FDP für radikale Systemumstellung bei gesetzlicher Rente

4.4.2017 – Die Rente mit 67 Jahren ist für die FDP ein Auslaufmodell. Starre Altersgrenzen für den Renteneintritt würden den verschiedenen Lebensentwürfen der Menschen längst nicht mehr gerecht, heißt es in dem von der Parteiführung vorgestellten Entwurf für ein Wahlprogramm, das der Bundesparteitag Ende April absegnen soll. Für die Liberalen soll es ab dem 60. Lebensjahr jedem möglich sein, in Rente zu gehen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Rentenanspruch aus allen drei Säulen der Altersvorsorge oberhalb des Grundsicherungsniveaus liegt. Damit dürfte sich für viele Arbeitnehmer diese „Wahlfreiheit“ bereits mit 60 Jahren wohl erledigt haben.

„Wir Freie Demokraten wollen allen Älteren einen flexiblen Übergang in den Ruhestand ermöglichen“, schreibt die FDP in ihrem insgesamt 94 Seiten umfassenden Programmentwurf zur Bundestagswahl. Dieser wurde vor einigen Tagen vorgestellt und soll Ende April vom Bundesparteitag absegnet werden.

Um dies zu ermöglichen soll ein politisch festgelegtes Renteneintrittsalter – ob nun 63, 67 oder sogar 70 Jahre – abgeschafft werden. Auch die Hinzuverdienstgrenzen sollen wegfallen.

Stattdessen soll künftig eine einfache Regel gelten. Ab 60 Jahre soll jeder selbst entscheiden können, wann er die gesetzliche Rente in Anspruch nimmt. „Wer früher in Rente geht, bekommt eine geringere, wer später geht, eine entsprechend höhere Rente“, heißt es in dem Papier. Voraussetzung sei nur, dass das „Einkommen aus gesetzlicher Rente und sonstiger Altersvorsorge über dem Grundsicherungsniveau liegt – also das Existenzminimum abgesichert ist“.

Ein weiteres neues Element ist die Berechnung der Rentenhöhe in Abhängigkeit der durchschnittlichen Lebenserwartung der jeweiligen Generation, die sich über die Jahre verändern kann. Dieser jahrgangs-individuelle Faktor soll für eine solide Finanzierung und einen fairen Ausgleich zwischen den Generationen sorgen.

Altersvorsorge nach dem Baukastenprinzip

Die Menschen sollen nach den Vorstellungen der Liberalen ihre Altersvorsorge nach dem Baukastenprinzip organisieren, das immer wieder neue und vielseitige Kombinationen zulasse. Als einzige Alternative zu drastisch steigenden Beitragssätzen in der gesetzlichen Rentenversicherung wird die ergänzende Vorsorge als unverzichtbar abgesehen.

Mehr Verbraucherfreundlichkeit und die Vergleichbarkeit der Produkte sollen die betriebliche Altersversorgung (bAV) und die private Altersvorsorge attraktiver machen. Die Riester-Förderung soll allen auch den Selbstständigen im Rahmen des Baukastensystems zur Verfügung stehen.

In allen Bereichen der geförderten Altersvorsorge sollen die Anlagemöglichkeiten für Lebensversicherer, Pensionskassen und Versorgungswerke erweitert werden. Investitionen in Infrastruktur, Aktien und anderen Unternehmens-Beteiligungen sollen ermöglicht werden. Der langfristige Planungshorizont bei der Altersvorsorge erlaube es, temporäre Marktschwankungen auszuhalten, heißt es in dem Programmentwurf.

Über ein sicheres Bürgerportal sollen die Bürger online ihr persönliches Vorsorgekonto einsehen können, auf dem alle Elemente des Rentenbaukastens aufgeführt sind und man schnell ermitteln kann, wie hoch einmal das Alterseinkommen sein wird.

Betriebsrenten-Stärkungsgesetz für alle Unternehmen öffnen

Die im geplanten Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (BRSG) vorgesehene Zielrichtung, ausschließlich auf die Tarifpartner zu setzen, hält die FDP für falsch, da gerade viele kleine und mittelgroße Unternehmen nicht der Tarifbindung unterliegen würden (VersicherungsJournal 27.3.2017, 29.3.2017).

Die Vorteile der Reform sollten allen Arbeitnehmern und allen Unternehmen offen stehen. Die Doppelverbeitragung von Betriebsrenten in der Kranken- und Pflegeversicherung soll beseitigt werden. Dies hatten hochrangige Regierungsvertreter zuletzt mehrfach angeregt (VersicherungsJournal 20.2.2017).

Die Liberalen wollen zudem die Unternehmen bei den bestehenden Pensionsverpflichtungen entlasten und deren Bewertung im Handels- und Steuerrecht vereinheitlichen. Zudem soll der Berechnungszeitraum für den handelsrechtlichen Abzinsungssatz von zehn auf zwölf Jahre verlängert werden. Hierauf hatten sich die Koalitionsparteien bei ihrer Nachjustierung nicht verständigen können (VersicherungsJournal 16.2.2016, 17.2.2016).