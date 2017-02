Fondsgeschäft mit Privatanlegern bricht massiv ein

22.2.2017 – Mit Netto-Zuflüssen in Höhe von 6,5 Milliarden Euro nach knapp 72 Milliarden Euro im Vorjahr brach die Privatanleger-Nachfrage nach Investmentfonds im Jahr 2016 drastisch ein. Absatzsieger waren erneut Mischfonds, denen knapp zwölf Milliarden Euro zuflossen. Anteile an Aktien- und Rentenfonds im Wert von jeweils über einer Milliarde Euro zogen Anleger ab. Mit 2,8 Billionen Euro erreichte das von der deutschen Investmentbranche verwaltete Vermögen einen neuen Rekordwert. Aktienfonds bleiben die größte Fondsgruppe. Der Regierungsentwurf zum Betriebsrenten-Stärkungsgesetz ist nach Meinung des deutschen Fondsverbands BVI ein Meilenstein.

„Die Privatanleger-Nachfrage hat uns enttäuscht“, bewertete Tobias C. Pross, Präsident des BVI Bundesverbandes Investment und Asset Management e.V., das Publikumsfonds-Neugeschäft des Jahres 2016. Mit Netto-Zuflüssen in Höhe von 6,5 Milliarden Euro nach knapp 72 Milliarden Euro im Vorjahr brach es drastisch ein und erreichte ein Fünf-Jahres-Tief.

BVI: Deutsche investieren falsch

„Angesichts der anhaltend niedrigen Zinsen und der kurzfristigen Börsenschwankungen bieten Investmentfonds Lösungen, um risikokontrolliert in renditestärkere Anlagekategorien wie Aktien und Immobilien zu investieren“, hatte der Pross-Vorgänger Holger Naumann noch vor einem Jahr erklärt. (VersicherungsJournal 12.2.2016).

Diese Erkenntnis hat sich in der Bevölkerung noch nicht durchgesetzt. „Die Deutschen investieren und sparen falsch“, so Pross weiter. Es werde mehr Zeit aufgewendet für die Anschaffung eines Neuwagens als für die Altersvorsorge. Europaweit ging das Neugeschäft um 56 Prozent auf 254 Milliarden Euro zurück, in Italien und Spanien beispielsweise um rund 65 Prozent.

Mischfonds werden im vierten Jahr in Folge Absatzsieger

Wie in den letzten drei Jahren wurde die Gruppe der Mischfonds erneut Absatzsieger. Mittel in Höhe von 11,6 (Vorjahr: 38,8) Milliarden Euro netto investierten Anleger in diese Fondskategorie. Zulegen im Vergleich zum Vorjahr konnten offene Immobilienfonds. Das Neugeschäft stieg von 3,3 Milliarden Euro auf 4,2 Milliarden Euro. Ansonsten erzielten nur noch drei kleinere Fondsgruppen ein positives Absatzergebnis.

Die höchsten Abflüsse verzeichneten wertgesicherte Fonds mit knapp 4,4 Milliarden Euro. In der volumenstärksten Fondsgruppe der Aktienfonds wurden Anteile im Wert von knapp 1,8 Milliarden Euro (Vorjahr: 21 Milliarden Euro Zuflüsse) zurückgegeben, bei den Rentenfonds fast 1,4 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,4 Milliarden Euro Zuflüsse).

Umgekehrt haben sich auch die Vorzeichen bei den Geldmarktfonds und Hybridfonds. Geldmarktfonds verloren knapp 1,2 (Vorjahr: plus1,6) Milliarden Euro. Bei Hybridfonds flossen fast 1,3 (Vorjahr: plus 0,1) Milliarden Euro ab.

Fondsbranche verwaltet über 2,8 Billionen Euro

Dass Pross das Jahresergebnis insgesamt als „respektabel“ bezeichnen konnte, verdankt er den Spezialfonds. Von institutionellen Anlegern, darunter insbesondere Versicherungs-Unternehmen und Altersvorsorge-Einrichtungen, flossen Mittel in Höhe von 96,3 (Vorjahr: 120,7) Milliarden Euro netto zu.

Ende 2016 verwalteten die im BVI zusammengeschlossenen Fondsgesellschaften in Summe 2,80 (Vorjahr: 2,76) Billionen Euro. Davon entfallen knapp 1,5 Billionen Euro auf Spezialfonds, 915 Milliarden Euro auf Publikumsfonds und 403 Milliarden Euro auf freie Mandate.

Bei den Publikumsfonds vergrößerten die Aktienfonds durch Wertsteigerungen ihren Vorsprung als bedeutendste Fondsgruppe. Ihr Bestand erhöhte sich im Laufe des vergangenen Jahres von 328 auf 340 Milliarden Euro.

Zweitgrößte Gruppe sind weiterhin Mischfonds, in denen 229 (Vorjahr: 225) Milliarden Euro verwaltet werden. Unverändert belegen Rentenfonds mit 195 (Vorjahr: 194) Milliarden Euro und offene Immobilienfonds mit weiterhin rund 88 Milliarden Euro die Plätze drei und vier.

Meilensteine in der betrieblichen Altersvorsorge

Als „revolutionär“ und als „vor zwei Jahren noch nicht denkbar“ beschrieb Thomas Richter, BVI-Hauptgeschäftsführer, den Regierungsentwurf zum Betriebsrenten-Stärkungsgesetz im Hinblick auf das Thema „Garantien“. Deren Wegfall sei ein Meilenstein.

Beim vorgesehenen Garantieverzicht für tarifvertraglich organisierte Arbeitgeber, Pensionskassen, Direktversicherung und Pensionsfonds fordert der BVI eine Ausweitung auch auf andere Arbeitgeber, Direktzusagen und Unterstützungskassen.

Dass Garantieverbot müsse unbedingt erhalten bleiben und dürfe nicht durch ein Wahlrecht verwässert werden. Hier vertritt der Fondsverband die genau entgegengesetzte Meinung wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) (VersicherungsJournal 1.2.2017) sowie verschiedene Bundesrats-Ausschüsse (VersicherungsJournal 1.2.2017).

Der BVI plädiert außerdem dafür, dass freiwillige Opting-out auch nicht tarifvertraglich organisierten Arbeitgebern zu ermöglichen. Das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz bleibe auch im laufenden Jahr die größte Chance der Fondsbranche.

BVI-Forderungen im Wahljahr 2017

Weiter fordert der BVI, die Abgeltungsteuer beizubehalten und die Eigenheimzulage nicht wieder einzuführen. Die Lenkungswirkung sei kontraproduktiv im Hinblick auf mehr Teilhabe privater Anleger am Produktivkapital.

Außerdem appellierte der Interessenverband an die Politik, die Regulierung nicht den Behörden zu überlassen. „Es gibt eine Flut von Detailregelungen. Wir brauchen hier irgendwann einen Stopp. Die geschaffenen Institutionen werden immer größer“, warnte Richter.