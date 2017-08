Grüne setzen bei Wahl weiter auf Bürgerversicherungen

7.8.2017 – Das Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen im Bereich der sozialen Sicherungssysteme geht kaum über den bereits seit Jahren angestrebten Einstieg in eine Bürger-Rentenversicherung und Bürger-Krankenversicherung hinaus. Gefordert wird eine Flexi-Rente ab 60 Jahren sowie eine Garantierente. Neben der gesetzlichen Rente sollen auch die betriebliche Altersversorgung und die staatlich geförderte kapitalgedeckte Altersversorgung gestärkt werden.

WERBUNG

Die Umfragen für die Grünen sind nicht gerade berauschend. Und jetzt ist auch noch Elke Twesten aus der grünen Landtagsfraktion in Niedersachen ausgetreten, was den Ein-Stimmen-Vorsprung von Rot-Grün vor Schwarz-Gelb ins Gegenteil kehrt.

Im Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen zur kommenden Bundestagswahl heißt es: „Wir machen den Sozialstaat sicher und zukunftsfest“. Das Programm setzt weiterhin auf den Einstieg in die Bürger-Krankenversicherung und Bürger-Rentenversicherung.

Relativ nah bei der SPD bewegen sich Forderungen nach einer Stabilisierung der Rentenniveaus auf dem derzeitigen Niveau von rund 48 Prozent und die Einführung einer Garantierente oberhalb der Grundsicherung.

Einstieg in Bürger-Rentenversicherung durch Aufnahme der Selbstständigen

„Wir wollen den ersten Schritt zur Bürger*innenversicherung gehen und hierfür nicht anderweitig abgesicherte Selbstständige, Minijobber*innen und Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen“, heißt es in dem Wahlprogramm.

Dass die Selbstständigen – und hier vor allem die Soloselbstständigen (VersicherungsJournal 17.6.2017) – verpflichtet werden sollen, eine eigene Altersvorsorge aufzubauen, ist derzeit breiter politischer Konsens bei CDU/CSU, SPD, Die Linke und der FDP. Die Frage ist, ob dies ausschließlich über die gesetzliche Rentenversicherung oder auch über andere Versicherungsformen erfolgen soll.

Dass es bei den Selbstständigen Übergangsregelungen gegen soll – etwa für Existenzgründer – dürfte auch einen breiten Konsens finden. Selbstständigen mit Beitragsrückständen bei der Krankenversicherung sollten nach Ansicht der Grünen Schulden erlassen werden.

„In einem späteren Schritt“ sollen dann Freiberufler und Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung eingebunden werden. Dass dies eine ganz komplexe Herausforderung ist, ist den Grünen schon bewusst. Von den Bundesbeamten einmal abgesehen, müsste man die 16 Bundesländer für noch zu definierende Lösungen gewinnen. Vertrauensschutz soll jedenfalls gewährleistet werden.

Grüne wollen neue Flexi-Rente ab 60 Jahren

„Grundsätzlich halten wir an der Rente mit 67 fest“, heiß es im sozialpolitischen Teil des Wahlprogramms weiter. Allerdings sollte es den Menschen erleichtert werden, wann sie denn in Ruhestand gehen wollen.

Die Grünen plädieren für die Einführung einer „attraktiven Teilrente ab 60 Jahren“, wobei einfache Hinzuverdienst-Möglichkeiten geschaffen werden sollen. Rentenabschläge bei Erwerbsminderungsrenten soll es nicht mehr geben.

Was für die SPD die Solidarrente ist (VersicherungsJournal 8.6.2017), ist für die Grünen die Garantierente, die für Menschen gelten soll, die den größten Teil ihres Lebens rentenversichert waren sowie Kinder erzogen oder Menschen gepflegt haben. Diese Garantierente soll steuerfinanziert sein und oberhalb der Grundsicherung liegen.

Mit Bürgerfonds die zweite und dritte Säule stärken

Neben der gesetzlichen Rente sollen auch die betriebliche Altersversorgung und die staatlich geförderte kapitalgedeckte Altersversorgung gestärkt werden. Die Grünen denken hier an ein neues Basisprodukt in Form eines „Bürger*innenfonds in öffentlicher Verwaltung“, das sowohl in der zweiten als auch in der dritten Säule genutzt werden kann.

Ein solcher Fonds hätte nur geringe Verwaltungsaufwendungen, so dass die Sparleistung der Menschen fast vollständig in die Altersvorsorge gehen könnte. Allerdings soll der Fonds „nachhaltig investieren und dabei soziale und ökologische Belange“ berücksichtigen.

Alle Arbeitgeber sollen künftig ihren Beschäftigten eine Betriebsrente anbieten müssen, wobei der Arbeitnehmer das Angebot auch ausschlagen kann (Opting-out). Die öffentliche Förderung der Eigenvorsorge soll sich auf Geringverdiener konzentrieren. „Die Entgeltumwandlung lehnen wir ab, weil sie die gesetzliche Rente schwächt“, heißt es in dem Programm weiter.