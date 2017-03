GDV: Deutsche Versicherer sind solvent

22.3.2017 – Die Inanspruchnahme von Solvency-II-Übergangsmaßnahmen kann betriebswirtschaftlich sinnvoll sein. Solche Maßnahmen werden europaweit genutzt, um sich an die neuen Regelungen über einen längeren Zeitraum anzupassen. Trotz Zinsverfall dürfte die Solvenzquote deutscher Versicherer im Jahr 2016 relativ stabil geblieben sein. Für die Lebensversicherungs-Unternehmen schätzt der GDV zum Jahresende 2016 eine Bedeckungsquote nahe dem Wert vom 1. Januar 2016 (283 Prozent). Der Verband fordert, bürokratische Hemmnisse konsequent abzubauen.

„Nicht alles, was schlecht erscheint, ist auch tatsächlich schlecht“, gab Dr. Immo Querner, Vorsitzender des Zentralausschusses Risikomanagement beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und Finanzvorstand der Talanx AG zu Beginn des Presse-Workshops „Solvency II – Das erste Jahr der Anwendung“ zu Bedenken.

Übergangsregelungen sind kein Gnadenakt

Deshalb stellte er zunächst klar, dass die Inanspruchnahme von Übergangsmaßnahmen kein Gnadenakt sei. „Sie sind darauf angelegt, Anpassungsmaßnahmen zu initiieren, um beispielsweise Durationslücken zu schließen oder Prozesse zu verschlanken.“ Bei der Einführung neuer Regelungen sei es durchaus üblich, das Zeitfenster zu vergrößern.

„Es kann betriebswirtschaftlich ausgesprochen vernünftig sein, wenn Versicherungs-Unternehmen sich für Übergangsmaßnahmen entscheiden“, führte der GDV-Zentralausschuss-Vorsitzende aus. Daraus eine Gefährdung des Unternehmens abzuleiten, sei völlig falsch. Anpassung brauche Zeit. Entscheidend sei, welche Maßnahmen eingeleitet würden.

Stabile Solvenzquote

Anhand verschiedener Statistiken zeigte Querner auf, dass die deutschen Versicherungs-Unternehmen sich gut auf Solvency II vorbereitet und das erste Anwendungsjahr klug genutzt haben. „Eine tolle Leistung. Trotz Zinsverfall ist die Solvenzquote stabil geblieben.“

Der GDV geht davon aus, dass sich die Solvenzquote (Verhältnis von Eigenmitteln zur Solvenzkapital-Anforderung SCR) der deutschen Versicherungs-Unternehmen zum Jahresende 2016 stabilisiert hat. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hatte für den deutschen Gesamtmarkt eine durchschnittliche Bedeckungsquote von 305 Prozent für den 1. Januar 2016 und von 280 Prozent für das erste Quartal 2016 ausgewiesen.

Für die Lebensversicherungs-Unternehmen schätzt der GDV zum Jahresende 2016 eine Bedeckungsquote nahe dem Wert vom 1. Januar 2016 (283 Prozent). Sie ist auch bei den Lebensversicherern im europäischen Vergleich überdurchschnittlich. Bei Berücksichtigung der Long-Term-Guarantee-Maßnahmen (kurz LTG) beläuft sie sich für Deutschland auf 286 Prozent gegenüber 193 Prozent im EU-Durchschnitt.

Ein bunter Strauß von Anpassungsregelungen

Zu den LTG-Maßnahmen zählen die Übergangsmaßnahmen und die Volatilitäts- und Matching-Anpassung. Sie sind in allen europäischen Märkten stark verbreitet. Die Unternehmen nutzen die zur Verfügung stehenden Instrumente in unterschiedlichem Ausmaß. Die Volatilitätsanpassung beispielsweise ist in Italien nahezu Standard, während die Matching-Anpassung überwiegend von Unternehmen in Großbritannien genutzt wird.

Die Übergangsmaßnahmen zur Rückstellungsbewertung spielen nicht nur in Deutschland, sondern auch im Vereinigten Königreich eine signifikante Rolle. Auch ohne Berücksichtigung der LTG-Maßnahmen liegt die Bedeckungsquote in Deutschland mit 134 Prozent über dem europäischen Durchschnittswert von 121 Prozent.

Auch im Stresstest der Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) unter extremsten Annahmen, wie beispielsweise 60 Jahre Niedrigzinsniveau, schnitten deutsche Versicherer vergleichsweise gut ab (VersicherungsJournal 16.12.2016).

Bürokratie sorgt für erhebliche zusätzliche Verwaltungskosten

„Rund die Hälfte der gesamten Kosten für das Risikomanagement werden von der Solvency-Bürokratie verursacht“, schätzte der GDV-Zentralausschuss-Vorsitzende. Das sei ein wesentlicher Treiber der Verwaltungskosten.

So gibt es in der Solvency II-Richtlinie zwar nur neun Regelungen. In den Eiopa-Leitlinien sind es aber schon 90, in den zugehörigen Erläuterungstexten 410 und in den Konkretisierungen der deutschen Aufsicht schließlich noch weitere 441.

Die extrem detaillierten und zum Teil äußerst bürokratischen Anforderungen lassen nach Meinung des GDV insbesondere im Bereich Geschäftsorganisation kaum Spielraum für unternehmensindividuelle Lösungen. Ausufernde Dokumentations- und Berichtsanforderungen engten die Unternehmen bei der Umsetzung unnötig ein und seien mit hoher operativer Belastung verbunden.

Forderungen des GDV

Der Verband fordert deshalb, bürokratische Hemmnisse konsequent abzubauen. „Die Verhältnismäßigkeit, ein fester Grundsatz in unserem Verwaltungsrecht, ist nicht überall in wünschenswerter Weise verinnerlicht“, so Querner.

Nach einer Entwicklungszeit von mehr als zehn Jahren sollte Solvency II nicht bereits nach wenigen Monaten angepasst und verschärft werden. Stabilität und Entschlackung sollten nun im Mittelpunkt stehen. Verschärfungen – auch auf technischer Ebene durch die Eiopa – bedürfen nach Ansicht der deutschen Versicherungswirtschaft der politischen Legitimation. Hierfür seien die rechtlich vorgegebenen Überprüfungsprozesse ausschlaggebend.