Jeder fünfte Deutsche ist von Armut und Ausgrenzung bedroht

4.11.2016 – In Deutschland ist die Bedrohung von Armut und sozialer Ausgrenzung in den Jahren 2008 bis 2015 nahezu unverändert hoch. Jeweils rund 20 Prozent der Bevölkerung sind betroffen. Im vergangenen Jahr galt dies nach Berechnungen auf europäischer Ebene in Deutschland für 16,1 Millionen Menschen. Etwas günstiger sehen die Zahlen für die Über-65-Jährigen aus. Hier waren 17,2 Prozent der Rentengenerationen von mindestens einem der an und für sich drei Kriterien (Armutsgefährdung, erheblicher materieller Entbehrung (Deprivation) oder sehr geringe Erwerbsbeteiligung) betroffen.

Der Anteil der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Bevölkerung in Deutschland lag im vergangenen Jahr bei 20,0 (2014: 20,6) Prozent.

Drei Kriterien

Dies geht aus gestern vom Statistischen Bundesamt (Destatis) veröffentlichten Daten hervor, die auf der aktuellen Erhebung „Leben in Europa“ – EU-SILC basieren. Definitionsgemäß gilt als von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, wer mindestens eines der drei Kriterien

Haushaltseinkommen unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze,

Haushalt mit erheblicher materieller Entbehrung (Deprivation) beziehungsweise

Haushalt mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung

erfüllt.

Seit Jahren auf hohem Niveau

Wie Destatis weiter mitteilte, ist der Anteil über die letzten Jahre hinweg auf einem nahezu unveränderten Wert geblieben – 2008 waren es 20,1 Prozent. Im Jahr 2012 wurde der Anteil mit 19,6 Prozent gemessen worden.

Von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffene

Bevölkerung 2015 (Bild: Screenshot Destatis.de)

Zum Vergrößern Bild klicken

Im Vergleich zur gesamten Europäischen Union (EU-28), in der für 2015 ein Wert von 23,7 Prozent ausgewiesen wird, schneidet Deutschland über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg besser ab.

Betrachtet man nur das Bedrohungsszenario für die Über-65-Jährigen, dann lag dieses im vergangenen Jahr in Deutschland mit 17,2 Prozent (Frauen: 19,1 Prozent, Männer 15,1 Prozent) deutlich günstiger.

Rund jeder Siebte gilt als armutsgefährdet

Allein auf die Armutsgefährdung bezogen lag der Anteil der Bundesbürger mit 16,7 Prozent ebenfalls unter dem europäischen Durchschnitt von 17,3 Prozent.

In Deutschland waren Frauen leicht häufiger als Männer und Unter-65-Jährige leicht häufiger betroffen als Personen ab 65 Jahren.

Als armutsgefährdet gilt eine Person, die weniger als 60 Prozent des Einkommens- Medianes zur Verfügung hat. Für einen Einpersonenhaushalt in Deutschland lag dieser 2015 bei 1.033 Euro im Monat. Gegenüber dem Jahr 2014 war der Median um 4,7 Prozent oder 46 Euro höher.

Kritiker dieser Methodik argumentieren, dass die Armutsbedrohung zunimmt, wenn die besser Verdienenden stärkere Einkommens-Verbesserungen erzielen und den Median nach oben ziehen.

Geringe Erwerbsbeteiligung verstärkt Armutsrisiko

Trotz der sich seit Jahren verbessernde Lage am Arbeitsmarkt und einer Rekorderwerbstätigkeit leben in der Altersgruppe der 18- bis Unter-60-Jährigen 10,6 Prozent in einem Haushalt mir sehr geringer Erwerbsbeteiligung. Über alle Bürger bis 59 Jahre liegt die Quote mit 9,8 (2014: 10,0) Prozent leicht niedriger.

Unter erheblicher materieller Entbehrung litten im vergangenen Jahr in Deutschland 4,4 Prozent der Bevölkerung (EU-28: 8,1 Prozent). Auch hier schneiden die älteren Menschen wiederum besser ab. Nur 2,4 (Frauen: 3,0 Prozent, Männer: 1,8 Prozent) Prozent der Über-65-Jährigen erfüllen mindestens vier der neun gesetzten Kriterien (etwa keine Ferienreise oder kein Auto sowie Probleme beim Bezahlen von Rechnungen, Miete et cetera).