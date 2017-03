Haftungsfrage nach doppeltem Ärztepfusch

30.3.2017 – Wird ein Patient in einem Krankenhaus fehlerhaft operiert, so kann das für die erste Operation verantwortliche Krankenhaus auch für Folgen einzustehen haben, welche der Patient durch eine grob behandlungsfehlerhaft durchgeführte zweite Operation in einer anderen Klinik erleidet. Das hat das Oberlandesgericht Hamm mit Urteil vom 15. November 2016 entschieden (26 U 37/14).

Die Klägerin hatte sich im April 2009 wegen durch eine Magenanomalie ausgelöster Beschwerden in dem beklagten Krankenhaus einer Magenoperation unterzogen.

Wegen falsch gesetzter Nähte wurde der Magen nicht korrekt befestigt. Die Klägerin unterzog sich daher zwei Monate später in einer anderen Klinik einer Revisionsoperation. Doch auch hier wurde fehlerhaft operiert mit der Folge, dass schließlich eine Teilentfernung des Magens erforderlich wurde.

Die Klägerin erlitt durch die fehlerhaften Behandlungen einen Dauerschaden. Sie musste deswegen bis zum Jahr 2013 wiederholt stationär behandelt und mehrfach operiert werden.

Alleinige Verantwortung?

Da ihrer Meinung nach der Fehler in der ersten Klinik den Behandlungsmarathon ausgelöst hatte, machte sie dieser gegenüber Schadenersatz- und Schmerzensgeld-Forderungen geltend. Dort bestritt man zwar nicht, dass dem Operateur ein Kunstfehler unterlaufen war. Wegen des Fehlers des zweiten Arztes könne man jedoch nicht allein zur Verantwortung gezogen werden.

Mit dieser Argumentation hatte die Klinikleitung zunächst Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Bochumer Landgericht sprach der Klägerin lediglich den Ersatz eines Haushaltsführungs-Schadens für die Dauer von drei Monaten sowie ein Schmerzensgeld in Höhe von 8.000 Euro zu. Denn für die weiteren Folgen trage die zweite Klinik die Verantwortung.

Doch dem wollten sich die Richter des von der Klägerin in Berufung angerufenen Hammer Oberlandesgerichts nicht anschließen. Sie gaben der Klage auf Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 70.000 Euro sowie auf den Ersatz des vollständigen Haushaltsführungs-Schadens statt.

Sache des ersten Operateurs

Der Fehler des ersten Operateurs sei zwar nur als einfacher Behandlungsfehler zu klassifizieren. Das beklagte Krankenhaus hafte jedoch auch für die weiteren Schadenfolgen, die auf diesen Behandlungsfehler zurückzuführen seien. Denn die Revisionsoperation sei ausschließlich wegen der fehlerhaft durchgeführten ersten Operation notwendig gewesen.

In solch einem Fall habe der erstbehandelnde Arzt haftungsrechtlich für den weiteren Eingriff und die mit ihm verbundenen Folgen einzustehen. Das gelte grundsätzlich auch, wenn der weitere Eingriff behandlungsfehlerhaft erfolge, so das Gericht.

Nach Ansicht des Gerichts wäre die Sache nur unter ganz bestimmten Umständen anders zu beurteilen gewesen. Dazu hätte der die Zweitschädigung herbeiführende Arzt in außergewöhnlich hohem Maße die an ein gewissenhaftes ärztliches Verhalten zu stellenden Anforderungen außer Acht lassen müssen. Auch hätte der Gesundheitsschaden der Klägerin allein seinem Handeln zuzuordnen sein müssen.

Davon gingen die durch einen medizinischen Sachverständigen beratenen Richter jedoch nicht aus. Denn der Fehler bei der Revisionsoperation sei zwar als schwerwiegend, aber nicht als völlig ungewöhnlich und unsachgemäß einzustufen.