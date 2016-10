Düstere Prognosen für den Brexit

21.10.2016 – Coface hat Großbritannien in seiner Länderbewertung auf „A3“ herabgestuft. Wesentlicher Grund sei die Ungewissheit nach dem Brexit. Der Kreditversicherer erwartet 2017 etwa eine Halbierung des britischen Bruttoinlandsprodukts. Euler Hermes sieht das ähnlich und rechnet mit einem Insolvenzanstieg. Zudem bremse die Unsicherheit Investitionspläne und Personalplanung.

„Die politischen Risiken in Griechenland, Spanien und Italien halten an“, heißt es in einer Mitteilung, die Coface SA am Donnerstag veröffentlicht hat. „Das größte Problem in Europa aber ist der Brexit“, so der Kreditversicherer, der das Vereinigte Königreich auf seiner achtteiligen Länderbewertungs-Skala von der zweithöchsten Bewertung (A2) auf die dritthöchste (A3) herabgestuft hat.

BIP-Einbruch zu erwarten, Kursverlust

Während das britische Wachstum 2016 noch bei 1,9 Prozent liegen werde, breche es 2017 voraussichtlich auf 0,9 Prozent ein, so Coface. „Daran dürfte auch die Zinssenkung durch die Bank of England im August und eine womöglich günstige Einigung mit der EU nichts ändern“, erklärt Mario Jung, Economist Coface Northern Europe.

Besonders der Immobilienmarkt müsse beobachtet werden, so Jung. Die Belastung der Privathaushalte mit Krediten und Hypotheken betrage 132 Prozent des verfügbaren Einkommens, die Preise seien um gut ein Drittel überbewertet.

„In diesem höchst unsicheren Umfeld, in dem die Modalitäten des EU-Ausstiegs noch nicht feststehen, schwankt das Britische Pfund und hat deutlich an Wert verloren, besonders gegenüber dem US-Dollar“, sagte Jung. Zuletzt sei das Pfund gegenüber dem Dollar auf ein 31-Jahres-Tief gefallen.

Zwar profitiere der Export kurzfristig von solchen Währungsrelationen, erklärt Coface. Auf der anderen Seite bremse die Inflation die Konsumausgaben im Land.

„Ruhe vor dem (Insolvenz-)Sturm“

Auch der Kreditversicherer Euler Hermes AG zeichnet für Großbritannien kein rosiges Bild. Im „CEO Blog“ des Unternehmens ist gar von der „Ruhe vor dem (Insolvenz-)Sturm“ die Rede. Erstmals nach vier Jahren erwarte man wieder eine Zunahme an Insolvenzen in Großbritannien.

Für die kommenden Jahre gehe man von Einbußen beim britischen Bruttoinlandsprodukt aus. Das britische Pfund wiederum wird nach Einschätzung von Euler Hermes 2018 mit dem Euro gleichziehen. Aktuell (20. Oktober 2016) entspricht ein Euro rund 0,9 Pfund.

„Auch wenn es die Waren im Ausland verbilligt, drückt dies gleichzeitig erheblich auf die Gewinne der Unternehmen.“ Bereits 2016 habe sich aber die Zahlungsmoral britischer Unternehmen branchenübergreifend, mit wenigen Ausnahmen, verschlechtert.

Bremse für geplante Übernahmen und Fusionen

Die Unsicherheit zeitigt indes noch andere Auswirkungen. Viele geplante Übernahmen oder Fusionen seien derzeit „on hold“, heißt es im CEO Blog von Euler Hermes, also in der „Warteschleife“. Das seien um die 30 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

„Viele Unternehmen warten ab, bis die Austrittsverhandlungen tatsächlich starten und sie die Lage besser einschätzen können. So lange hängen Investitionspläne, Fusionen oder auch die Personalplanung komplett in der Luft.“

Dass es aktuell am Vertrauen für Investitionen mangeln dürfte, könnte nach Einschätzung von Euler Hermes in weiterer Folge zu weniger Output und Jobverlusten führen.

Austritt könnte 2019 vollzogen sein

Die britische Bevölkerung hatte sich am 23. Juni mit knapper Mehrheit (51,9 Prozent) für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union entschieden (VersicherungsJournal 27.6.2016, 4.7.2016).

Die Regierung wird die EU voraussichtlich bis in rund einem halben Jahr offiziell von ihrer Austrittsabsicht in Kenntnis setzen und damit die formellen Austrittsverhandlungen in Gang setzen. Der EU-Vertrag sieht vor, dass ein solches Verfahren grundsätzlich längstens zwei Jahre dauert.

Euler Hermes hat die möglichen Konsequenzen des Brexit für Europa bereits im Vorfeld der Volksabstimmung untersucht. Die Analyse kann als PDF-Dokument (478 KB; in englischer Sprache) von der Website des Versicherers heruntergeladen werden.