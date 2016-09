Drastische Beitragserhöhung: PKV erneut im medialen Kreuzfeuer

30.9.2016 – Rund zwei von drei Privatversicherten – insgesamt bis zu sechs Millionen – müssen sich laut einem Bericht der FAZ wohl zum Jahresende auf eine kräftige Beitragserhöhung gefasst machen. Neben den allgemein gestiegenen Gesundheitskosten zwingt vor allem die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Betragsanhebungen. Für Beitragsänderungen in der PKV gelten komplexe gesetzliche Regelungen. In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) vollziehen sich Beitragsanhebungen nahezu.

WERBUNG

Mitte der Woche rückten zahlreiche Medienberichte die private Krankenversicherung (PKV) medial in ein schlechtes Licht. So berichtete etwa die Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) unter der Überschrift „Beitragsschock für sechs Millionen Krankenversicherte“ über drohende zweistellige Beitragserhöhung für einen Großteil der Vollversicherten.

Die Welt titelte beispielsweise mit „PKV: Auf Privatversicherte wartet historischer Prämienschock“, während etwa Der Tagesspiegel mit „Private Krankenversicherung: Beitragsexplosion wegen Niedrigzinsen“ und Tagesschau.de eher neutral mit „Beiträge für private Krankenversicherung steigen kräftig“ aufmachte.

Der Direktor des Verbands der privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband), Volker Leienbach, erklärte zu dem FAZ-Bericht, ohne die Auswirkung der Niedrigzinsen wäre die PKV-Beitragsentwicklung auch in diesem Jahr unauffällig geblieben. Was aber am Kapitalmarkt nicht mehr zu erwirtschaften sei, müsse durch eine Erhöhung der Vorsorge ausgeglichen werden. Dies schreibe der Gesetzgeber auch so vor.

In der GKV nahezu geräuschlos

Und in der PKV muss jeder Versicherte schriftlich in Euro und Cent ausgedrückt über die Beitragsanpassung in seinem Tarif informiert werden, erläuterte der jetzt für die Allianz Private Krankenversicherungs-AG tätige (VersicherungsJournal 30.9.2014), frühere Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) auf der Hauptstadtmesse der Fonds Finanz in Berlin (VersicherungsJournal 28.9.2016).

Dagegen würden sich die GKV-Beitragsanhebungen nahezu geräuschlos vollziehen. Dies geschieht nämlich automatisch mit jeder Gehaltserhöhung oder Anhebung der Beitragsbemessungs-Grenze. Nur die Anhebung des Zusatzbeitrags ist transparent darzustellen.

Linke fordert Umstieg zur Bürgerversicherung

Für die Linksfraktion wäre der FAZ-Bericht Anlass genug, die PKV endlich abzuschaffen und dafür auf die Bürgerversicherung umzusteigen. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion Kathrin Vogler erklärte in Berlin, den PKV-Versicherten drohten Beitragssprünge um durchschnittlich elf Prozent.

Dies führe zu Mehrbelastungen von mehreren Hundert Euro im Jahr, „teilweise gar über 1.000 Euro“, so Vogler. Gerade Rentner und Soloselbstständige liefen Gefahr, ihre Beiträge nicht mehr bezahlen zu können.

CDU kritisiert Koalitionspartner

Der CDU-Wirtschafsrat verlangte dagegen mehr Flexibilität für die PKV in der Beitragsgestaltung. Generalsekretär Wolfgang Steiger kritisierte in Berlin den Koalitionspartner SPD, die mit ihrer „jahrelangen Blockadehaltung eine Kostenblase“ habe wachsen lassen, der man nur mit mehr Wettbewerb im Gesundheitssektor begegnen könne.

Es helfe nicht, die Bürgerversicherung wieder aus der Mottenkiste zu holen. „Die Absicht der SPD ist klar: Sie will die private Krankenversicherung ausbluten lassen.“

Bund der Versicherten fordert Änderungen in der Beitragskalkulation

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) forderte ein Umdenken bei der Prämienkalkulation in der PKV. BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein erklärte in einer Pressemitteilung, es seien ja nicht nur die sinkenden Zinseinnahmen auf den Alterungsrückstellungen der PKV wegen der Niedrigzinspolitik.

„Wir fordern schon seit langem, dass auch Inflation und der medizinische Fortschritt von vorneherein in die Prämien einkalkuliert werden müssen“, so Kleinlein. Nur so könne man stetigen Prämienerhöhungen Herr werden.

Kleinlein riet den betroffenen PKV-Versicherten, sich unabhängig zum Thema Tarifwechsel beraten zu lassen. „Da die Versicherer mit zu hohen Zinsen kalkuliert haben, wird sich das Problem in den kommenden Jahren weiter zuspitzen“, befürchtet Kleinlein. Wehren könnten sich Privatversicherte gegen solche Beitragserhöhungen regelmäßig nicht, so Kleinlein weiter.

Kurzfristig keine politische Hilfe zu erwarten

Vom Gesetzgeber können die PKV-Versicherer in dieser Legislaturperiode keine Hilfe erwarten. Die SPD hält weiter am Thema Bürgerversicherung fest und ist in der Koalition mit der Union nur bereit, den Status quo zu bewahren.

In einem ebenfalls in der FAZ veröffentlichten Kommentar „Überfall auf Versicherte“ wird die politische Untätigkeit als „großer Fehler“ scharf kritisiert. Durch die niedrigen Zinsen verzinsten sich die Rücklage schlechter, weshalb die Versicherer ihre Einnahmeprognosen senken, die Prämien aber anheben müssten.

„Der Schock wäre geringer, wenn die Branche andere Kostensteigerungen schon verdaut hätte. Doch dazu hätte das Gesetz geändert werden müssen. Das hat die SPD verhindert“, heißt es in dem Kommentar. Die Logik der SPD sei eiskalt: Wenn sie die PKV schon nicht abschaffen könne, dann solle die Branche zumindest nicht gut dastehen – selbst wenn diese selbst dafür gar nichts könne.