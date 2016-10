Dumm gelaufen

6.10.2016 – Die Betreiber von Tankstellen sind nicht dazu verpflichtet, das Tankstellengelände durchgängig auf mögliche Gefahren hin zu überprüfen. Das gilt insbesondere in Zeiten des mitternächtlichen Betriebs, so das Oberlandesgericht Hamm in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 23. August 2016 (7 U 17/16).

Die seinerzeit 59-jährige Klägerin hatte nach Mitternacht eine Selbstbedienungs-Tankstelle aufgesucht, um ihren Personenkraftwagen zu betanken.

Oberarmfraktur

Zu diesem Zeitpunkt war aus Sicherheitsgründen lediglich der Nachtschalter der Tankstelle besetzt. Als sich die Klägerin nach dem Tankvorgang zu dem Schalter begeben wollte, um zu bezahlen, kam sie zu Fall. Dabei zog sie sich eine Oberarmfraktur zu, die operativ versorgt werden musste.

Nach Angaben der Klägerin war ihr eine schwarze Plastikschlaufe eines Paketbinders zum Verhängnis geworden, die auf dem Gelände der Tankstelle gelegen habe. Sie verklagte deren Betreiber daher auf Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld. Denn dieser hätte für eine Beseitigung derartiger Stolperfallen sorgen müssen.

Die Richter des Hammer Oberlandesgerichts vermochten jedoch keine Verletzung der Verkehrssicherungs-Pflicht des Tankstellenbetreibers zu erkennen. Sie wiesen die Klage daher als unbegründet zurück.

Keine durchgängige Kontrolle

Nach Ansicht des Gerichts ist der Betreiber einer Tankstelle nicht dazu verpflichtet, das Tankstellengelände durchgängig auf mögliche Gefahren hin zu überprüfen beziehungsweise überprüfen zu lassen.

Insbesondere beim Nachtbetrieb reiche es aus, wenn beim Schichtwechsel ein eimaliger Kontrollgang stattfinde, um Gegenstände zu entfernen, über die Kunden stürzen könnten. Das war nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme jedoch geschehen, ohne dass der Mitarbeiter die Plastikschlaufe auf dem Boden vorgefunden hatte.

Im Übrigen könnten Kunden einer im Nachtbetrieb befindlichen Tankstelle auch nicht damit rechnen, dass sich durchgängig Personal außerhalb des Verkaufsraums auf dem Tankstellengelände aufhält, um mögliche Stolperfallen zu beseitigen. Sie hätten daher entsprechende Vorsicht walten zu lassen. Die Klägerin geht folglich leer aus.