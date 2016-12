Grundsicherungs-Freibetrag kommt für jede private Vorsorge

5.12.2016 – Das Bundeskabinett wird sich voraussichtlich Mitte kommender Woche mit dem Entwurf zum Betriebsrenten-Stärkungsgesetz abschließend befassen, so dass das Gesetz dann im nächsten Jahr in die parlamentarische Beratungen gehen kann. Bisher kaum Beachtung fand, welche Reichweite eigentlich die angedachten Freibeträge in der Grundsicherung haben. Bislang standen die betriebliche Altersversorgung und die Riester-Rente im Fokus. Die Freibeträge gelten aber auch für ungeförderte private Lebensversicherungen. Einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung bestätigte die Bundesregierung. Die Versicherungswirtschaft spricht von einem wichtigen Signal.

Anfang November hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) einen aktuellen Referentenentwurf zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze (Betriebsrenten-Stärkungsgesetz) veröffentlicht, der zusammen mit dem Bundesfinanzministerium (BMF) erarbeitet wurde (VersicherungsJournal 7.11.2016).

Nach bisherigem Informationsstand die angedachten Freibeträge bei der Anrechnung auf die Grundsicherung nur für die betriebliche Altersversorgung (bAV) und die Riester-Rente gelten. Am Freitag berichtete die Bild-Zeitung, dass die Freibeträge auch für Privat-Renten gelten. Das BMAS bestätigte den Bericht des Boulevard-Blatts gegenüber dem VersicherungsJournal.

Altersvorsorge aus eigenen Mitteln wird bei der Grundsicherung anerkannt

Ein Ministeriumssprecher erklärte auf Nachfrage, Freibeträge in der Grundsicherung seien tatsächlich für alle Zusatzrenten vorgesehen, sofern sie mit freiwilligen Mitteln aufgebaut worden seien und lebenslange Leistungen/Renten vorsähen. Dazu könnten auch ungeförderte Lebensversicherungs-Verträge zählen.

Eine Nichtanrechnung nur von Betriebs- und Riester-Rente wäre unter Gleichbehandlungs-Gesichtspunkten nicht möglich, erläuterte der Sprecher. Die Bild-Zeitung zitierte den CDU-Sozialexperten Peter Weiß mit den Worten: „Das ist eine Revolution im deutschen Sozialrecht. Zum ersten Mal werden Zusatzrenten nicht mit der Grundsicherung verrechnet.“

GDV: Freibeträge können Ängste vor vergeblicher Vorsorge beseitigen

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ist in seiner Stellungnahme zum Entwurf des Betriebsrenten-Stärkungsgesetzes voll des Lobes für die Absicht, Freibeträge bei der Grundsicherung einzuführen. Damit zeichne sich eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Status quo ab. Die Regierung sende das richtige Signal, dass sich eigene Vorsorge auch wirklich lohne.

Die künftigen Freibeträge für Rentenleistungen aus der ergänzenden Altersvorsorge sende das richtige Signal. Dabei stünden nicht nur Geringverdiener im Fokus, sondern auch der Teil der Bevölkerung, „der auch nur glaubt, künftig auf Grundsicherung angewiesen zu sein, obwohl dies mit größter Wahrscheinlichkeit gar nicht erwartet wird“.

Die Beschränkung auf die freiwillige Vorsorge sei auch sachgerecht, da nur in diesem Fall eine Anreizproblem bestehe, welches durch die Freibeträge gelöst werde. Auch die grundsätzliche Eingrenzung auf Leibrenten sei sinnvoll, da nur sie ein verlässliches lebenslanges Einkommen in Alter böten.

Das Bundeskabinett, das diese Woche wegen des CDU-Bundesparteitags erst am Freitag tagt, dürfte sich dann am Mittwoch darauf mit dem Gesetzentwurf zum Betriebsrenten-Stärkungsgesetz befassen. Zuvor hatten das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und das Bundesministerium der Finanzen (BMF) den Referentenentwurf bei den Verbänden zur Diskussion gestellt.