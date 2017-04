Gutachten: Warum die IDD nicht verfassungskonform ist

5.4.2017 – Das im Rahmen der IDD-Umsetzung in deutsches Recht vorgesehene Honorar-Annahmeverbot für Versicherungsmakler ist verfassungswidrig, da sie nicht mehr im bestmöglichen Interesse der Verbraucher beraten können. Die Provisionsbindung der Makler an die Versicherer ist zur Stärkung der Honorarberatung weder erforderlich, noch geeignet. Zu diesen Ergebnissen kommt eine rechtswissenschaftliche Stellungnahme von Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski, die vom AfW in Auftrag gegeben und von Honorarkonzept, Maxpool sowie von Standard Life unterstützt wurde.

Die Umsetzung der EU-Versicherungsvertriebs-Richtlinie in deutsches Recht (VersicherungsJournal 19.1.2017) befindet sich derzeit in der heißen Phase der Umsetzung. Vergangene Woche stand die erste Lesung im Bundestag an (VersicherungsJournal 3.4.2017).

Mitte Mai ist eine Sachverständigen-Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages geplant, Anfang Juni stehen dann die zweite und dritte Lesung im Bundestag an.

Insbesondere auf Versicherungsmakler kommen wegen verschärfter Wettbewerbsbedingungen harte Zeiten zu. Denn unter anderem ist in dem Gesetzentwurf zur IDD-Umsetzung ein Honorar-Annahmeverbot im Vermittlungsgeschäft mit Privatkunden vorgesehen, so dass die Makler künftig vom Geschäft mit Nettopolicen ausgeschlossen werden.

Diverse Kritik aus der Maklerschaft

Dies hatte schon beim Referentenentwurf von Ende November letzten Jahres (VersicherungsJournal 22.11.2016), an dem im vom Bundeskabinett Mitte Januar beschlossenen Gesetzentwurf nur einige wenige Punkte verändert wurden, zu zum Teil massiver Kritik von Vermittlerverbänden geführt (VersicherungsJournal 14.12.2016).

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die IDD-Umsetzung von der unabhängigen Vermittlerschaft keine guten Noten bekommt – fast zwei Drittel der im Rahmen der aktuellen Asscompact-Trends-Auflage I/2017 befragten 434 freien Vermittler urteilten mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“ auf der Schulnotenskala.

Das Honorar-Annahmeverbot rangiert allerdings nur an vierter Stelle der Punkte, bei denen Befragten zwingend notwendigen Änderungsbedarf sehen. Am häufigsten angeführt wurde hier die Doppelberatungspflicht, auch „Kundenabwerbungsklausel“ genannt (§ 6 Absatz 6 VVG-E) (VersicherungsJournal 7.3.2017).

Rechtswissenschaftliche Stellungnahme

Um diese beiden Sachverhalte dreht sich auch ein vom AfW – Bundesband Finanzdienstleistung e.V. mit Unterstützung der Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life Assurance Ltd, der Hamburger Phönix Maxpool Gruppe AG und der Honorarkonzept GmbH in Auftrag gegebenes Gutachten. Damit sollte die Verfassungskonformität der deutschen IDD-Umsetzung überprüft werden.

Das Gutachten „Rechtswissenschaftliche Stellungnahme zur Provisionsbindung und Doppelberatung nach dem Gesetz zur Umsetzung der Vermittlerrichtlinie II (IDD)“ wurde von Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski von der Humboldt Universität zu Berlin verfasst.

Schwintowski kommt zu dem Ergebnis, dass „die vom Gesetzgeber geplante Provisionsbindung des Versicherungs-Vermittlers, und damit auch des Versicherungsmaklers, an die Versicherungs-Unternehmen (§ 34d Absatz 1 Satz 6 GewO-E) […] verfassungswidrig“ ist.

Schwerstmöglicher Eingriff

Zur Begründung führt der Rechtswissenschaftler Artikel 12 Absatz 1 GG an, nach dem alle Deutschen das Recht haben, ihren Beruf, ihren Arbeitsplatz und ihre Ausbildungsstätte frei zu wählen. Dies gelte nicht nur für die Wahl des Berufs, sondern auch für dessen Ausübung.

