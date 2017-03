E-Health: So finden die Deutschen KV-Telematik-Tarife

23.3.2017 – Grundsätzlich sind die Deutschen offen gegenüber verhaltensbasierten Krankenversicherungs-Tarifen. Sie finden es gerecht, unter bestimmten Voraussetzungen dadurch belohnt zu werden. Allerdings möchten sie ihrer Versicherung nur ungern ihre Gesundheitsdaten übermitteln. Mehr Vertrauen haben sie hingegen im Datenaustausch mit ihrem Arzt. Das zeigen gleich drei Studien der HSBA Hamburg School of Business Administration, der Technischen Hochschule Köln und des Marktforschungs-Instituts Yougov.

Im Zuge der Digitalisierung bieten zahlreiche Krankenversicherer ihren Kunden bereits Apps oder Online-Anwendungen, beispielsweise für das Diabetes-Management oder um Rechnungen, Rezepte und Belege an den Versicherer zu schicken (VersicherungsJournal 31.10.2016, 7.10.2016, 2.5.2016).

Verhaltensbasierte Prämien sind nicht nur in der Kfz-Versicherung denkbar, bei denen die Fahrdaten über Telematik-Systeme an den Versicherer übermittelt werden. Auch in der Krankenversicherung beispielsweise eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten.

Empirische Untersuchungen erforschen Kundenbedarf

Wie Kunden solche Tarifierungen finden würden und welche sie für gerecht halten, untersuchen gleich mehrere Studien. Eine hiervon ist die Studie „Digitales Risikomanagement in den Lebensbereichen Gesundheit, Mobilität und Wohnen Chancen und Herausforderungen für die Versicherungswirtschaft- Die Sicht der Generation Y“.

Für die Studie wurden 526 Fragebögen ausgewertet. Da die Umfrage an Hochschulen durchgeführt wurde, liegt der Anteil an Bachelor- oder Masterstudenten bei 83 Prozent. Das Durchschnittsalter ist knapp 22 Jahre. Fast 60 Prozent der Probanden waren während der Befragung 21 Jahre und jünger. Damit bildet die Studie die Gruppe der Generation Y nicht repräsentativ ab.

Sie wurde von Professor Dr. Florian Elert von der HSBA Hamburg School of Business Administration durchgeführt und klärte bereits, was junge Menschen von einer Versicherung im digitalen Kontext erwarten (VersicherungsJournal 22.3.2016).

Junge Zielgruppe ist grundsätzlich offen

60 Prozent der Probanden sind nach den Studienergebnissen offen für verhaltensbasierte Versicherungstarife. Sie wären dazu bereit, ihrem Versicherer beispielsweise Daten zur gesunden Ernährung oder Lebensweise zu übermitteln, wenn sie dadurch weniger Prämie zahlen müssten.

„Ich würde bei einem Versicherer einen Versicherungsvertrag abschließen, der die digitalen Daten nutzt, um Versicherungsnehmer mit hohen Schadenkosten vom Versicherungsschutz auszuschließen und mir dadurch mehr Leistung im Schadenfall (zum Beispiel besserer Service) oder eine günstigere Prämie anbietet“. Bei dieser Frage sind die Meinungen im Spektrum von völliger Zustimmung bis totaler Ablehnung breit gestreut.

Dabei zeigt sich eine eher zustimmende Tendenz zum Ausschluss hoher Risiken, wenn es dadurch mehr Leistungen gibt oder die Prämie geringer Prämie ist.

Bei selbstverschuldetem erhöhtem Risiko, etwa durch Rauchen oder ungesunde Ernährung, kennt die junge Zielgruppe kein Mitleid. Sie finden überwiegend, dass diese Versicherten höhere Versicherungsprämien zahlen sollten. Fast 40 Prozent stimmten hier „voll und ganz zu“, 30 Prozent stimmten „voll zu“.

