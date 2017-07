Insurtechs: willkommener Partner statt gefährlicher Gegner

3.7.2017 – Die klassischen Versicherer nehmen die Konkurrenz durch Start-ups ernst. Das zeigt eine internationale Untersuchung von Pricewaterhousecoopers. Doch anstatt auf Konfrontation setzen viele Gesellschaften auf Kooperationen und Partnerschaften mit Insurtechs und nutzen deren Innovationskraft. Damit ist die Versicherungsbranche dem Finanzsektor voraus. Das Wachstum der Versicherungs-Start-ups zeigt sich auch am Arbeitsmarkt. Die Zahl der Jobausschreibung durch Insurtechs steigt doppelt so schnell an wie bei klassischen Versicherern.

Einer globalen Umfrage der Pricewaterhousecoopers GmbH (PWC) zufolge gehen 56 Prozent aller Versicherer davon aus, dass sich ihr Verlust an Marktanteilen zugunsten von Insurtechs auf maximal 20 Prozent belaufen werde. Die Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft befragte für ihre Untersuchung 189 Versicherungs-Unternehmen in 40 Ländern. Bei der letztjährigen Umfrage waren es erst 48 Prozent, die lediglich moderate Einbrüche befürchteten.

Laut einer PWC-Fintechstudie, die im April dieses Jahres veröffentlicht worden ist, hat die reine Finanzdienstleister-Branche deutlich mehr Angst vor der digitalen Konkurrenz. 88 Prozent der hierfür Befragten haben angegeben, sich durch Fintechs finanziell bedroht zu fühlen. Sie befürchteten ein Umsatzminus von 24 Prozent (VersicherungsJournal 7.4.2017).

Versicherer sehen ihre Chancen

Die Autoren der aktuellen PWC-Studie bezeichnen diese Unterschiede als erstaunlich – gerade weil die Versicherungsbranche im Gegensatz zu den Bankiers erst viel später auf den digitalen Zug aufgesprungen sei.

„Viele Versicherer sehen in der digitalen Revolution nicht mehr zwingend eine Gefahr für ihr Geschäftsmodell, sondern im Gegenteil eine Chance – speziell bei Themen wie Big Data oder künstliche Intelligenz“, glaubt Alexander Hofmann, Versicherungsexperte bei PWC Deutschland.

Um diese Chancen wahrzunehmen, sind 84 Prozent der befragten Versicherer willens, in den kommenden Monaten in konkrete Projekte zu neuartigen Datenanalysen zu investieren, heißt es in der Untersuchung. Diese im Fachjargon „Data Analytics“ genannten Methoden sollen dazu beitragen, Versicherungsrisiken deutlich genauer kalkulieren zu können und dadurch individuellere Policen zu gestalten.

In eine ähnliche Richtung zielen Ansätze im Bereich der künstlichen Intelligenz. Auch in dieses Feld will jeder dritte Versicherer bereits in den kommenden Monaten einen Teil seines Investitionsbudgets stecken, heißt es.

Vom Feind zum Freund

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass sich der Umgang von Versicherern mit Insurtechs innerhalb des letzten Jahres deutlich verändert hat. Kaum ein Befragter zweifelte die Wichtigkeit und Relevanz der Versicherungs-Start-ups mehr an. Die Abwehrhaltung, die zu Beginn der ersten Insurtech-Welle noch vorherrschte, sei in eine offene und offensive Haltung umgeschwenkt.

Die Versicherer sehen die technologischen Fortschritte der Insurtechs und wollen sie für sich nutzen, anstatt gegen sie zu arbeiten. „Viele Insurtechs werden darum gar nicht mehr als gefährliche Gegner, sondern als willkommene Partner gesehen“, weiß Hofmann.

Klassische Versicherer rüsten daher nicht nur selbst digital auf und entwickeln Apps und Anwendungen für Kunden und Vermittler. Sie schließen sich immer häufiger mit den innovativen Jungunternehmen zusammen, um klassische Strukturen zu modernisieren und das Thema Versicherung in die technische Zukunft zu verfrachten.

Zusammenarbeit in Technik- und Produktentwicklung

Im Insurlab Germany in Köln zum Beispiel schließen sich Versicherer, Start-ups, Hochschulen und Technikunternehmen zusammen, um gemeinsam innovative Lösungen für die Versicherungsbranche zu erarbeiten (VersicherungsJournal 29.5.2017).

