Folgenreicher Ausrutscher in Apotheke

14.10.2016 – Mangels Publikumsandrang bestehen in einer Apotheke geringere Verkehrssicherungs-Pflichten als in Kaufhäusern oder Supermärkten. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts München vom 24. Juni 2016 hervor (274 C 17475/15).

Die Klägerin war Anfang Februar 2015 bei winterlicher Witterung in einer Apotheke ausgerutscht. Im Eingangsbereich der Apotheke befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei große Fußmatten, von denen eine im Innenbereich lag.

Ausreichende Vorkehrungen?

Vor dem Verkaufstresen lagen keine Matten. Als die Klägerin im Rahmen eines Beratungsgesprächs um den Tresen herumgehen wollte, um einen Blick auf eine auf einem Computermonitor angezeigte Information zu einem Medikament zu werfen, kam sie auf dem feuchten Boden zu Fall.

Wegen einer dabei erlittenen schweren Armverletzung verklagte sie den Inhaber der Apotheke auf Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld. Sie warf ihm eine Verletzung seiner Verkehrssicherungs-Pflicht vor.

Denn er habe angesichts der Witterungsverhältnisse durch das Auslegen weiterer Fußmatten dafür sorgen müssen, dass seine Kunden nicht auf dem feuchten Bodenbelag ausrutschen – oder zumindest vor der Rutschgefahr warnen müssen.

Der Apotheker verteidigte sich damit, dass er einer möglichen Rutschgefahr bereits durch das Auslegen der beiden Fußmatten in ausreichender Weise begegnet sei. Außerdem sei zusätzlich eine Mitarbeiterin damit beschäftigt gewesen, den Boden regelmäßig trocken zu wischen, so auch zum Zeitpunkt des Unfalls der Klägerin. Mehr könne man nicht von ihm erwarten.

Eine Frage der Örtlichkeit

Dem schloss sich das Münchener Amtsgericht an. Es wies die Klage der Frau als unbegründet zurück. Nach Ansicht des Gerichts gelten in einer Apotheke mangels Publikumsandrangs geringere Verkehrssicherungs-Pflichten als zum Beispiel in Kaufhäusern oder Supermärkten. Denn dort sei die Sicht der Kunden auf den Fußboden oftmals wegen der Enge eingeschränkt.

Anders als in Kaufhäusern und Supermärkten gehe auch von den Auslagen einer Apotheke in der Regel keine besondere Ablenkungswirkung aus. Die von dem Apotheker veranlassten Sicherungsmaßnahmen seien daher völlig ausreichend gewesen. Im Übrigen müssten Besucher eines Geschäfts im Winter eine gewisse Feuchtigkeit des Fußbodens hinnehmen und mit ihr rechnen.

„Eine Feuchtigkeit des Fußbodens lässt sich nämlich in einem solchen Falle auch durch häufiges Aufwischen niemals ganz beseitigen, weil sich infolge des Publikumsverkehrs stets alsbald wieder eine neue Feuchtigkeitsschicht bildet, bevor noch die alte Feuchtigkeit aufgetrocknet ist. Deshalb kann lediglich ein Aufwischen in angemessenen Zeiträumen gefordert werden“, so das Gericht in seiner Urteilsbegründung.