Unverschuldetes Risiko nicht bestrafen

Anders sieht es bei einem unverschuldeten, erhöhten Risiko aus, wie etwa durch erblich bedingte Krankheiten. Über 60 Prozent lehnten eine Beitragserhöhung „voll und ganz“ oder „voll“ ab. Noch deutlicher wird es bei der Frage, ob diese Versicherten grundsätzlich von der Versicherung ausgeschlossen werden sollten. Fast 70 Prozent lehnen dies aus vollster Überzeugung ab. Auch ein verpflichtender Gentest stößt in dieser Untersuchung mehrheitlich auf Ablehnung.

Ähnliches bestätigt auch die Studie „Geschäft oder Gewissen? Die Wahrnehmung und Bewertung von telematikbasierten Versicherungstarifen“. Sie wurde von Professor Horst Müller-Peters vom Institut für Versicherungswesen der Technischen Hochschule Köln durchgeführt. Die repräsentative Stichprobe umfasste 1.070 Probanden.

Darin wurde festgestellt, dass die Teilnehmer Kfz-Versicherungstarife nach Fahrstil weitestgehend für gerecht halten (VersicherungsJournal 30.1.2017). Erhoben wurde auch die Akzeptanz von Telematik- und verhaltensbasierten Tarifen im Bereich der Krankenversicherung.

Es zeigte sich in dieser Studie, dass die Gesamtbevölkerung es nicht gutheißen würde, wenn genetisch vorbelastete Versicherte einen höheren Beitrag zahlen müssten. 71 Prozent empfinden das als ungerecht und nur fünf Prozent als gerecht.

Was gilt als gerecht, was als ungerecht?

Welche Merkmale bei der Berechnung einer Versicherungsprämie gerechter Weise mit einbezogen werden dürften und welche nicht, hat Müller-Peters ebenfalls erfragt. Daraus ergibt sich, dass Merkmale, die die Teilnehmer selbst beeinflussen können, als gerechter empfunden werden als Merkmale zur Lebenssituation (wie Wohnort oder Beruf) oder schicksalsbedingte Merkmale (wie Geschlecht oder Alter).

Am gerechtesten fänden es die Befragten, wenn in die Berechnung der Prämie die

Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen (69 Prozent),

das Raucherverhalten (64 Prozent),

die Häufigkeit von Alkoholkonsum (60 Prozent) und

eine gesunde Ernährung (54 Prozent)

einbezogen werden würden.

Fast die Hälfte der Probanden fände es gerecht, wenn Raucher mehr Beitrag zahlen müssten. Unter den befragten Rauchern findet das nur zu 13 Prozent, unter den Nichtrauchern hingegen zu 72 Prozent Zuspruch.

Gar nicht gut fänden die Teilnehmer eine Berechnung nach der durchschnittlichen Schlafdauer (14 Prozent), nach Geschlecht (elf Prozent), Wohnort (zehn Prozent) oder Körpergröße (acht Prozent).

Tarif nach Gesundheitsverhalten nur gegen Preisvorteile

Für 41 Prozent der Befragten käme ein verhaltensbasierter Tarif in Frage, bei dem sich der Preis nach dem Gesundheitsverhalten richtet. 38 Prozent lehnten dies ab und 21 Prozent waren sich unschlüssig.

Der Preisvorteil gegenüber einer herkömmlichen Krankenversicherung müsse laut den Untersuchungen mindestens 30 Prozent betragen, um 31 Prozent der Befragten zum Abschluss zu bewegen. Dabei ist sich jeder dritte Abschlusswillige sicher, dass er aufgrund seines Gesundheitsverhaltens weniger zahlen müsste als andere.

Die meisten (66 Prozent höchste Zustimmung) würden den Preisvorteil als Prämienrückerstattung am Jahresende bevorzugen, gefolgt von einem Beitragsrabatt für das Folgejahr (13 Prozent höchste Zustimmung). Nicht so attraktiv scheinen die Modelle eines Beitragspuffers, der eine mögliche Erhöhung abfängt, und eines Sofortabzugs zu sein, bei dem bei ungesundem Verhalten nachgezahlt werden müsste.

