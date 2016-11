Grüne: Vergleichsportale sollen Provisionen offen legen

8.11.2016 – Die Grünen haben unter anderem einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht, mit dem sie die Offenlegung von Provisionen bei Vergleichsportalen verlangen. Zudem machen sie Druck bei der geplanten Rentenangleichung Ost/West, wobei die Höherbewertung der Ostlöhne dann wegfallen soll. Bereits am Donnerstag wird im Plenum über den Antrag diskutiert, der auf eine bessere Absicherung von Selbstständigen in der Kranken- und Pflegeversicherung abzielt. Zudem soll ihnen der Zugang zur gesetzlichen Rentenversicherung eröffnet werden.

Bündnis 90/Die Grünen haben eine ganze Reihe von Anträgen in den Deutschen Bundestag eingebracht. Im Antrag zu mehr Transparenz und Klarheit bei Buchungs- und Vergleichsportalen (Bundestagsdrucksache 18/10043) wird unter anderem auf das noch laufende Verfahren zwischen dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) und der Check24 Vergleichsportal für Versicherungsprodukte GmbH verwiesen (VersicherungsJournal 18.8.2016).

Die Grünen wollen jetzt, dass Buchungs- und Vergleichsportale aller Branchen gesetzlich verpflichtet werden deutlich zu machen, welche Anbieter überhaupt berücksichtigt werden.

Zudem sollen an prominenter Stelle alle Provisionen, andere Zahlungen und wirtschaftliche Verflechtungen mit Verkäufern, Anbietern und Herstellern der auf der Plattform angebotenen Güter und Dienstleistungen veröffentlicht werden. Auch sollte stets der Endpreis dargestellt werden

Grüne mahnen gleiches Rentenrecht für West- und Ostdeutschland an

Der rentenpolitische Sprecher der grünen Bundestagsfraktion Markus Kurth zeichnet gleich für zwei Anträge verantwortlich. Die Vereinheitlichung des Rentenrechts (Bundestagsdrucksache 18/10039) sollte schnellstmöglich, spätestens aber bis zum Jahr 2020 vollzogen werden.

Dazu soll der aktuelle Rentenwert Ost auf den Rentenwert West angehoben werden und die noch unterschiedlichen Beitragsbemessungs-Grenzen ebenfalls auf Westniveau angepasst werden. Die in der Vergangenheit erworbenen Rentenansprüche sollen unverändert beibehalten werden. Ab einem Stichtag sollen die Entgeltpunkte einheitlich berechnet werden. Auf eine gesonderte Höherbewertung der in den neuen Bundesländern erworbenen Entgeltpunkte soll dann verzichtet werden.

Eine Höhebewertung sei schon deshalb problematisch, weil es heute auch schon regionale Gehaltsunterschiede etwa zwischen Nord- und Süddeutschland gebe. Zudem wollen die Grünen eine steuerfinanzierte Grundrente einführen, die Versicherten mit mindestens 30 Beitragsjahren ein Mindestniveau von 30 Entgeltpunkten zusichert.

Bundesarbeits- und -sozialministerin Andrea Nahles (SPD) hat ein zweistufigen Modell zur Rentenangleichung bis zum Jahr 2020 vorgelegt (VersicherungsJournal 22.7.2016). Auch der Nahles-Vorschlag sieht den Wegfall der Höherbewertung vor, den Die Linke auf jeden Fall bewahren will. Der Ball liegt jetzt bei der CDU und CSU, die noch Diskussionsbedarf sehen.

Mehr soziale Sicherheit für (Solo)-Selbstständige gefordert

In dem zweiten Antrag Kurths zu Selbstständigen (Bundestagsdrucksache 18/10035) wird darauf verwiesen, dass die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie zur freiwilligen Arbeitslosen-Versicherung für viele Selbstständige zu hoch seien.

Auch seien in der gesetzlichen Rentenversicherung nur wenige Selbstständige versichert, weil sie es häufig gar nicht müssten und Schwankungen der Einkommen aufgrund der unterschiedlichen Auftragslage zu wenig berücksichtigt würden. Dies betreffe insbesondere Solo-Selbstständige.

Grundsätzlich sprechen sich die Grünen für den Weg in die Bürgerversicherung sowohl in der Kranken- und Pflegeversicherung als auch in der Rentenversicherung aus. Der Antrag selbst zielt aber auf geringere Beitragszahlungen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie auf die Öffnung der gesetzlichen Rentenversicherung ab.

Dabei soll den Selbstständigen die Möglichkeit eröffnet werden, neben dem Pflichtbeitrag auch freiwillige Beiträge leisten zu können, um bei guter Auftragslage Lücken aus schlechten Zeiten zu schließen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Koalitionsfraktionen morgen Nachmittag positionieren.