Durch § 34d Absatz 1 Satz 6 GewO-E „soll den Versicherungsmaklern das Recht genommen werden, mit Verbrauchern eine Honorarvereinbarung zu treffen. Es soll in Zukunft eine Provisionsbindung an das Versicherungs-Unternehmen geben. Damit können Versicherungsmakler ihren Beruf nur noch eingeschränkt ausüben“, erläutert Schwintowski

Für den Juristen stellt das Totalverbot der Honorarberatung zugleich den schwerstmöglichen Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit der Versicherungsmakler dar, als dessen Folge sie gegenüber dem Verbraucher keine Honorarberatung mehr anbieten können. Zugleich zwinge das Verbot der Honorarberatung den Versicherungsmakler seinen eigenen Kunden, der von ihm gegen Honorar beraten werden möchte, an die Konkurrenz, nämlich den Versicherungsberater, abzugeben.

Der Versicherungsmakler werde also gezwungen, Wettbewerb gegen sich selbst zu machen. „Ein solcher Wettbewerb gegen sich selbst verstößt nicht nur gegen Artikel 12 Absatz 1 GG, sondern auch gegen das Prinzip des freien und unverfälschten Wettbewerbs, das über Artikel 119 f. AEUV (indirekt) mit geschützt ist“, heißt es in dem Gutachten weiter.

Keine bessere Beratungssituation für Kunden

Auch werde durch das Honorar-Annahmeverbot die Beratungssituation für den Kunden nicht etwa verbessert. Der Makler vertrete als Sachwalter des Verbrauchers (BGH-Urteil vom 22. Mai 1985 – IVa ZR 190/83) dessen Interessen, was er aber nur noch eingeschränkt tun könne, wenn er mit dem Verbraucher keine Honorarberatung mehr vereinbaren dürfe.

Das Verbot verstoße zugleich gegen Artikel 17 Absatz 1 IDD, nach dem die Mitgliedstaaten sicher stellen müssen, „dass Versicherungsvertreiber bei ihrer Versicherungsvertriebs-Tätigkeit gegenüber ihren Kunden stets ehrlich, redlich und professionell in deren bestmöglichem Interesse handeln.“

Dies sei aber nicht mehr möglich, wenn ein Makler seinen Kunden, der von ihm gegen Honorar beraten werden möchte, an einen Versicherungsberater verweisen müsse.

„Die Folge hiervon ist, dass der Versicherungsmakler, der einen vollständigen Marktüberblick haben soll (§ 60 VVG) mit Versicherern, die beispielsweise Nettopolicen anbieten, faktisch nicht mehr zusammenarbeiten kann, weil er mit dem Verbraucher bezogen auf die Nettoprodukte keine Honorarvereinbarung für seine eigene Tätigkeit mehr vereinbaren darf“, führt Schwintowski weiter aus.

Honorarberatung wird nicht gefördert, sondern geschädigt

Aus alledem werde deutlich, dass es dem Gesetzgeber nicht etwa um den Schutz des Verbrauchers gehe. Vielmehr gehe es um eine „(unzulässige) Bevorzugung eines Vertriebswegs […]. Würde der Gesetzgeber tatsächlich die Honorarberatung stärken wollen, so müsste er dafür sorgen, dass der Zugang für die Versicherungsmakler zum Honorarmarkt auf gesichertem gesetzlichem Fundament erlaubt bliebe (so Köhne, ZfV 2, 2017, S. 121)“, heißt es in dem Gutachten weiter.

Vor diesem Hintergrund sei der Eingriff in das Berufsrecht der Versicherungsmakler weder erforderlich, noch geeignet. Durch die geplante Provisionsbindung werde die Honorarberatung nicht gefördert, sondern geschädigt. „Nur die große Masse der Makler (circa 45.000) wäre in der Lage, die Honorarberatung in Deutschland flächendeckend durchzusetzen“, so Schwintowski weiter.

Die 18-seitige „Rechtswissenschaftliche Stellungnahme“ kann unter diesem Link heruntergeladen werden.