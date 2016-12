Fahrplan zur IDD-Umsetzung

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Der Entwurf zur Umsetzung der Versicherungsvertriebs-Richtlinie (IDD) hat eine breite Diskussion ausgelöst. Kritik gibt es von verschiedenen Seiten deshalb, weil die Trennungslinien nicht scharf genug geschnitten sind. Was die versicherungsnehmende Wirtschaft und der Deutsche Reiseverband bemängeln. mehr ...

19.12.2016 –

Die Beratungsgesellschaft Mindtrace Stieber kritisiert in ihrer Stellungnahme zur geplanten IDD-Umsetzung eine ganze Reihe von Regelungen und sieht Versicherungs-Unternehmen in dem Entwurf klar privilegiert. Kritik gibt es vor allem am Honorarannahmeverbot für Versicherungsmakler. mehr ...