Geburtenziffer in Deutschland steigt auf 33-Jahres-Hoch

18.10.2016 – Im vergangenen Jahr erreichte die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer mit 1,50 Kindern je Frau einen neuen Höchstwert seit 1982. Dazu trugen Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit wesentlich bei, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Nach früheren Angaben waren im vergangenen Jahr knapp 740.000 Kinder geboren worden.

Je 1.000 Frauen wurden im vergangenen Jahr 27 Kinder mehr geboren als noch 2014. Der Zuwachs war allerdings nur halb so stark wie von 2013 auf 2014 mit einem Plus von 56 Geburten je 1.000 Frauen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) gestern mitteilte. Die Geburtenzahl war 2015 mit knapp 740.000 Kindern auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 gestiegen (VersicherungsJournal 1.7.2016).

Geburtenziffer so hoch wie seit über 30 Jahren nicht mehr

Bei Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit nahm die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer im vergangenen Jahr nur leicht auf 1,43 von 1,42 Kindern im Jahr 2014 zu. Bei den Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit stieg die Geburtenziffer deutlich auf 1,95 Kinder von noch 1,86 Kindern in 2014 an. Damit hätten ausländische Frauen einen wesentlichen Anteil an dem Anstieg insgesamt gehabt, erklärte Destatis.

Die zusammengefasste Geburtenziffer für 2015 insgesamt gab das Amt mit 1,5 (2014: 1,47) Kindern je Frau an. Diese Ziffer wird laut Destatis zur Beschreibung des aktuellen Geburtenverhaltens herangezogen und „gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommen würde, wenn ihr Geburtenverhalten so wäre, wie das aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im jeweils betrachteten Jahr.“

Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, ist die Geburtenziffer in Deutschland im vergangenen Jahr zum vierten Mal in Folge gestiegen. Höher als 2015 war die Geburtenziffer laut Destatis zuletzt im Jahr 1982, als auf das heutige Bundesgebiet hochgerechnet 1,51 Kinder je Frau geboren wurden.

Saarländerinnen bekommen die wenigsten Kinder

Auf Ebene der Bundesländer hatten 13 Länder 2015 eine höhere Geburtenziffer als im Jahr zuvor. In Berlin stagnierte sie und in Niedersachsen und Brandenburg ergaben sich sogar Einbußen. Die geringste Geburtenziffer unter allen Bundesländern hatte das Saarland mit 1,38 (2014: 1,35) Kindern pro Frau. Die höchste Geburtenziffer wies mit 1,59 (1,57) Kindern pro Frau Sachsen auf.

Bild: Screenshot Destatis.de

Das durchschnittliche Alter aller Mütter bei Geburt des Kindes lag 2015 bei 31 Jahren und damit um knapp einen Monat höher als im Jahr zuvor. Bei den ausländischen Müttern sank das Alter um etwa drei Monate auf 30 Jahre.

Unter demografischen Gesichtspunkten ist der Anstieg der Geburtenzahl zwar erfreulich. Dieser reicht aber nicht aus, um das Geburtendefizit (im Vergleich zu den Verstorbenen) auch nur annähernd auszugleichen, da im vergangenen Jahr fast 190.000 mehr Menschen verstorben sind als geboren wurden. Am Donnerstag will Destatis neue Zahlen zur Lebenserwartung (Sterbetafel 2013-2015) veröffentlichen.