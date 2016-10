Flexi-Rente kommt zum 1. Januar 2017

20.10.2016 – Nach der Expertenanhörung am Montag zur sogenannten Flexi-Rente billigte gestern der Bundestags-Ausschuss für Arbeit und Soziales den von den Koalitionsfraktionen eingebrachten Gesetzentwurf. Dies teilte der Mediendienst des Parlaments mit. Bereits morgen wird der Deutsche Bundestag das Gesetz für einen flexiblen Übergang in den Ruhestand mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD beschließen.

Manchmal geht auch in der Politik alles recht schnell. Erst am Montag fand im Bundestags-Ausschuss für Arbeit und Soziales eine Experten-Anhörung zum Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexi-Rentengesetz – Bundestagsdrucksache 18/9787) statt.

Im Lichte der Expertenanhörung, bei der die Deutsche Rentenversicherung Bund als Hauptbetroffene noch Nachbesserungswünsche insbesondere zur Berechnung der Teilrente geäußert hatte (VersicherungsJournal 17.10.2016), beschlossen die Koalitionsfraktionen dennoch die Vorlage ohne Änderungen. Über die abschließende Beratung im Ausschuss für Arbeit und Soziales über den Gesetzentwurf berichtete der Informationsdienst des Deutschen Bundestags.

Flexi-Rente ermöglicht weichen Rentenübergang zwischen 63 und 67 Jahren

Der rentenpolitische Sprecher und Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß (CDU), erklärte in Berlin, der Ausschuss habe den Weg für eine Flexibilisierung des Übergangs vom Beruf in die Rente frei gemacht. „Mehr Individualität statt starre Grenzen – das ist die Botschaft des neuen Gesetzes.“

Das Flexi-Rentengesetz, das ab 1. Januar 2017 gelten wird, ermögliche es Arbeitnehmern durch eine bessere Kombination von Teilzeitarbeit und Teilrentenbezug, zwischen dem 63. und 67. Lebensjahr den Übergang in die Ruhestand leichter als bisher nach individuellen Vorstellungen zu gestalten.

Hinzuverdienste über 6.300 Euro werden zu 40 Prozent angerechnet

Hinsichtlich der Berechnung zur Höhe des Hinzuverdienstes und der Teilrente bleibt es bei dem komplexen Berechnungssystem, das sich eine Arbeitgruppe der Koalitionsfraktionen unter Mithilfe des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) ausgedacht hat. Es dürfte einige Anstrengungen kosten, den Arbeitnehmern das Regelwerk verständlich zu erklären (VersicherungsJournal 15.9.2016).

Anrechnungsfrei bleibt ein Jahresbetrag von 6.300 Euro. Dies ist im Prinzip die schon heute geltende Hinzuverdienstgrenze von zehn Mal 450 Euro im Monat und zwei Mal von 900 Euro auf Jahresbasis zusammengefasst.

Darüber hinausgehende Verdienste werden zu 40 Prozent auf die Rente angerechnet, wobei es eine Deckelung geben wird. Weiß zufolge können Rente und Hinzuverdienst zusammen maximal bis zur Höhe des höchsten Bruttoverdienstes der vorangegangenen 15 Jahre bezogen werden.

Neu ist, dass „mögliche Abschläge“ auf eine ab dem 63. Lebensjahr bezogene Teilrente durch Sonderzahlungen bei der Rentenversicherung ab dem 50 (bisher 55.) Lebensjahr ausgeglichen werden können. Diese Möglichkeit besteht allerdings auch, wenn später gar keine Abschläge anfallen sollten. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hatte bemängelt, dass dies zu Lasten der privaten Altersvorsorge gehen könnte (VersicherungsJournal 15.8.2016).