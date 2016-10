Flexi-Rente unter Dach und Fach  kommt jetzt der bAV-Entwurf?

24.10.2016 – Die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD haben Freitag abschließend die sogenannte Flexi-Rente beschlossen. Bereits am Mittwoch könnte das Bundeskabinett den Referentenentwurf zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung zur Verbändeanhörung weiterreichen. Für kommende Woche hat Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) im Rahmen des Rentendialogs zur letzten Gipfel-Runde geladen. Mit der Volkssolidarität hat sich eine weitere Stimme zu Wort gemeldet, die nicht nur eine Haltlinie beim Rentenniveau verlangt, sondern zu einer Quote von 50 Prozent zurück finden will.

Die Koalitionsfraktionen haben am Freitag in zweiter und dritter Lesung im Deutschen Bundestag den Entwurf eines Gesetzes zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexi-Rentengesetz – Bundestagsdrucksache 18/9787) verabschiedet. Diese wird zum 1. Januar 2017 in Kraft gesetzt.

Die Opposition, die sich der Stimme enthielt, warf der Koalition vor, auf Kritik etwa der Deutschen Rentenversicherung Bund (VersicherungsJournal 22.8.2016, 17.10.2016,) nicht eingegangen zu sein und den flexiblen Übergang in die Rente erst ab einem Alter von 63 Jahren statt bereits ab dem 60. Lebensjahr zu ermöglichen.

Der Gesetzentwurf, der von den Koalitionsfraktionen unter Mitwirkung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) in den Bundestag eingebracht worden war, wurde letztlich auch so ohne jede Änderung innerhalb von nur wenigen Wochen verabschiedet.

Ob die Teilrente in ihrer jetzigen Form auf breite Zustimmung treffen wird, bleibt abzuwarten. Die Rentenversicherung hatte insbesondere die „Spitzabrechnung“ als zu bürokratisch kritisiert.

Entwurf zur Stärkung der bAV in finaler Phase

Neues gibt es auch zum Referentenentwurf zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung (bAV), der insbesondere auf eine stärkere Verbreitung der bAV bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) und unter Geringverdienern abzielt.

Der Entwurf befinde sich in der finalen Abstimmungsphase, um dann ins Kabinett zu kommen, erklärte eines Ministeriumssprecherin auf Anfrage des VersicherungsJournals. Im Zentrum steht dabei die sogenannte Zielrente, die ohne Garantien auskommt und den Arbeitgeber enthaftet (VersicherungsJournal 28.9.2016).

Rentendialog-Finale verschoben

Der Rentendialog (VersicherungsJournal 14.10.2016) wird jetzt erst am 31. Oktober abgeschlossen. Die Tagung sei aus terminlichen Gründen auf das Ende des Monats verlegt worden, sagte die Ministeriumssprecherin weiter.

Neben Vertretern der drei Koalitionsfraktionen sind dazu insgesamt 15 Repräsentanten der Tarifparteien, der Verbraucherverbände, der Deutschen Rentenversicherung, des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), der Arbeitsgemeinschaft für betrieblicher Altersversorgung e.V. (Aba) sowie aus Sozialverbänden und der Wissenschaft eingeladen.

Bundesarbeits- und -sozialministerin Andrea Nahles (SPD) will im November ihr Konzept zur Stärkung aller drei Säulen der Altersversorgung vorlegen.

Nahles-Vorschlag zur Haltelinie beim Rentenniveau erster Schritt

In Sachen Haltelinie beim Rentenniveau (VersicherungsJournal 26.9.2016, 12.10.2016) hat sich nun auch der Sozial- und Wohlfahrtverband Volkssolidarität zu Wort gemeldet. Nach Ansicht des Verbands muss die Reform der gesetzlichen Rente darauf ausgerichtet sein, dass diese wieder den Lebensstandard im Alter sichert.

Verbandspräsident Dr. Wolfram Friedersdorff erklärte vor der Presse in Berlin, zunächst müsse ein weiteres Absinken des Rentenniveaus (das sogenannte Sicherungsniveau vor Steuern liegt derzeit bei etwa 47,8 Prozent) gestoppt werden.

Der Vorschlag von Ministerin Nahles für eine Haltlinie sei ein richtiger Ansatz. In einem zweiten Schritt müsse aber eine Rückkehr zu einem Niveau von 50 Prozent eingeleitet werden.