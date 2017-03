Frauen ist private Altersvorsorge äußerst wichtig

8.3.2017 – Frauen haben ein großes Interesse an privater Altersvorsorge. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der R+V Versicherung. Aufgrund ihrer Erwerbsbiografie bekommen Rentnerinnen durchschnittlich gerade einmal etwas mehr als die Hälfte der gesetzlichen Rente der Männer. Gerade deshalb sei ihr Bedarf an privater Vorsorge besonders hoch. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sieht neben dem Versicherungsbedarf auch gesellschaftliche Handlungsnotwendigkeit, um Frauenarmut im Alter vorzubeugen.

Frauen ist die private Altersvorsorge wichtiger ist als Männern. Das zeigt eine aktuelle TNS Infratest-Umfrage, die im Auftrag der R+V Versicherung AG unter 2.000 männlichen und weiblichen Personen zwischen 18 und 65 Jahren durchgeführt wurde. 44 Prozent der befragten Damen halten Vorsorge, beispielsweise mit Riester oder einer privaten Rentenversicherung, für äußerst wichtig oder sehr wichtig. Männer hingegen empfinden nur zu 33 Prozent so.

Frauen sind bei der gesetzlichen Rente aufgrund ihrer statistischen Erwerbsbiografie gegenüber Männern benachteiligt, heißt es in der Studie. Durchschnittlich können Rentnerinnen aktuell mit nur etwas mehr als der Hälfte der Rente für Männer rechnen (VersicherungsJournal 4.8.2016, 25.7.2016).

Bild: R+V

Erwerbstätigkeit in Ost und West

Dem 2015 veröffentlichten „Trendbrief Altersvorsorge: Frauen und Altersvorsorge“ (PDF, 1,5 MB) des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge hätten Frauen grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um einen gesetzlichen Rentenanspruch zu bekommen: Die eigene Erwerbstätigkeit oder aber sie verlassen sich auf ihren Partner und auf die ihnen zustehenden Witwenrenten.

In Westdeutschland sei die zweite Form bei jetzigen Seniorinnen stark verbreitet. Sie könnten von der Witwenrente jedoch gut leben, so die GDV-Studie.

In Ostdeutschland gehörte die Vollzeit-Erwerbstätigkeit der Frau in der ehemaligen DDR zum Standard. Deshalb sei das Geschlechtergefälle des Rentenanspruchs hier nicht so ausgeprägt wie im Westen, heißt es weiter.

Heutzutage sieht die Erwerbstätigkeitslage in der gesamten Republik anders aus. Frauen sind qualifiziert, gut ausgebildet und finanziell selbstständig. Dennoch gibt es Einflüsse, die das Rentenniveau der Frau schmälern können.

Diese Rentenrisiken betreffen vorrangig Frauen

Die 2013 erschienene Neuauflage einer Untersuchung des Hamburgischen Weltwirtschafts-Instituts (HWWI) und der R+V Versicherung (VersicherungsJournal 8.5.2009) zeigt deutlich, welche „Fallen“ auf Frauen im Laufe ihres Lebens in Bezug auf die Rente warten.

Trotz einer suggerierten Gleichberechtigung, verdienen sie in gleichen Positionen immer noch über ein Fünftel weniger als Männer. Somit zahlen Frauen auch weniger in die Rentenversicherung ein und erhalten im Endeffekt auch weniger gesetzliche Rente. Zudem erreichen sie statistisch weniger Berufsjahre als Männer. Sie arbeiten in den alten Bundesländern durchschnittlich 26 Jahre; Männer 40 Jahre.

Der Grund dafür ist häufig die Erziehung der Kinder. Zumeist steigen Mütter dann komplett aus dem Job aus oder arbeiten in Teilzeit. In Westdeutschland arbeitet nur noch ein Viertel der weiblichen Elternteile in Vollzeit. Ab drei Kindern ist es sogar nur noch ein Achtel. Auch das führt zu einem niedrigeren gesetzlichen Rentenanspruch. Für Ostdeutschland liefert die Studie keine gesonderten Zahlen.

Trendbrief Altersvorsorge 2015 (Bild: GDV)

Weiterhin übernehmen häufiger Frauen die Pflege von Angehörigen als Männer. Auch hier schränken sie dafür ihre Erwerbstätigkeit ein oder geben sie auf, was eine geringere Rente zur Folge haben kann. Aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung sind Frauen zudem häufiger selbst Pflegefälle als Männer und müssen mit einer durchschnittlich niedrigeren gesetzlichen Rente länger auskommen.

Frauen als Zielgruppe für den Vertrieb

Aufgrund dieser Risiken scheint die private Altersvorsorge gerade für Frauen besonders wichtig zu sein. Aus vertrieblicher Sicht liefern diese Studien Anhaltspunkte, um sie vor Altersarmut zu schützen und sie für das Thema zu sensibilisieren.

Die aktuelle R+V-Umfrage zeigt, dass vor allem die „Generation Mitte“ im Alter von 40 bis 49 Jahren Altersvorsorge für wichtig hält. Gleichzeitig steigt das Interesse am Thema mit dem Bildungsstand und dem Netto-Haushaltseinkommen, teilte der Versicherer auf Nachfrage des VersicherungsJournals mit.

GDV-Präsident Dr. Alexander Erdland weiß, „dass Frauen eine spezifische Ansprache wünschen, die ihre Lebenslage und Bedarfe berücksichtigt, um sie bei der Entscheidung für eine passende Altersvorsorge besser zu unterstützen.“ Angesichts der Vielfältigkeit der Lebenssituationen könne es jedoch „das eine“ Vorsorge-Produkt nicht geben, so Erdland weiter.

Für Mütter beispielsweise sei aber eine Riester-Rente ideal. „Sie ist flexibel, wird vom Staat gefördert und passt sich wechselnden Lebenssituationen sowie Einkommen an“, erläutert der GDV-Präsident.

Frauen suchen vor allem nach flexiblen Produkten und Lösungen. Susanne Kazemieh

Hier gibt es Handlungsbedarf

Die Integration der Frau am Arbeitsmarkt sei aber die entscheidende Voraussetzung für finanzielle Unabhängigkeit im Alter, heißt es in der GDV-Untersuchung. Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie sei ein wichtiger Aspekt, um Frauen eine ausreichende Anwartschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung zu ermöglichen.

Dazu sei auch mehr Transparenz über die zu erwartenden Leistungen, das Senken der Eintrittsbarrieren in die betriebliche Altersvorsorge oder das Fortentwickeln von Anreizen bei der Riester-Rente notwendig.

„Auch die Versicherungswirtschaft ist hier als Arbeitgeber gefordert“, findet Alexander Erdland. „Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen. Wichtig für eine bessere Altersvorsorge von Frauen bleibt außerdem eine bessere finanzielle Bildung, die früh ansetzen muss und gerade auch Mädchen für finanzielle Fragen sensibilisiert.“

Nach den Erfahrungen der Frauenfinanzgruppe Susanne Kazemieh hat deren Klientel ein gesundes Risikobewusstsein. „Frauen suchen vor allem nach flexiblen Produkten und Lösungen. Der Markt hat diese, nur kommen sie viel zu selten zum Einsatz“, sagte Susanne Kazemieh im Interview (VersicherungsJournal 16.8.2013).