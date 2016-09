Kabinett beschließt Gesetzentwurf zu Flexi-Rente

15.9.2016 – Das Bundeskabinett hat gestern den Gesetzentwurf zur Flexi-Rente beschlossen. Der derzeitige Gesetzestext ist alles andere als verständlich formuliert. Aber wenn die Kommunikation der Bundesregierung funktionieren sollte, dann könnte sich die Flexi-Rente zum Erfolgsmodell entwickeln. Die Assekuranz dürfte nicht zufrieden sein, da man ab dem 50. Lebensjahr künftig Sondereinzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung leisten darf, wenn man Rentenabschlägen entgehen möchte. Man kann so aber seinen späteren Rentenanspruch einfach ausbauen, was zu Lasten der privaten Altersvorsorge gehen könnte.

Das Bundeskabinett hat gestern die Formulierungshilfe des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) für „einen aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden Entwurf eines Gesetzes zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexirentengesetz)“ beschlossen. Mit der Flexi-Rente sollen die Teilzeitarbeit während eines vorgezogenen Rentenbeginns erleichtert und die Arbeit über die Regelarbeitsgrenze hinaus gefördert werden.

Nach Einschätzung der Bundesregierung ist es für alle Arbeitnehmer wichtig, den Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand individuell gestalten zu können. Wer vor Erreichen der Regelaltersgrenze seine Arbeit reduzieren und eine Teilrente beantragen will, dem eröffnen sich künftig mehrere Varianten. Teilrente und Hinzuverdienst werden nach Einschätzung der Bundesregierung flexibel und individuell miteinander kombinierbar.

Wie die neuen Hinzuverdienstgrenzen funktionieren sollen

Die Teilrente soll eine anrechnungsfreie Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro (zehn Monate zu 450 Euro und zwei Monate zu 900 Euro werden zusammengefasst) jährlich enthalten. Darüber liegende Verdienste sollen zu 40 Prozent auf die Rente angerechnet werden. Das gilt auch für Erwerbsminderungsrenten.

Die bisherigen starren, in der Praxis kaum genutzten Teilrentenstufen und Verdienstgrenzen sollen entfallen. Ein Rentenanspruch besteht allerdings nicht, wenn der von der Rente abzuziehende Hinzuverdienst den Betrag der Vollrente erreicht. Eine Teilrente beträgt zudem mindestens zehn Prozent der Vollrente.

Daneben wird ein sogenannter Hinzuverdienstdeckel berechnet, in dem die monatliche Bezugsgröße mit den Entgeltpunkten des Kalenderjahres mit den höchsten Entgeltpunkten aus den letzten 15 Kalenderjahren vor Beginn der ersten Rente wegen Alters multipliziert wird.

Dieser Hinzuverdienstdeckel, der jährlich zum 1. Juli neue berechnet wird, besteht mindestens aus der Summe von einem Zwölftel von 6.300 Euro und dem Monatsbetrag der Vollrente. Im Gesetzentwurf zur Flexi-Rente sind auch Fallbeispiele genannt, um die komplexen Regelungen zur Teilrente anschaulich zu machen.

Fallballspiele zur Flexi-Rente 1. Fall: Monatsbetrag der Altersvollrente 1.200 Euro; Hinzuverdienstdeckel 3.000 Euro; Hinzuverdienst von 18.000 Euro im Kalenderjahr. Der kalenderjährliche Hinzuverdienst übersteigt die Freigrenze um 11.700 Euro (18.000 Euro minus 6.300 Euro).

Jetzt setzt die 40-Prozent-Anrechnung ein: Der Hinzuverdienst von 11.700 Euro im Jahr entspricht 975 Euro im Monat. Davon werden 40 Prozent (= 390 Euro) von der Vollrente abgezogen: 1.200 Euro minus 390 Euro = 810 Euro Teilrente.

Zuletzt wird überprüft, ob der Hinzuverdienstdeckel überschritten wird. Die Summe aus dem Teilrentenbetrag und einem Zwölftel des kalenderjährlichen Hinzuverdienstes (810 Euro plus 1.500 Euro = 2.310 Euro) liegt in diesem Fall unter dem Hinzuverdienstdeckel von 3.000 Euro, so dass eine Teilrente von 810 Euro im Monat bezogen werden kann. 2. Fall: Monatsbetrag der Altersvollrente 1.200 Euro, Hinzuverdienstdeckel 3.000 Euro, Hinzuverdienst von 42.000 im Kalenderjahr. Die Hinzuverdienstgrenze wird um 35.700 Euro (42.000 Euro minus 6.300 Euro) überschritten.

Jetzt setzt die 40-Prozent-Anrechnung ein: Der Hinzuverdienst von jährlich 35.700 Euro entspricht 2.975 Euro im Monat. Davon werden 40 Prozent (= 1.190 Euro) von der Vollrente abgezogen: 1.200 Euro minus 1.190 Euro = 10 Euro.

Die Summe aus dem Teilrentenbetrag und einem Zwölftel des kalenderjährlichen Hinzuverdienstes (10 Euro plus 3.500 Euro = 3.510 Euro) liegt in diesem Fall über dem Hinzuverdienstdeckel von 3.000 Euro. Da der anzurechnende Hinzuverdienst die Vollrente erreicht, besteht kein Rentenanspruch.

Sonderzahlungen ab dem 50. Lebensjahr

Künftig ist es zudem möglich, ab dem 50. Lebensjahr zusätzliche Zahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) zu tätigen, um befürchtete, aber auch eventuell nie eintretende Rentenabschläge zu vermeiden

Dies schmeckt der Versicherungswirtschaft gar nicht (VersicherungsJournal 9.9.2016). Wer glaubt, dass die GRV die renditeträchtigere und sichere Alternative ist, könnte Gelder zu Lasten der privaten Altersvorsorge umschichten.

Grüne halten Regelungen zur Teilrente für viel zu kompliziert

Für den rentenpolitischen Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Markus Kurth, geht der Entwurf zur Flexi-Rente an den Bedürfnissen der Beschäftigten vorbei. Die geplanten Regelungen zum Bezug einer Teilrente seien viel zu kompliziert.

Und für Personen, die jünger als 63 Jahre seien, biete die Koalition überhaupt keine Lösung an. Man könne nur auf das parlamentarische Verfahren hoffen, um die Flexi-Rente entscheidend zu verbessern, erklärte Kurth in Berlin.

Für den arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Schiewerling (CDU), trägt das Konzept der Flexi-Rente die Handschrift der Union. Ziel sei es gewesen, eine Frühverrentung zu vermeiden und Anreize zum früheren Job-Ausstieg zu minimieren.

„Wir ermöglichen und belohnen längeres Arbeiten. Damit senken wir auch die Gefahr von Altersarmut“, erklärte Schiewerling. Und wer neben der Rente arbeite, könne zukünftig seine Rentenansprüche aufbessern.