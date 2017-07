Geburtenanstieg: Bessere Rahmenbedingungen für Familien

27.7.2017 – Deutschland ist nach Einschätzung des Statistischen Bundesamtes kinderfreundlicher geworden. Zwischen 2011 und 2015 stieg die Zahl der Neugeborenen um rund 75.000 auf 738.000. Gleichwohl ist am demografischen Wandel nicht zu rütteln, so die Statistiker. Neben einer stärkeren Zuwanderung seien Änderungen im Geburtenverhalten der Gesamtbevölkerung für den Anstieg verantwortlich, erklärte das Bundesamt. Auch habe sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert. So waren 2016 74 Prozent der Mütter erwerbstätig.

WERBUNG

Seit einigen Jahren zeichnet sich nach Erkenntnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ein leichter Geburtenanstieg ab. Zwischen 2011 und 2015 sei die Zahl der Neugeborenen um rund 75.000 auf 738.000 gestiegen, erklärte die Behörde gestern vor der Presse in Berlin. Damit sei der höchste Wert seit der Jahrtausendwende (767.000) erreicht worden.

Die positive Entwicklung führten die Statistiker zum einen auf die in dem Vierjahreszeitraum gestiegene Zahl von potenziellen Müttern im Alter zwischen 25 und 39 Jahren um 344.000 zurück. Zum anderen hätten sich die Rahmenbedingungen für Familien verbessert, wozu auch die anhaltend gute Wirtschaftslage in Deutschland beigetragen habe.

Georg Thiel (Bild: Brüss)

Geburtenverhalten hat sich geändert

Der Vizepräsident von Destatis, Dr. Georg Thiel, warnte zugleich vor voreiligen Schlüssen derart, dass sich der demografische Wandel anders entwickeln werde als bislang gedacht. „Die Entwicklung ist fragil“, sagte Thiel.

Präsentiert wurden Ergebnisse des Mikrozensus 2016, bei dem rund 800.000 Personen in Haushalten befragt worden waren, mit besonderem Blick auf Kinderlosigkeit, Geburten und Familien. Wie sich die Geburtenzahl im vergangenen Jahr insgesamt entwickelt hat, ist noch offen, da die statistische Erfassung grundlegend überarbeitet wird.

Thiel zufolge sind neben einer stärkeren Zuwanderung auch Änderungen im Geburtenverhalten der Gesamtbevölkerung für den Geburtenanstieg verantwortlich. So habe sich der Trend zur höheren Kinderlosigkeit in den letzten Jahren nicht mehr fortgesetzt und bei Frauen mit akademischer Bildung sei sie sogar zurückgegangen.

Erwerbstätigkeit von Müttern mit Kleinkindern nimmt zu

Thiel verwies auch auf Verbesserungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Die Erwerbstätigkeit der Mütter mit Kleinkindern im Alter von einem und zwei Jahren hat generell zugenommen. Insbesondere gilt dies für Akademikerinnen“, sagte Thiel.

Insgesamt waren 74 Prozent der Mütter (einschließlich der Frauen in Mutterschutz oder Elternzeit) im vergangenen Jahr erwerbstätig. Allerdings hätten nur 24 Prozent aller Mütter in Vollzeit gearbeitet. In den letzten acht Jahren habe die Erwerbstätigkeit vor allem bei den Müttern mit Kindern im Krippenalter erheblich zugenommen.

Nach den Daten waren im vergangenen Jahr 44 Prozent der Mütter mit einjährigen Kindern erwerbstätig. 2008 hatte diese Quote lediglich bei 36 Prozent gelegen. Wenn das jüngste Kind zwei Jahre alt ist, gehen bereits 58 (2008: 46) Prozent der Mütter (wieder) einer Beschäftigung nach.

Die durchschnittliche Kinderzahl bleibt stabil

Trotz der nach wie vor hohen Kinderlosigkeit (für den Jahrgang 1967 liegt sie bei 20,8 Prozent) werden heute etwa 80 Prozent aller Frauen im Laufe ihre Lebens Mutter. Im Jahr 2015 waren die Frauen im Durchschnitt 29,5 Jahre alt als sie ihr erstes Kind bekamen. Die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer (Kind je Frau) lag bei 1,50.

(Bild: Statistisches Bundesamt, „Kinderlosigkeit, Geburten und Familien – Ergebnisse des Mikrozensus 2016" )

Zwischen 2008 und 2016 stieg der Anteil der Mütter mit einem Kind bei den Müttern im Alter zwischen 45 und 49 Jahren von 29 auf 32 Prozent. Zugleich sank der Anteil der Mütter mit zwei und mehr Kindern in dieser Altersgruppe leicht. Die Mütter im Alter zwischen 45 und 54 Jahren haben nach den Angaben durchschnittlich 2,0 Kinder zu Welt gebracht.

Weitere Details zur Untersuchung „Kinderlosigkeit, Geburten und Familien – Ergebnisse des Mikrozensus 2016“ finden sich unter diesem Link.