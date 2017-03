Die Zeiten bleiben hart für (Vorsorge-) Sparer

10.3.2017 – Die Europäische Zentralbank (EZB) hat gestern ihre Null-Zins-Politik nicht nur bestätigt, sondern will diese auf (un)absehbare Zeit auch beibehalten oder sogar noch verschärfen, wie die EZB im Anschluss an die Ratssitzung mitteilte. Angesichts einer wieder deutlich anziehenden Inflationsrate sowie einer konjunkturellen Belebung in der Euro-Zone stößt der Kurs von EZB-Präsident Mario Draghi zunehmend auf Unverständnis. Ungewöhnlich scharf reagierte auch GDV-Präsident Dr. Alexander Erdland. Selbst der zur Neutralität verpflichtete Finanzminister Dr. Wolfgang Schäuble (CDU) hatte sich für einen Ausstieg aus der Niedrigzinsphase ausgesprochen.

WERBUNG

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, verteidigte gestern vor der Presse im Anschluss an die EZB-Ratssitzung das Festhalten an der Null-Zins-Politik.

Dass die Inflationsrate in der Euro-Zone im Februar bereits auf 2,0 Prozent und in Deutschland auf 2,2 Prozent gestiegen ist, beeindruckte Draghi wenig, da in der Kernrate (ohne Preissteigerungen für Energie und Lebensmittel) noch wenig Bewegung zu erkennen sei. Die EZB hält eigentlich eine Inflationsrate von knapp unter zwei Prozent für erstrebenswert.

Nach den Beschlüssen der EZB bleiben die Zinssätze für die Spitzen-Refinanzierungsfazilität und die Einlagefazilität unverändert bei 0,00 Prozent, 0,25 Prozent beziehungsweise minus 0,40 Prozent. „Der EZB-Rat geht weiterhin davon aus, dass die EZB-Leitzinsen für längere Zeit und weit über den Zeithorizont des Nettoerwerbs von Vermögenswerten hinaus auf dem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden“, heißt es in der Mitteilung der Europäischen Zentralbank.

GDV: Draghi muss geldpolitische Intensivstation verlassen

Einerseits geht die Null-Zins-Politik vor allem zu Lasten der Sparer in der Euro-Zone und belastet erheblich eine eigene wachsende Altersvorsorge. Auf der anderen Seite hilft die Null-Zins-Politik den Euro-Staaten vor allem in Südeuropa bei der Bewältigung von Staatsdefiziten mit billigem Geld.

Die unveränderte, extreme geldpolitische Positionierung der EZB ist äußerst bedauerlich. GDV-Präsident Dr. Alexander Erdland zur EZB-Zinsentscheidung

„Die unveränderte, extreme geldpolitische Positionierung der EZB ist äußerst bedauerlich“, erklärte der Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Dr. Alexander Erdland in einer Pressemitteilung.

Angesichts der konjunkturellen Rahmendaten gehöre die „Wirtschaft des Euro-Raums nicht mehr auf die Intensivstation“, erklärte Erdland, der zugleich davor warnte, dass die EZB ihre Glaubwürdigkeit verlieren könnte. Die EZB müsse auch alles tun, um den Eindruck der Staatsfinanzierung zu vermeiden, wenn sie denn ihre Glaubwürdigkeit bewahren wolle, kritisierte Erdland ungewöhnlich scharf den geldpolitischen Kurs der EZB.

Schäuble warnt vor Belastungen einer anhaltenden Null-Zins-Politik

Ungewöhnlich deutliche Kritik kam auch von der Bundesregierung. Die Nachrichtenagentur Reuters zitierte Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble mit den Worten: „Je länger die Niedrigzinsphase andauert, umso größer werden die Belastungen.“

Je länger die Niedrigzinsphase andauert, umso größer werden die Belastungen. Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble zur EZB-Zinsentscheidung

Klare Worte fand auch der CSU-Europaabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, Markus Ferber. „Die Droge des billigen Geldes muss jetzt endlich ein Ende haben“, erklärte Ferber. Dies gelte umso mehr, als dass sich die Geldpolitik in den USA und Euro immer weiter auseinander entwickele. Die EZB habe jetzt eine weitere Chance auf eine Normalisierung der Geldpolitik verstreichen lassen.