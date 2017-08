Gewaltige Unterschiede bei der Armutsgefährdung in Deutschland

30.8.2017 – Das Statistische Bundesamt hat jetzt regional aufgeschlüsselt für Deutschland das Armutsrisiko ausgewiesen. Das Risiko war 2016 in Bremen am größten und in Baden-Württemberg am niedrigsten. Ein Blick in die Zahlenkolonnen zeigt, dass drohende Altersarmut nicht das zentrale Problem ist. Besonders bedroht sind Haushalte mit Alleinerziehenden und Erwerbslose. In Sachsen-Anhalt war mit 60 Prozent der Alleinerziehenden der größte Anteil von Armut bedroht.

WERBUNG

Die Armutsgefährdungsquote war nach gestern vom Statistischen Bundesamt (Destatis) veröffentlichten Daten in den einzelnen Bundesländern im vergangenen Jahr deutlich unterschiedlich ausgeprägt. In Bremen war das Risiko mit fast einem Viertel beinahe doppelt so groß wie in München mit knapp einem Achtel.

So wird Armutsgefährdung definiert

Als armutsgefährdet gelten gemäß Definition der Europäischen Union Menschen, die weniger als 60 Prozent des mittleren bedarfsgewichteten Einkommens (Median) der Bevölkerung in Privathaushalten auskommen müssen, erläutert das Statistische Bundesamt. Berechnet wird das bedarfsgewichtete Einkommen (Äquivalenzeinkommen) „auf Basis der 1994 entwickelten neuen OECD-Skala [...].

Nach dieser wird der ersten erwachsenen Person im Haushalt das Bedarfsgewicht 1 zugeordnet, für die weiteren Haushaltsmitglieder werden kleinere Gewichte eingesetzt (0,5 für weitere Personen im Alter von 14 und mehr Jahren und 0,3 für jedes Kind im Alter von unter 14 Jahren), weil angenommen wird, dass sich durch gemeinsames Wirtschaften Einsparungen erreichen lassen“, teilt Destatis weiter mit.

Für einen Einpersonenhaushalt in Deutschland lag der Schwellenwert für Armutsgefährdung 2016 bei rund 1.060 Euro im Monat, das waren rund drei Prozent mehr als im jahr zuvor.

WERBUNG

In Bremen war die Armutsgefährdung 2016 am größten

Neben Bremen ist die Armutsgefährdung auch in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern vergleichsweise groß. Für diese beiden neuen Bundesländer werden Quoten von jeweils über einem Fünftel ausgewiesen. Knapp unter der 20-Prozent-Marke liegt Berlin. Die geringsten Armutsgefährdungsquoten gab es im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg und Bayern mit knapp unter beziehungsweise über zwölf Prozent.

Für das frühere Bundesgebiet (ohne West-Berlin) wird eine Quote von 15,0 Prozent ausgewiesen. In den neuen Bundesländern beträgt die Armutsgefährdungsquote 18,4 Prozent. Für Gesamtdeutschland liegt der Wert wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 23.9.2016) bei 15,7 Prozent.

Vor allem Alleinerziehende und Erwerbslose betroffen

Als besondere Problemgruppen nennen die Statistiker Alleinerziehende und Erwerbslose, die ein besonders hohes Armutsrisiko hätten. Für Alleinerziehende in Sachsen-Anhalt war die Armutsgefährdung mit 60,0 Prozent am größten. Dies liegt noch deutlich über dem für das Jahr 2006 (53,4 Prozent) ausgewiesenen Wert. Nur im Jahr 2011 war der Wert mit 61,0 Prozent noch höher.

Besonders hoch ist die Armutsgefährdungsquote von Erwerbslosen in Sachsen-Anhalt mit 75,6 Prozent, in Sachsen mit 68,8 Prozent und Mecklenburg-Vorpommern mit 68,5 Prozent.

Auch besteht ein deutliches Ost-West-Gefälle. In den alten Bundesländern ist das Armutsrisiko für Erwerbslose mit 52,9 Prozent deutlich geringer ausgeprägt als in den neuen Bundesländern (66,9 Prozent).

Armutsgefährdung bei Jugendlichen doppelt so hoch wie bei Alten

Ein Blick in die Detaildaten beispielhaft für Bremen zeigt, dass die Armutsgefährdung junger Menschen weitaus höher ist als bei der Rentnergeneration. Die Armutsgefährdungsquote für Jugendliche unter 18 Jahre lag 2016 in dem Stadtstaat bei 36,6 Prozent. Dies ist der höchste Wert seit 2005. Bei den Über-65-Jährigen Bremern war die Quote im vergangenen Jahr mit 15,4 Prozent nicht einmal halb so groß.

Deutschlandweit zeigt sich ein ähnliches Bild, auch wenn die Werte nicht so weit auseinanderliegen. Hier gelten 20,2 Prozent der Unter-18-Jährigen als armutsgefährdet, während es bei den Bürgern ab 65 Jahren nur 14,8 Prozent sind.

Auf Zehnjahressicht ist bei beiden Altersgruppen eine Zunahme des Armutsrisikos zu beobachten. Bei den Jugendlichen erhöhte sich die Quote zwischen 2007 und 2016 um 1,8 Prozentpunkte auf 20,2 Prozent. Bei den Über-65-Jährigen ging es um 3,5 Prozentpunkte auf 14,8 Prozent aufwärts.