Datenübertragung an die Krankenkasse

Zur Übertragung der Daten würde über die Hälfte der Studienteilnehmer, die einen verhaltensbasierten Tarif abschließen würden, zu einem Fitnessarmband greifen. Dieses zeichnet Bewegungsdaten und zentrale Körperfunktionen auf. 45 Prozent könnten sich dafür auch eine intelligente Armbanduhr (Smartwatch) vorstellen. Eine App fände nur jeder Dritte gut und implantierte Chips unter der Haut kämen nur für rund jeden Zehnten in Frage.

Die Mehrheit aller Befragten (53 Prozent) würden keine Gesundheitsdaten an ihre Krankenversicherung senden, zeigt die Studie. Daraus lässt sich schließen, dass die jungen Befragten der „Generation Y“-Studie scheinbar offener für die Datenübertragung an ihre Krankenkasse sind als der Bevölkerungsdurchschnitt.

Die Telematik-Gegner der „Gewissens-Studie“ befürchten unter anderem, dass ihre Daten missbraucht werden können oder fühlten sich zu beobachtet und kontrolliert. Ein anderer Teil hält nichts davon, da sie Versicherungen als Solidargemeinschaft sehen. Bei derartigen Tarifen verliere dieser Gedanke an Bedeutung, heißt es in der Untersuchung.

Fazit der Studie ist, dass Telematik-Tarife im Gesundheitsbereich weitestgehend als gerecht empfunden werden. Um die bestehende solidarische Grundfinanzierung nicht auszuhebeln, schlägt der Studienautor vor, sie als ergänzendes Anreizsystem einzusetzen.

Datenübertragung an den Arzt

In Punkto Datenübertragung sieht es scheinbar anders aus, wenn Daten direkt an den behandelnden Arzt gesendet werden würden. 82 Prozent der Deutschen können sich vorstellen, in bestimmten Situationen Körperfunktionsdaten elektronisch an ihren Arzt zu senden. Das geht aus der repräsentativen Studie „Internet 4.0: Smart Health & Smart Care“ des Marktforschungsinstituts Yougov Deutschland AG hervor.

Ihr zu Folge können sich dies die Befragten am ehesten im Zusammenhang mit chronischen (51 Prozent) oder akuten Erkrankungen (50 Prozent) vorstellen. Damit könne man, so die Studienautoren, überfüllten Wartezimmern den Kampf ansagen und die Zahl der Arztbesuche verringern. Blutdruckmessen oder den Puls überwachen könne man so ganz leicht aus der Ferne per Smartphone oder Fitnessarmband. Gerade chronisch Kranke hätten daran Interesse (46 Prozent).

Auch in dieser Untersuchung spielt der Datenschutz eine übergeordnete Rolle. Fast 80 Prozent finden es überaus wichtig, dass man mit ihren Daten adäquat umgegangenen und sie geschützt werden.

Die Studien im Überblick

Die 70-seitige Studie „Digitales Risikomanagement in den Lebensbereichen Gesundheit, Mobilität und Wohnen Chancen und Herausforderungen für die Versicherungswirtschaft – Die Sicht der Generation Y“ im PDF-Format kann kostenlos per E-Mail bestellt werden.

Die 46-seitige Studie „Geschäft oder Gewissen? Die Wahrnehmung und Bewertung von telematikbasierten Versicherungstarifen“ kann kostenlos im PDF-Format (965 KB) unter diesem Link heruntergeladen werden.

Die circa 50-seitige Studie „Internet 4.0: Smart Health & Smart Care“ kann per E-Mail oder per Fax unter 02221 42061100 zum Preis von 4.700,50 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) erworben werden.