Diverse Versicherungsthemen im Bundesrat

22.11.2016 – Am Freitag geht es in der vorletzten Sitzung des Bundesrats in diesem Jahr um zahlreiche Themen, die die Versicherungswirtschaft betreffen. Die Länderkammer dürfte das Flexi-Rentengesetz entsprechend der Ausschussempfehlung abschließend beraten und keinen Einspruch erheben, so dass die Neuregelungen am 1. Januar 2017 in Kraft treten können. Die Länderkammer dürfte zudem den Gesetzentwurf zum Arzneimittel-Stärkungsgesetz positiv aufnehmen, zugleich aber eine umfangreiche Stellungnahme beschließen. Schließlich werden die ab 2017 geltenden höheren Rechengrößen in der Kranken- und Rentenversicherung wie vorgelegt beschlossen, da die Berechnung festen Vorgaben folgt.

Die Bundesratsausschüsse empfehlen dem Plenum, am Freitag in der vorletzten Bundesrats-Sitzung des Jahres keinen Einspruch gegen das „Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexi-Rentengesetz)“ (Bundesratsdrucksache 628/16) einzulegen.

Nach Ansicht des federführenden Ausschusses für Arbeit, Integration und Sozialpolitik, sollte die Bundesregierung aber eine Regelung schaffen, nach der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nicht als Hinzuverdienst bei vorgezogenen Altersrenten und Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit angerechnet werden.

Die Bundesregierung erhofft sich von der Flexi-Rente, dass mehr ältere Menschen zumindest in Teilzeit weiter arbeiten und zugleich die verbesserten Rahmenbedingungen für den Bezug eine Teilrente nutzen. Zudem zielt das Gesetz darauf ab, Menschen auch über die Regelaltersgrenze hinaus in Beschäftigung zu halten.

Zuzahlungen zur Rentenversicherung

Interessant ist auch die neue Möglichkeit, bereits ab dem 50. Lebensjahr Zusatzbeiträge in die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) zu leisten, um befürchtete Rentenabschläge auszugleichen oder den Rentenanspruch zu erhöhen.

Nach Berechnungen der DRV wird bei einer erwarteten Rentenhöhe von 1.000 Euro im Monat und einem vorzeitigen Renteneintritt von einem Jahr (Rentenabschlag 3,6 Prozent oder 36 Euro im Monat) ein Betrag von 8.318 Euro notwendig, um die Abschläge auszugleichen.

Wird die Rente drei Jahre vorher in Anspruch genommen (Abschlag 10,8 Prozent oder 108 Euro im Monat), dann wäre schon eine Ausgleichszahlung von 26.967 Euro nötig.

Neue Rechengrößen in der Sozialversicherung ab 2017

Wie jedes Jahr ist im Herbst die Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherungs-Rechengrößen (Bundesratsdrucksache 590/16) für das kommende Jahr zu beschließen, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) auf Grund vorgegebener Berechnungsmethodik aktualisiert.

In der allgemeinen Rentenversicherung steigt die Beitragsbemessungs-Grenze in den alten Ländern auf 76.200 Euro im Jahr oder 6.350 Euro im Monat. In den neuen Bundesländern liegt die Obergrenze dann bei 68.400 Euro oder 5.700 Euro im Monat.

Die bundesweit geltende Versicherungspflicht-Grenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erhöht sich um 1.350 Euro beziehungsweise 2,4 Prozent auf 57.600 Euro, wodurch der Wechsel in die private Krankenversicherung weiter erschwert wird (VersicherungsJournal 13.10.2016). Die beteiligten Bundesratsausschüsse empfehlen dem Plenum erwartungsgemäß die Zustimmung.

Sachkunde-Anforderungen bei Immobiliar-Darlehensvermittlern

Auf der Tagesordnung steht auch noch die Verordnung über die Anforderungen an die Sachkunde der mit der Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen befassten, internen und externen Mitarbeiter von Versicherungs-Unternehmen und Pensionsfonds (VersImmoDarlSachkV) (Bundesratsdrucksache 586/1/16).

Auch hier empfehlen die Ausschüsse Zustimmung. Angeregt wird, angesichts sich wandelnder Berufsabschlüsse auch Vorläufer- und Nachfolgebezeichnungen als Qualifikationsnachweis für die Sachkunde anzuerkennen.

Schließlich steht die Erste Verordnung zur Änderung der RfB-Verordnung (Bundesratsdrucksache 585/16) zur Verabschiedung an. Der Finanzausschuss des Bundesrates empfiehlt Zustimmung, da die Änderungen durch die Umsetzung von Solvency II zu Jahresbeginn erforderlich seien.

In erster Lesung befasst sich die Länderkammer darüber hinaus mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung über den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Arzneimittelversorgung in der GKV (AMVSG) (Bundesratsdrucksache 601/16). Die Grundrichtung des Gesetzentwurfs wird von den Ausschüssen begrüßt, sie empfehlen aber in ihrer Stellungnahme eine ganze Reihe von Nachbesserungen.