Das Insurtech Wefox schließt „Innovations-Partnerschaften“ mit Versicherern, um im Maklervertrieb Entwicklungen anzustoßen, die den sich verändernden Kundenbedürfnissen gerecht werden (VersicherungsJournal 17.5.2017, 5.5.2017). Die Signal Iduna Gruppe verkündete kürzlich, dass sie bis zu 100 Millionen Euro innerhalb der nächsten fünf Jahre in Versicherungs-Start-ups investieren will (VersicherungsJournal 8.6.2017).

Investitionen und Versicherer-eigene Insurtechs

Auch der Talanx Konzern gab kürzlich in einer Pressemitteilung bekannt, dass er bewusst auf Partnerschaften mit Start-ups setze und seine Digitalisierung vorantreiben will. Der Konzern erhoffe sich durch die Zusammenarbeit mit unter anderem dem im Silicon Valley ansässigen Start-up-Beschleuniger „Plug & Play“ oder dem Londoner „Startupbootcamp“ neue Ideen und Impulse an zentralen Kundenschnittstellen.

Das Risikoanalysesystem „Argos“ solle zudem bei der HDI Global SE erweitert werden. Zum anderen komme bei der polnischen Versicherungs-Gesellschaft Warta S.A. eine Software eines Start-ups zum Einsatz, mit der vorhergesagt werden kann, welche Kunden Verträge abschließen werden.

Insurtechs schreiben mehr Stellen aus als Versicherer

Die Innovationskraft und immer stärker werdende Bedeutung von Insurtechs zeigt sich auch in den im Internet angebotenen Arbeitsplätzen bei den Start-ups der Versicherungsbranche.

Während die klassischen Versicherer – wie erst unlängst die Allianz ankündigte (VersicherungsJournal 23.6.2017) – immer mehr Stellen streichen, stellen Insurtechs laut der Jobsuchmaschine der Joblift GmbH seit zwei Jahren kräftig ein.

Innerhalb der letzten beiden Jahre schalteten klassische Versicherer insgesamt 32.744 Stellenanzeigen. Insurtechs suchten zwar mit 1.595 Anzeigen weniger häufig Personal, dafür steige die Zahl der monatlich hinzukommenden Stellenanzeigen mit neun Prozent mehr als doppelt so stark an wie bei klassischen Versicherern (vier Prozent).

Das Jobportal fand zudem heraus, dass Berlin die Insurtech-Hochburg schlechthin ist. 65 Prozent aller Stellenausschreiben kommen aus der Hauptstadt, gefolgt von Frankfurt am Main (14 Prozent) und München (neun Prozent). Bei den Versicherern ist München mit neun Prozent die Stadt, für die am häufigsten Jobanzeigen geschaltet wurden. Mit acht Prozent folgt Köln auf Platz zwei und mit je fünf Prozent Hamburg und Stuttgart auf Platz drei.

Unterschiedliche Positionen und Anforderungen

Die Daten der Stellenanzeigen von über 10.000 Jobportalen und Karrierewebseiten zeigen zudem, dass es unterschiedlichen Bedarf und Anforderungen an die Bewerber gibt. Insurtechs suchten mit 15 Prozent aller Stellen am häufigsten nach Personal für den Verkauf und Vertrieb (Sales Manager), gefolgt von Programmierern mit zwölf und Kundenberatern mit zehn Prozent.

Versicherungsmakler wurden von klassischen Versicherern am häufigsten gesucht (13 Prozent), gefolgt von Kundenberatern (acht Prozent) und Programmierern (sechs Prozent). Für eine Stelle bei einer Versicherungs-Gesellschaft war mit 46 Prozent am häufigsten eine Fachausbildung gefordert. Danach folgte ein Studium mit 30 Prozent. Ausbildungs- und Praktikumsplätze boten sechs Prozent der Stellenausschreibungen.

Mehr als jedes vierte Jobangebot (26 Prozent) bei Start-ups setzte ein Hochschulstudium voraus. 17 Prozent der von Insurtechs angeboten Arbeitsplätze waren Praktikanten- und Werksstudentenstellen. Für knapp jeden fünften Job (21 Prozent) benötigten Bewerber eine kaufmännische Ausbildung. Ausbildungsplätze wurden laut Joblift von Insurtechs nicht inseriert.