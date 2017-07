Gebrauchtwagenkauf mit Hindernissen

21.7.2017 – Stellt sich kurz nach dem Kauf eines Gebrauchtwagens ein Motordefekt ein, so muss der Verkäufer das Fahrzeug zur Nacherfüllung entweder bei dem Käufer abholen oder ihm einen angemessenen Vorschuss zum Transport des nicht fahrbereiten Autos überweisen. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 19. Juli 2017 entschieden und damit anderslautende Entscheidungen der Vorinstanzen aufgehoben (VIII ZR 278/16).

Die Klägerin hatte von einem Autohändler einen gebrauchten Kleinwagen erworben, den dieser im Internet angeboten hatte.

Kurz nach Übergabe des Fahrzeugs wandte sich die Klägerin an den Händler, weil nach ihrer Darstellung ein Motordefekt aufgetreten war. Sie wollte mit ihm die weitere Vorgehensweise zur Schadenbehebung im Rahmen der Gewährleistung klären.

Sturer Händler

Nachdem der Händler darauf zunächst nicht reagierte, forderte ihn die Klägerin unter Fristsetzung zur Beseitigung des Mangels auf. Der Fahrzeughändler bot ihr daraufhin telefonisch eine Nachbesserung an seinem Firmensitz in Berlin an.

Das Problem war, dass die Klägerin in Schleswig-Holstein wohnte und sich der Kleinwagen nach ihrer Darstellung in einem nicht fahrbereiten Zustand befand. Sie forderte den Händler daher dazu auf, ihr einen Transportkosten-Vorschuss in Höhe von 280 Euro zu überweisen beziehungsweise das Fahrzeug auf seine Kosten abholen zu lassen.

Nachdem der Autohändler trotz einer Nachfrist zur Mängelbeseitigung nicht reagiert hatte, ließ die Klägerin eine Reparatur des Autos in einer von ihr ausgewählten Werkstatt durchführen. Die ihr dadurch entstandenen Kosten in Höhe von rund 2.300 Euro forderte sie von dem Fahrzeughändler erstattet.

Der war der Meinung, dass die Klägerin ihm die Möglichkeit zu einer Nachbesserung hätte geben und das Fahrzeug daher zunächst auf ihre Kosten nach Berlin hätte bringen lassen müssen. Er hielt die Forderung der Klägerin daher für unbegründet.

Pflicht zur Kostenübernahme

Doch dem wollten sich die Richter des Bundesgerichtshofs nicht anschließen. Sie gaben der Revision der Klägerin gegen ein ihre Klage abweisendes Urteil der Vorinstanz zumindest bezüglich des Transportkosten-Vorschusses statt. Wegen der sonstigen Forderungen wies der Bundesgerichtshof die Klage zur Klärung weiterer Fragen an die Vorinstanz zurück.

Nach Ansicht des Gerichts ist der Verkäufer eines Fahrzeugs zwar grundsätzlich nicht dazu verpflichtet, sich auf ein Nacherfüllungs-Verlangen des Käufers einzulassen, bevor dieser ihm nicht die Gelegenheit zu einer Untersuchung des Autos gegeben hat.

Der Verkäufer sei jedoch gemäß § 439 Absatz 2 BGB dazu verpflichtet, die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Kosten, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, zu übernehmen.

Anspruch auf Zahlung eines angemessenen Vorschusses

Dabei handele es sich um eine Regelung, welche die Unentgeltlichkeit der Nacherfüllung gewährleisten solle. Ein Käufer habe daher grundsätzlich schon vorab einen Anspruch auf Zahlung eines angemessenen Vorschusses zur Abdeckung dieser Kosten. Andernfalls bestehe nämlich die Gefahr, dass ein Käufer in Ermangelung eines Vorschusses davon abgehalten werden könnte, Gewährleistungs-Ansprüche geltend zu machen.

„Dementsprechend hat die Klägerin durch ihre Bereitschaft, das Fahrzeug nur nach Zahlung eines dafür erforderlichen Transportkosten-Vorschusses nach Berlin transportieren zu lassen, ein den Anforderungen des § 439 Absatz 1 BGB genügendes Nacherfüllungsverlangen erhoben“, so das Gericht.

Zur Klärung der Frage, ob der von der Klägerin behauptete Mangel tatsächlich vorhanden war und ob die Kosten für dessen Beseitigung angemessen waren, wurde der Fall an die Vorinstanz zurückverwiesen.