für Versicherte mit einem Einkommen oberhalb der BBMG um rund zehn Euro pro Monat beziehungsweise um rund 120 Euro im Jahr teurer. Je nach kassenindividuellem Zusatzbeitrag kann das Beitragsplus etwas höher oder niedriger ausfallen.

…als auch in der Rentenversicherung

Die BBMG in der gesetzlichen Rentenversicherung steigt bezogen auf das monatliche Bruttoeinkommen um 150 Euro auf 6.350 Euro im Westen beziehungsweise um 300 Euro auf 5.700 Euro im Osten. Somit müssen bis zu einem Jahreseinkommen von 76.200 Euro (alte Bundesländer) beziehungsweise 68.400 Euro (neue Länder) Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung geleistet werden. Über diesen Grenzbetrag hinausgehende Einkünfte sind beitragsfrei.

Wer mit seinem Verdienst oberhalb der BBMG liegt, muss im kommenden Jahr in den alten Bundesländern pro Monat rund 14 Euro und auf das Jahr gesehen fast 170 Euro mehr an Rentenbeiträgen zahlen. In den neuen Ländern sind es 28 Euro (Monat) beziehungsweise fast 340 Euro (Jahr) mehr.

Das vorläufige sogenannte Durchschnittsentgelt (durchschnittlichen Brutto-Lohn und -Gehalt eines beschäftigten Arbeitnehmers) in der gesetzlichen Rentenversicherung wird für das Jahr 2017 bundeseinheitlich auf 37.103 (36.267) festgesetzt.

Auch Bezugsgröße erhöht sich

Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung steigt im Westen auf monatlich 2.975 (2016: 2.905) Euro. 2.905 (2014: 2.835) Euro. In den neuen Ländern erhöht sich dieser Wert auf 2.660 (2.520) Euro, teilte das Ministerium weiter mit.

Die Bezugsgröße bildet den Angaben zufolge eine wichtige Grundlage in der Sozialversicherung, etwa für die Beitragsberechnung von versicherungs-pflichtigen Selbstständigen in der Rentenversicherung oder die Festsetzung der Mindestbeitrags-Bemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder in der GKV.