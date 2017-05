Haftpflichtprämien für Hebammen steigen weiter

5.5.2017 – Ein ökonomisches Denken ist nach Einschätzung des Deutschen Hebammenverbands (DHV) sowohl bei der Begleitung einer werdenden Mutter als auch bei einem Sterbenden völlig unangebracht. DHV-Präsidentin Martina Klenk kritisierte die inzwischen „unerträgliche“ Arbeitsverdichtung bei schlechter Bezahlung durch die gesetzliche Krankenversicherung (GKV), die die Kosten noch weiter drücken wolle. Hebammen, die privat Versicherte angehende Mütter begleiten, werden fast doppelt so hoch vergütet.

WERBUNG

Die Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands e.V. (DHV), Martina Klenk forderte die Akteure im Gesundheitswesen gestern vor der Presse in Berlin anlässlich des Internationalen Hebammentags, der seit dem Jahr 1992 immer am 5. Mai begangen wird, zu einem Umdenken bei der Geburtshilfe auf.

Martina Klenk (Bild: Brüss)

„Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett sind natürliche und besonders schützenswerte Vorgänge im Leben von Frauen.“ Da sei kein Platz für wirtschaftliche Überlegungen. Dies gilt ihrer Ansicht nach für Geburten gleichermaßen wie für das Sterben.

Das Ziel müsse eine eins zu eins begleitende Betreuung der werdenden Mutter sein, sagte Klenk. Für angestellte Hebammen in Krankenhäusern sehe die Wirklichkeit aber völlig anders aus:

Oft müssten sie drei oder mehr Gebärende versorgen. Eine solche Arbeitsverdichtung würden immer mehr der ohnehin schon zu fast 80 Prozent in Teilzeit arbeitenden Hebammen zur Aufgabe ihres Berufs veranlassen.

DHV: Frauenberuf Hebamme unterbezahlt

Die DHV-Präsidentin beklagte die schlechte Bezahlung bei gleichzeitig steigenden Prämien für die Berufshaftpflicht-Versicherung. So beträgt nach DHV-Angaben in diesem Jahr das tarifliche Bruttoeinstiegsgehalt einer Hebamme in einer Klinik knapp 2.800 Euro. Dies entspreche bei einer ledigen Hebamme in Steuerklasse eins netto rund 1.750 Euro.

Im Jahr 2015 seien knapp 9.100 Hebammen in Krankenhäusern angestellt gewesen. Davon hätten rund 6.600 Hebammen in Teilzeit oder als geringfügig Beschäftigte gearbeitet. Insgesamt gebe es in dem typischen Frauenberuf etwa 23.000 Hebammen. Nur sechs Männer übten den Beruf als sogenannte Entbindungspfleger aus.

Für freiberuflich erbrachte Hebammenleistungen liegen die Vergütungen für eine Geburt im Krankenhaus zwischen 270 Euro und mit Zuschlägen (etwa für Schicht- oder Nachdienste) knapp 330 Euro. Bei einer Geburt im häuslichen Umfeld lägen die Tarife zwischen 545 und 675 Euro.

Nach Angaben des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) liegt die Vergütung bei der Begleitung privat versicherter werdender Mütter beim 1,86-Fachen der GKV-Leistungen.

DHV: Geburtshilfe ortsnah sicherstellen

Der Hebammenverband beklagt zudem die Konzentration der Geburtshilfe auf immer weniger Krankenhäuser. Im Jahr 1991 habe es noch 1.186 Krankenhäuser mit Geburtsstationen gegeben. Im Jahr 2015 seien es nur noch 709 Kliniken gewesen. Und die Entfernung zur Entbindungsstation, die im Jahr 2008 noch bei knapp sechs Kilometer gelegen habe, könne heute in ländlichen Regionen bereits 50 Kilometer erreichen, sagte Klenk.

Von den im Jahr 2015 vom Statistischen Bundesamt (Destatis) gezählten knapp 738.000 Geburten seien knapp 717.000 in Krankenhäusern erfolgt. Der Geburtenanteil der freiberuflich in Krankenhäusern arbeitenden Hebammen liege bei rund 20 Prozent, erklärte Klink. Knapp zwei Prozent aller Geburten seien Hausgeburten oder Geburten in Geburtshäusern. Klink glaubt, dass dieser Anteil wieder zunehmen wird.

Das Problem der hohen Haftpflichtprämien sei weiter ungelöst, beklagte die DHV-Präsidentin. Im Juli werde die Prämie auf 7.639 von 6.843 Euro weiter ansteigen (VersicherungsJournal 1.7.2016). Zwei Jahre zuvor waren es noch knapp 5.100 Euro.

Auch wenn der von der Politik eingeführte Sicherungszuschlag einen Großteil der Prämie abfange, würden die Belastungen für die Hebammen weiter ansteigen, so Klenk.